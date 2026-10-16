సోషల్ మీడియాలో చిన్న క్లిక్తో చేసే పోస్టు - ఇష్టారీతిన పెడితే అంతే సంగతి
Supreme Court On Social Media : సామాజిక మాధ్యమాల వినియోగం పెరిగిపోవడంతో పలువురు ఇష్టారీతిన పోస్టులు చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే నిజామాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించిన కేసులో సుప్రీంకోర్టు పలు వ్యాఖ్యలు చేసింది.
Published : October 16, 2026 at 2:52 PM IST
Supreme Court On Social Media : మనకు నచ్చిన అంశాన్ని సోషల్ మీడియాలో పంచుకోవడం సర్వ సాధారణం. అయితే ఏది అనిపిస్తే అది పోస్టు చేస్తే మీరు చట్టపరమైన సమస్యలను ఎదుర్కోక తప్పదు. మీ పోస్టు వివాదాలకు కారణమైతే తప్పనిసరిగా స్థానిక కోర్టులో ట్రయల్ (విచారణ)ను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. ఇటీవల నిజామాబాద్ జిల్లాకు చెందిన ఓ కేసు విషయంలో సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులు ఈ అంశంపై పలు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
సాంకేతికత అభివృద్ధి చెందుతున్న నేటి కాలంలో ప్రతి ఒక్కరూ సామాజిక మాధ్యమాల్లో చురుకుగా ఉంటున్నారు. తరచుగా సొంతంగా కంటెంట్ను రూపొందిస్తూ పోస్టులు చేస్తున్నారు. వీటితో పాటు ఇతరుల నుంచి వచ్చిన సమాచారాన్ని, సందేశాలను, వీడియోలను షేర్ చేయడం సర్వసాధారణంగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలోనే తాము పోస్టు చేస్తున్న విషయాల స్వభావం గురించి వాటి కారణంగా ఎదురయ్యే చట్టపరమైన సమస్యల గురించి చాలా మందికి అవగాహన లేదు. కేవలం ఒక చిన్న క్లిక్తో చేసే పోస్టు, నేర విచారణకు దారితీస్తుందనే విషయం చాలా మందికి తెలియదు.
ఇటీవల కొన్ని ఘటనలు
- నిజామాబాద్ నగరానికి చెందిన ఓ యువకుడు ప్రత్యర్థి రాజకీయ పార్టీకి అప్రతిష్ట కలిగించాలనే ఉద్దేశంతో సామాజిక మాధ్యమాల్లో కొన్ని పోస్టులు చేశాడు. దీనికి సంబంధించిన సమాచారం పోలీసులకు తెలియడంతో వెంటనే ఆ పోస్టును తొలగించారు. అనంతరం నిందితుడిపై కేసు నమోదు చేశారు.
- ఈ తరహాలోనే నవీపేట మండలంలో మరో వ్యక్తి, ఉద్రిక్తతలను ప్రేరేపించే విధంగా సోషల్ మీడియాలో ఒక ఫోటోను పోస్టు చేశాడు. శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలగవచ్చని భావించిన పోలీసులు ఈ విషయంపై వెంటనే స్పందించి పోస్టును తొలగించారు. అనంతరం పోస్ట్ చేసిన వ్యక్తితో పాటు, దానిని షేర్ చేసిన వారిపైనా కేసులు నమోదు చేశారు.
ప్రతిష్టకు భంగం కలిగించేలా పోస్టులు
నిజామాబాద్ జిల్లాకు చెందిన ఒక కేసులో ఫేస్బుక్, వాట్సాప్ వంటి సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఇతరుల ప్రతిష్టకు భంగం కలిగించేలా ఉద్దేశపూర్వకంగా పోస్టులు పెట్టేవారు తప్పనిసరిగా కోర్టు విచారణను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని సుప్రీంకోర్టు ఇటీవల స్పష్టం చేసింది. ఐదు సంవత్సరాల క్రితం నమోదైన ఈ కేసు, హైకోర్టు అనంతరం సుప్రీంకోర్టు వరకు వెళ్లడం ఇప్పుడు జిల్లాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
పోస్టులను పర్యవేక్షించేందుకు ప్రత్యేక సెల్
సామాజిక మాధ్యమాల్లో వ్యక్తుల వ్యక్తిత్వాన్ని కించపరిచేలా, మతపరమైన విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టేలా లేదా వివిధ వర్గాల మధ్య ఘర్షణలకు దారితీసేలా పోస్టులు చేయడం చట్టవిరుద్ధం. వీటికి సంబంధించిన ఫోటోలు, వీడియోలను సృష్టించి వాటిని పోస్టు చేయడం నేరం. బాధితులు పోలీసులను, కోర్టులను ఆశ్రయిస్తే నిందితులపై కేసులు నమోదవుతాయి. సోషల్ మీడియా పోస్టులను పర్యవేక్షించేందుకు పోలీసు శాఖలో ప్రత్యేక సెల్ పనిచేస్తోంది.
వీటిపై ప్రత్యక నిఘా ఏర్పాటు
గతంలో ఎన్నికల సమయంలో మాత్రమే పోలీసులు సోషల్ మీడియాపై నిఘా పెట్టేవారు. కాని ఇప్పుడు పరిస్థితులు మారాయి. సామాజిక మాధ్యమాల వినియోగం భారీగా పెరిగింది. దీంతో అనేక వివాదాలకు తెరలేపే అంశాలను సైతం కొందరు సామాజిక మాధ్యమాల వేధికగా పంచుకుంటున్నారు. దీంతో పోలీసు శాఖ వీటిపై ప్రత్యక నిఘా ఏర్పాటు చేసింది. అభ్యంతరకరమైన పోస్టులను నిరంతరం గుర్తిస్తూ, వాటిని తొలగిస్తోంది. వ్యక్తిగత గోప్యతకు భంగం కలిగిస్తే ఐటీ యాక్టులోని సెక్షన్ 66ఈ కింద, మహిళలను వేధిస్తే సెక్షన్ 66డీ కింద, అశ్లీలత ఉంటే సెక్షన్ 67 కింద కేసులు నమోదుచేసి చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటారు.
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