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సిరిసిల్లలో జానకమ్మ బాల్యం - మానేరు వాగులో ఆటలు, పాటలు

మానేరులో ఆటాపాటలు - ఉపాధ్యాయుడిగా, ఆయుర్వేద వైద్యుడిగా ఆమె తండ్రి సేవలు - సిరిసిల్లతో ముడిపడి ఉన్న జానకి బాల్యం

S Janaki Spent her Childhood in Sircilla
S Janaki Spent her Childhood in Sircilla (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 12, 2026 at 12:19 PM IST

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S Janaki Spent her Childhood in Sircilla : రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వాసులు గర్వంగా చెప్పుకొనేలా ఎస్​ జానకి బాల్యం సిరిసిల్లతో ముడిపడి ఉంది. ఆమె చిన్నతనంలో 6 ఏళ్ల పాటు పట్టణంలో ఉన్నారు. జానకి తండ్రి శ్రీరామమూర్తి తెలుగు ఉపాధ్యాయుడిగా, ఆయుర్వేద వైద్యుడిగా సేవలందించారు. ఆ సమయంలో వారు వేంకటేశ్వర ఆలయం సమీపంలో తిమ్మయ్యగారి బంగ్లాలో అద్దెకు ఉండేవారు. అక్కడ ఉన్నన్ని రోజులు స్థానిక నేత కుటుంబాలతో సన్నిహితంగా మెలిగేవారు. చుట్టు పక్కల వారితో కలిసి మానేరు వాగులో పాటలు పాడుతూ, ఆటలు ఆడుకున్న సందర్భాలను జానకి పలుమార్లు, పలు వేదికలపై గుర్తు చేసుకున్నారు. అంతేకాదు వేములవాడకు ఎడ్ల బండిపై వెళ్లి సినిమాలు చూసివచ్చినట్లు చెప్పేవారు. వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి సన్నిధిలోనూ పలు సందర్భాల్లో పాటలు పాడినట్లు తెలిపారు. సినీ రంగంలో విశేష గుర్తింపు పొందిన తర్వాత కూడా ఆమె వేములవాడను సందర్శించారు.

స్వస్థలం ఏపీ : ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని గుంటూరు జల్లా రేపల్లె తాలూకా పల్లపట్లలో 1938 ఏప్రిల్‌ 23న జానకి జన్మించారు. ఆమె కుటుంబానికి సంగీత నేపథ్యం లేదు. కేవలం ఆసక్తితోనే తన చిన్నాన్న సూచనతో సంగీత పాఠాలు నేర్చుకున్నారు జానకి. 19 ఏళ్ల వయసులో తమిళ చిత్రం ‘విధియిన్‌ విలయట్టు' చిత్రంలో టి.చలపతిరావు సంగీతంలో గాయనిగా రంగ ప్రవేశం చేశారు. 2017లో ఇకపై పాటలు పాడబోనని అధికారికంగా ప్రకటించే నాటికి మొత్తం 48 వేల గీతాలను పాడారు. భారతీయ భాషలే కాకుండా జపనీస్, జర్మన్, ఆంగ్ల, ఫ్రెంచ్, సింహళ భాషల్లోనూ పాటలు పాడిన ఘనత జానకికే సొంతం.

అవార్డులు రావడానికి కారణం ఆయనే? : జానకి పాటలంటే ఆమె భర్త వి.రామ్‌ప్రసాద్‌కు అంతులేని విశ్వాసం. 1956లో జానకితో వివాహానికి ముందే ఏవీఎం స్టూడియోకు వస్తూ వెళ్తుండే రామ్‌ప్రసాద్‌, జానకిపై తొలి చూపులోనే మనసు పారేసుకున్నారట. తన తండ్రితో చెప్పి జానకికి ఏవీఎం స్టూడియోలో మంచి అవకాశాలు దక్కేలా చేసిన రామ్‌ప్రసాద్‌, ఆపై ఆమె సినీ ప్రయాణానికి ఓ చుక్కానిలా మారారు. జానకి పాడే ప్రతి పాటను దగ్గరుండి పరిశీలించే వారు. స్టూడియోల్లోనూ వెంటే ఉంటూ సలహాలిచ్చేవారు. నేను ప్రస్తుతం ఇన్నేసి అవార్డులు పొందానంటే అందుకు రాము చూపిన శ్రద్ధే కారణమని తన భర్త గురించి జానకి చెప్పేవారు. పాటల్లో మిమిక్రీ చేసిన ఘనత జానకికే సొంతం. పసిబాలుడు మొదలుకుని మధ్య వయసు, పండు ముసలి గొంతుకలను కూడా తన స్వరంతో పలికించగలిగిన జానకి దక్షిణ భారత గానకోకిలగా ఖ్యాతి గడించారు.

నైటింగేల్‌ ఆఫ్‌ సౌత్‌ సినిమా : 2013లో తనకొచ్చిన పద్మభూషణ్‌ అవార్డును ఎస్‌.జానకి తిరస్కరించి వార్తలో నిలిచారు. ఈ అవార్డుల్లో దక్షిణ భారత కళాకారులపై వివక్ష చూపుతున్నట్లు బహిరంగంగానే విమర్శించిన ఆమె, ఈ అవార్డును తిరస్కరిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. సినీ పరిశ్రమ జానకమ్మ అని పిలిచినా, దక్షిణ భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమ ‘నైటింగేల్‌ ఆఫ్‌ సౌత్‌ సినిమా ’అని పిలిచినా జానకి అన్ని బిరుదులకూ అర్హులని భావిస్తారు. ఎంతలా అంటే పద్మభూషణ్‌ అవార్డు వచ్చిన నాడే ‘నేను భారతరత్నకు అర్హురాలిని - ఈ సమయంలో పద్మభూషణ్‌’ ఏంటని భారత ప్రభుత్వాన్ని నేరుగా ప్రశ్నించారు. బహుశా ఉత్తర భారతదేశంలో పుట్టి ఉంటే ఎప్పుడో భారతరత్న అయి ఉండేదానినంటూ తన ప్రతిభపై అంతులేని విశ్వాసాన్ని ప్రదర్శించారు.

గానకోకిలకు హైదరాబాద్​తో విడదీయ లేని అనుబంధం

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