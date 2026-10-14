జిల్లాల మధ్య చిచ్చు పెట్టేలా కొందరు వ్యవహరిస్తున్నారు: గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి
Gutha Sukender Reddy on Power Shortage : శాసన మండలి ఛైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. కొందరి తీరు జిల్లాల మధ్య చిచ్చుపెట్టేలా ఉందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
Published : October 14, 2026 at 6:30 PM IST
Gutha Sukender Reddy on Power Shortage in Telangana : త్యాగాల పునాదులపై ఏర్పడ్డ తెలంగాణలో నేడు జిల్లాల మధ్య చిచ్చుపెట్టేలా కొందరు వ్యవహరించడం బాధాకరమని శాసన మండలి ఛైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రాంతాల మధ్య విభేదాలు సృష్టించడం వల్ల రాష్ట్ర ప్రయోజనాలకు నష్టం కలుగుతుందని వెల్లడించారు. నల్గొండలోని క్యాంప్ కార్యాలయంలో మీడియాతో చిట్ చాట్ నిర్వహించిన ఆయన రాష్ట్రంలోని సాగునీటి ప్రాజెక్టులు, జల వివాదాలు, కరువు పరిస్థితులు, విద్యుత్ సమస్యలు, తదితర అంశాలపై మాట్లాడారు.
రెచ్చగొట్టే విధంగా వ్యవహరించడం సరికాదు
మహబూబ్నగర్, నల్గొండ జిల్లాలను సస్యశ్యామలం చేయాలనే లక్ష్యంతో పాలమూరు-రంగారెడ్డి, డిండి ఎత్తిపోతల పథకాలను చేపట్టడం జరిగిందని గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి తెలిపారు. ఎదుళ్ల రిజర్వాయర్ నుంచి రోజుకు 1.5 టీఎంసీల నీటిని పాలమూరు ప్రాంతానికి, 0.5 టీఎంసీల నీటిని డిండి ఎత్తిపోతల పథకానికి కేటాయించేందుకు రాష్ట్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపిందని పేర్కొన్నారు. అయితే ఈ నిర్ణయాన్ని వివాదాస్పదం చేస్తూ కొందరు మహబూబ్నగర్ జిల్లా ప్రజలను రెచ్చగొట్టే విధంగా వ్యవహరించడం సరికాదని హితువు సూచించారు. అనవసరమైన వివాదాలు సృష్టించి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిపై ఒత్తిడి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి ఆక్షేపించారు. నార్లాపూర్ నుంచి నీటిని తరలించాలంటే అదనపు ఖర్చుతో పాటు ఎక్కువ సమయం అవసరమవుతుందని, అనుమతుల సమస్యలు కూడా ఎదురయ్యే అవకాశం ఉందని వివరించారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రాజెక్టుల నిర్మాణంలో సాంకేతిక అంశాలు, ఆర్థిక భారం, సమయాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు.
రేవంత్ రెడ్డి కూడా చొరవ తీసుకోవాలి
మహబూబ్నగర్, నల్గొండ జిల్లాల ప్రజాప్రతినిధులు పరస్పరం చర్చించుకుని, ఎదుళ్ల రిజర్వాయర్ నుంచి ఏ జిల్లాకు ఎంత నీరు అవసరమో సామరస్య పూర్వకంగా నిర్ణయించుకోవాలని గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి సూచించారు. సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపేందుకు రేవంత్ రెడ్డి కూడా చొరవ తీసుకోవాలని కోరారు. రెండు జిల్లాలకు చెందిన మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, సంబంధిత అధికారులతో ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించి, అందరికీ ఆమోదయోగ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని గుత్తా విజ్ఞప్తి చేశారు.
విద్యుత్ సరఫరాపై ఒత్తిడి పెరుగుతోంది
నల్గొండ జిల్లా దశాబ్దాలుగా ఫ్లోరైడ్ సమస్యతో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్న ప్రాంతమని గుర్తు చేశారు. ఫ్లోరైడ్ సమస్య నుంచి ప్రజలను శాశ్వతంగా కాపాడాలంటే సురక్షితమైన తాగునీటితో పాటు సాగునీటి వసతులు కూడా అందుబాటులో ఉండాలని అన్నారు. అలాగే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎల్నినో ప్రభావంతో వాతావరణ పరిస్థితుల్లో మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయని, వర్షాభావ పరిస్థితుల వల్ల రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. జలాశయాల్లో నీటి నిల్వలు తగ్గిపోవడంతో జలవిద్యుత్ ఉత్పత్తి కూడా తగ్గిందని, దీనివల్ల విద్యుత్ సరఫరాపై ఒత్తిడి పెరుగుతోందని వివరించారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ప్రతి ఒక్కరూ నీటిని, విద్యుత్ను పొదుపుగా వినియోగించుకోవాలని సూచించారు. రానున్న రోజుల్లో నీటి సమస్య మరింత తీవ్రమయ్యే పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయని, అందువల్ల రైతులు ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని గుత్తా సూచించారు.