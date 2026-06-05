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ఆ సంస్థ ఉద్యోగ నియామక సేవలు మాత్రమే అందిస్తుంది: 'నందూస్‌ వరల్డ్‌' యూకే రిక్రూట్‌మెంట్‌ వివాదంపై న్యాయ సలహాదారు వివరణ

లండన్‌లో రిజిస్టరైన ఏజెన్సీ కేవలం ఉద్యోగ నియామక సేవలు మాత్రమే అందిస్తుందన్న న్యాయ సలహాదారు అనూరాధ - ఉద్యోగాలు కోల్పోయిన వ్యక్తులు కక్షసాధింపుతో తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆరోపణ

Legal Advisor's Clarification On Allegations Of Nandu's World Issue
Legal Advisor's Clarification On Allegations Of Nandu's World Issue (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 10:21 AM IST

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Legal Advisor's Clarification On Allegations Of Nandu's World Issue : యూట్యూబర్‌ రమానందన, ఆమె భర్త మధుకర్‌కు చెందిన యూకే రిక్రూట్‌మెంట్‌ ఏజెన్సీపై వస్తున్న ఆరోపణల నేపథ్యంలో వారి న్యాయ సలహాదారు అనూరాధ మాగంటి స్పందించారు. లండన్‌లో రిజిస్టరైన ఈ ఏజెన్సీ కేవలం ఉద్యోగ నియామక సేవలు మాత్రమే అందిస్తుందని, అంతేకాకుండా యూకేలో అనేక మందికి ఉపాధి అవకాశాలు కూడా కల్పించిందని ఆమె తెలిపారు. తమ సొంత కారణాలతో, వ్యక్తిగత నిర్ణయాలతో ఉద్యోగాలు కోల్పోయిన కొందరు వ్యక్తులు కక్షసాధింపుతో తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని అనూరాధ ఆరోపించారు.

‘నందూస్‌ వరల్డ్‌’లో వీడియో విడుదల : వీసా, సీవోఎస్‌ (సర్టిఫికేట్​ ఆఫ్‌ స్పాన్సర్‌షిప్‌) అంశాలపై స్పష్టత ఇస్తూ అనూరాధ మాగంటి చేసిన వీడియోను ‘నందూస్‌ వరల్డ్‌’ యూట్యూబ్‌ ఛానల్‌లో పోస్టు చేశారు. ఇందులో మాట్లాడుతూ, మధుకర్‌కు చెందిన ఏజెన్సీకి మాత్రమే ఈ వ్యవహారంతో సంబంధం ఉందని, యూట్యూబర్‌ రమానందనకు ఎటువంటి చట్టపరమైన సంబంధం లేదని ఆమె పేర్కొన్నారు.

సీవోఎస్‌, వీసా ప్రక్రియపై వివరణ : యూకేలో ఉద్యోగం పొందాలంటే అక్కడి సంస్థ నుంచి సీవోఎస్‌ జారీ కావాల్సి ఉంటుందని, దాని ఆధారంగానే బ్రిటిష్‌ ప్రభుత్వం వీసా మంజూరు చేస్తుందని అనూరాధ వివరించారు. సీవోఎస్‌ జారీ చేసిన సంస్థలోనే ఉద్యోగి పనిచేయాల్సి ఉంటుందని చెప్పారు. మధుకర్‌ ఏజెన్సీ కేవలం మధ్యవర్తిగ మాత్రమే వ్యవహరిస్తుందని, సేవలకు గాను రుసుము మాత్రమే వసూలు చేస్తుందని తెలిపారు.

కొంతమంది అభ్యర్థులు వీసా ప్రక్రియలో భాగమైన ఇమ్మిగ్రేషన్‌ హెల్త్‌ సర్‌ఛార్జి (ఐహెచ్​ఎస్​) చెల్లింపుల కోసం ఏజెన్సీ ద్వారా సహాయం తీసుకుంటారని, వారు ఉద్యోగంలో చేరిన తర్వాత ఏజెన్సీకి వారిమీద ఎటువంటి బాధ్యత ఉండదని పేర్కొన్నారు.

నకిలీ వీసాల ఆరోపణలపై స్పందన : నకిలీ వీసాలు, సీవోఎస్‌లు జారీ చేస్తున్నారనే ఆరోపణలను అనూరాధ మాగంటి ఖండించారు. యూకే ప్రభుత్వం వీసాలను జారీ చేస్తుందని, సీవోఎస్‌ చెల్లుబాటుపై తుది నిర్ణయం మాత్రమే యూకే కోర్టులదేనని తెలిపారు. ఇప్పటి వరకు మధుకర్‌ ఏజెన్సీపై యూకేలో ఎలాంటి కేసులు నమోదు కాలేదని చెప్పారు. అలాగే మధుకర్‌, రమానందన దంపతులకు బ్రిటిష్‌ పాస్‌పోర్టులు ఉన్నందున భారతీయ చట్టాలు నేరుగా వర్తించవని మధుకర్‌, రమానందన దంపతుల న్యాయ సలహాదారు అనూరాధ మాగంటి పేర్కొన్నారు.

పోలీసుల చర్యలు: ఇదిలా ఉండగా, ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం పోలీసులు మధుకర్‌, రమానందన దంపతులపై లుకౌట్‌ సర్కులర్‌ (ఎల్‌వోసీ) జారీ చేయాలని ఇమ్మిగ్రేషన్‌ విభాగానికి లేఖ రాశారు. వీసా రెన్యువల్‌, సీవోఎస్‌ వ్యవహారాల్లో డబ్బులు తీసుకుని మోసం చేశారని ఇబ్రహీంపట్నం మండలం కొత్తూరుకు చెందిన శివక్రాంతి కుమార్‌ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు గత ఏడాది నవంబర్‌ 22వ తేదీన మధుకర్‌, రమానందన దంపతులపై​ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ప్రస్తుతం ఈ వ్యవహారం దర్యాప్తులో ఉంది.

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