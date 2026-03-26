అమరావతి చట్టబద్ధత కోసం కీలక అడుగు - అందుకే అసెంబ్లీ ప్రత్యేక సమావేశం: స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు

ఈ నెల 28న అసెంబ్లీ ప్రత్యేక సమావేశం - అమరావతి రాజధానిగా చట్టబద్ధత కోసమే ప్రత్యేక అసెంబ్లీ సమావేశం - స్పష్టం చేసిన శాసనసభ స్పీకర్ చింతకాయల అయ్యన్నపాత్రుడు

Speaker Ayyanna Patrudu Clarity on Special Assembly Session
Speaker Ayyanna Patrudu Clarity on Special Assembly Session (ETV)
Published : March 26, 2026 at 3:24 PM IST

Speaker Ayyanna Patrudu Clarity on Special Assembly Session : అమరావతి రాజధానిగా చట్టబద్ధత కోసమే ప్రత్యేక అసెంబ్లీ సమావేశమని శాసనసభ స్పీకర్ చింతకాయల అయ్యన్నపాత్రుడు స్పష్టం చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా అమరావతికి పూర్తిస్థాయి చట్టబద్ధత కల్పించే దిశగా కీలక అడుగు పడిందని తెలిపారు. ఈ నెల 28వ తేదీన (శనివారం) ఉదయం 11 గంటలకు అసెంబ్లీ ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించనున్నట్లు వెల్లడించారు. అమరావతిని రాజధానిగా గుర్తించాలనే అంశంపై ఇప్పటివరకు చట్టపరమైన స్పష్టత లేదని, ఈ లోటును భర్తీ చేసేందుకే ఈ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.

విజయవాడ-అమరావతి ప్రాంతమే రాష్ట్ర రాజధానిగా ఉండాలని అసెంబ్లీలో ఏకగ్రీవ తీర్మానం చేసి, వెంటనే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపనున్నట్లు స్పీకర్ చింతకాయల అయ్యన్నపాత్రుడు వివరించారు. ​కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా అమరావతిని రాజధానిగా ఆమోదించిందని, అయితే పార్లమెంటులో బిల్లు పాస్ కావాల్సి ఉందని పేర్కొన్నారు.

'అమరావతి చట్టబద్ధత కోసమే ప్రత్యేక అసెంబ్లీ సమావేశం' - క్లారిటీ ఇచ్చిన స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు (ETV)

పార్లమెంటు ఆమోదంతో చట్టం : ఈ నెల 4వ తేదీ వరకు పార్లమెంటు సమావేశాలు ఉన్నందున, రాష్ట్ర అసెంబ్లీ చేసే తీర్మానాన్ని వెంటనే పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టి చట్టం చేయించేలా నిర్ణయం తీసుకోనున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. ఈ చట్టం పూర్తయితే రాజధాని విషయంలో కొందరు చేస్తున్న విమర్శలకు శాశ్వతంగా తెరపడుతుందని స్పష్టం చేశారు. గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ ఉత్తర్వుల మేరకు వెలగపూడిలోని అసెంబ్లీ హాల్‌లో ఈ ఆరో సెషన్ జరగనుందని అయ్యన్నపాత్రుడు వెల్లడించారు.

"ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా అమరావతి అని నిశ్చయించాం, కానీ దీనికి చట్టబద్ధత లేదు. కేంద్ర పార్లమెంటులో బిల్లు ఆమోదం పొందాలి. అందుకే ఈనెల 28న ఉదయం 11 గంటలకు అసెంబ్లీ ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహిస్తాం. రాష్ట్ర రాజధానిగా అమరావతి కావాలని మొదట చర్చ జరుగుతుంది. అనంతరం సభ్యులందరూ కలిసి తీర్మానం చేస్తారు. ఈ తీర్మానం కాపీని నేను పార్లమెంటుకు పంపిస్తాను. తరువాత ఏప్రిల్ 4వ తేదీన ఈ తీర్మానాన్ని పార్లమెంటులో పెడతారు. అనంతరం దీనిపై చర్చ జరిగి సభ్యలు ఆమోదిస్తారు. తరువాత అమరావతి రాజధానిగా చట్టబద్ధత వస్తుంది." - చింతకాయల అయ్యన్నపాత్రుడు, శాసనసభ స్పీకర్

సీఎం అధ్యక్షతన మంత్రివర్గం సమావేశం : రాజధానిగా అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించమని కేంద్రాన్ని కోరుతూ తీర్మానం చేయడమే ప్రధాన అజెండాగా నేడు సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన రాష్ట్ర మంత్రివర్గం సమావేశమైంది. ఎల్లుండి (28 తేదీన) జరిగే ప్రత్యేక శాసనసభ (అసెంబ్లీ) సమావేశంలో రాజధానిగా అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతూ తీర్మానాన్ని ఆమోదించనున్నారు. శాసనసభలో ఆమోదించిన తీర్మానాన్ని కేంద్ర హోంశాఖకు పంపనున్నారు.

2016లోనే అమరావతి కేంద్రంగా అప్పటి టీడీపీ ప్రభుత్వం పరిపాలన ప్రారంభించినప్పటికీ ఉమ్మడి రాజధానిగా హైదరాబాద్‌ 10 ఏళ్లు ఉంటుంది అని విభజన చట్టంలో పేర్కొంది. దీంతో సాంకేతికంగా అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించలేదు. ఆ గడువు ముగియడంతో అమరావతిని రాజధానిగా ప్రకటించాలని, చట్టబద్ధత కల్పించాలని ప్రధాని మోదీ, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌ షాలకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు విజ్ఞప్తి చేశారు. రాజధానిగా అమరావతిని ఎంపిక చేసిన విధానం, చారిత్రక నేపథ్యం, 2016 నుంచి అమరావతి కేంద్రంగానే రాష్ట్ర పరిపాలన సాగుతుండటం, రాజధాని నిర్మాణ పురోగతి వంటి అంశాలపై కేంద్రానికి నివేదిక సమర్పించారు.

2024 జూన్‌ 2న ఉమ్మడి రాజధాని గడువు ముగియడంతో ఆరోజు నుంచే అమరావతిని రాజధానిగా ప్రకటించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోరింది. సానుకూలంగా స్పందించిన కేంద్ర హోంశాఖ, ముసాయిదా కేబినెట్‌ నోట్‌ని కేంద్ర గృహ నిర్మాణ, పట్టణాభివృద్ధి, న్యాయశాఖలతో పాటు నీతి ఆయోగ్‌కి పంపి అభిప్రాయాలు కోరింది. అనంతరం ఈ పార్లమెంటు సమావేశాల్లోనే బిల్లు ప్రవేశ పెట్టేందుకు అవసరమైన లాంఛనాలు అన్నీ శరవేగంగా పూర్తి చేస్తోంది.

'రాజధాని అమరావతికి చట్టబద్ధత' - 28న అసెంబ్లీ ప్రత్యేక సమావేశం

