అమరావతికి చట్టబద్ధత దిశగా కీలక ముందడుగు- త్వరలోనే రాజధానిగా ప్రకటిస్తూ రాజపత్రం!
అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించాలని విభజన చట్టంలో సవరణ చేయాలని కోరుతూ తీర్మానం- నేటి తీర్మానంపై ఏప్రిల్ 2 లేదా 4వ తేదీల్లో పార్లమెంటులో బిల్లు పెట్టే అవకాశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 9:30 AM IST
Legislative Assembly Meeting Over Legal Status for Capital Amaravati: ఏపీ రాజధానిగా అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించాలని కేంద్రాన్ని కోరేందుకు ఈ రోజు (శనివారం) అసెంబ్లీ సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. నిర్వహించనున్నారు. విభజన చట్టంలో సవరణ చేయాలనే తీర్మానాన్ని ఈ సభలో చేయనున్నట్లు సమాచారం. సీఎం చంద్రబాబు, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి లోకేశ్తో పాటు 20 మంది సభ్యులు ఈ సమావేశంలో ప్రసంగించే అవకాశం ఉంది. ఈ ప్రత్యేక సమావేశానికి వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యేలు హాజరవుతారా లేదా అన్నది సందిగ్ధమే.
కేెంద్రానికి పంపేది నేడే: రాష్ట్ర రాజధానిగా అమరావతి ఖరారుకు తీర్మానం చేయడమే ప్రధాన ఏజెండాగా సాగే ఈ సమావేశంంలో.. విభజన చట్టంలోని సెక్షన్ 5లోని సబ్సెక్షన్ 2లో ‘ఎట్ అమరావతి’ పదాన్ని చేర్చాలని తీర్మానం చేస్తారు. సబ్సెక్షన్ 2లో ‘ఉమ్మడి రాజధానిగా హైదరాబాద్ గడువు ముగిశాక తెలంగాణకు హైదరాబాద్ రాజధానిగా ఉంటుంది, ఆంధ్రప్రదేశ్కు కొత్త రాజధాని ఏర్పాటవుతుంది’ అని ఉంది. దానిలో 'ఏపీకి అమరావతిలో నూతన రాజధాని ఏర్పాటవుతుంది'’ అని చేర్చాలని తీర్మానం చేయనున్నారు.
సెక్షన్ 5కి సంబంధించి విభజన చట్టంలో ఇచ్చిన వివరణలో ‘ఏపీ సీఆర్డీఏ చట్టం-2014 ప్రకారం నోటిఫై చేసిన కేపిటల్ సిటీ ప్రాంతాలతో సహా అమరావతి’ అని చేర్చాలని తీర్మానం చేయనున్నారు. తీర్మానాన్ని శాసనసభ ఆమోదించాక, ఈ రోజే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపనున్నట్లు సమాచారం. భవిష్యత్ లో అమరావతికి న్యాయపరమైన సమస్యలేవీ రాకుండా ఉండాలని, చిరస్థాయిగా అమరావతి రాజధానిగా కొనసాగేలా, జగన్ లాంటి వ్యక్తులు అధికారంలోకి వచ్చినా అమరావతిని అంగుళం కూడా కదిలించడానికి వీల్లేకుండా చట్టసవరణ చేయనున్నట్లు సమాచారం.
రామోజీరావు సూచన: గతంలో టీడీపీ ప్రభుత్వం రాజధానిగా అమరావతి పేరుని ఖరారు చేసింది. ఈనాడు గ్రూప్ సంస్థల ఛైర్మన్ రామోజీరావు అమరావతిపై పరిశోధన చేసి, అదే పేరు ఉత్తమమని ప్రభుత్వానికి సూచించారు. ఆయన సూచనను పరిగణనలోకి తీసుకున్న నాటి ప్రభుత్వం 2015 ఏప్రిల్ 1న జరిగిన కేబినెట్ భేటీలో రాజధానికి అమరావతి పేరుని అధికారికం చేసింది.
రాజధాని నిర్మాణ పురోగతి: అమరావతి కేంద్రంగా 2016లోనే అప్పటి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం పరిపాలన ప్రారంభించినప్పటికి విభజన చట్టంలో ఉమ్మడి రాజధానిగా హైదరాబాద్గా పేర్కొనడంతో సాంకేతికంగా అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించలేదు. ఉమ్మడి రాజధాని గడువు ముగిసిన నేపథ్యంలో అమరావతిని రాజధానిగా ప్రకటించాలని కేంద్రాన్ని కోరింది. అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రధాని మోదీ, హోంమంత్రి అమిత్ షాలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. అమరావతిని రాజధానిగా ఎలా ఎంపిక చేశారు, దానికున్న చారిత్రక నేపథ్యం ఏంటి, 2016 నాటికి రాష్ట్ర పరిపాలన అమరావతి కేంద్రంగానే సాగుతుండటం, రాజధాని నిర్మాణం, అభివృద్ధి వంటి అంశాలపై కేంద్రానికి నివేదిక అందించింది.
2024 జూన్ 2న ఉమ్మడి రాజధానిగా హైదరాబాద్ గడువు ముగిసిందని, ఆ రోజు నుంచే అమరావతిని రాజధానిగా ప్రకటించాలని కేంద్రాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోరింది. దానిపై సానుకూలంగా స్పందించిన కేంద్ర హోం మంత్రిత్వశాఖ ముసాయిదా కేబినెట్ నోట్ని కేంద్ర గృహ నిర్మాణ, పట్టణాభివృద్ధి, న్యాయ, వ్యయ శాఖలతో పాటు నీతి ఆయోగ్కి పంపి అభిప్రాయాలు కోరింది. అలాగే ఈ బిల్లుని ప్రవేశపెట్టేందుకు అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంది..
రాజపత్రం: జగన్ ప్రభుత్వం అమరావతిని దెబ్బతీసేందుకు 3 రాజధానుల పేరుతో చేసిన కుట్రలను నేడు అసెంబ్లీ వేదికగా ప్రజల ముందుంచాలని కూటమి నేతలు భావిస్తున్నారు. రైతులు చేసిన ఉద్యమాన్ని అణచివేసేందుకు సాగించిన దమనకాండను చట్టసభ వేదికగా గుర్తుచేయనున్నారు. నేటి తీర్మానం ఏప్రిల్ 2 లేదా 4వ తేదీల్లో పార్లమెంటులో బిల్లు పెట్టే అవకాశం ఉందని కూటమి వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. పార్లమెంట్లో ఆమోదం తర్వాత రాష్ట్ర రాజధానిగా అమరావతిని ప్రకటిస్తూ గెజిట్ విడుదల కానుంది.
