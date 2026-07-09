విద్యార్థులకు అలర్ట్ - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రేపు వామపక్ష విద్యార్థి సంఘాల బంద్
మే 10న బంద్కు పిలుపునిచ్చిన వామపక్ష విద్యార్థి సంఘాలు - విద్యారంగ సమస్యల పరిష్కారం కోరుతూ నిరసన బాట - బంద్కు అన్ని విద్యాసంస్థలు సహకరించాలన్న విద్యార్థి సంఘాలు
Published : July 9, 2026 at 3:16 PM IST
Telangana Schools Bandh on July 10 : రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ పాఠశాలల సంఖ్యను తగ్గించాలన్న ప్రయత్నాలను మానుకోవాలని, విద్యాశాఖకు మంత్రిని కేటాయించటం సహా పలు విద్యారంగ సమ్యలను పరిష్కరించాలంటూ వామపక్ష విద్యార్థి సంఘాలు బంద్కి పిలుపునిచ్చాయి. శుక్రవారం రాష్ట్రంలోని అన్ని విద్యాసంస్థలు బంద్ పాటించాలని ప్రకటించాయి. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో 27వేల ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ఉంటే వాటి సంఖ్యను 4వేలకు తగ్గించాలని సర్కారు భావిస్తోందని విద్యార్థి సంఘాలు ఆరోపించాయి. ఈ ప్రయత్నాన్ని మానుకోవాలని ప్రైవేటు, కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థల్లో ఫీజులను నియంత్రిస్తూ చట్టం చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.
విద్యారంగ సమస్యల పరిష్కారం కోరుతూ : రాష్ట్రంలో ఖాళీగా ఉన్న టీచర్, ఎంఈఓ, డీఈఓ , లెక్చరర్ పోస్టులను భర్తీ చేయటం సహా అద్దె భవనాల్లో నిర్వహిస్తున్న పాఠశాలలు, హాస్టల్స్ , గురుకులాలకు సొంత భవనాలు నిర్మించాలని వామపక్ష విద్యార్థి సంఘాలు కోరాయి. ఇంటర్ కళాశాలల్లో మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని తక్షణం అమలు చేయాలని విద్యాహక్కు చట్టం అమలు చేసి అన్ని విద్యా సంస్థల్లో పేదలకు 25 శాతం ఉచిత ప్రవేశాలు కల్పించాలని డిమాండ్ చేస్తునట్టు వామపక్ష విద్యార్థి సంఘాలు ప్రకటించాయి. ఎన్ఈపీని అమలు చేయటం లేదని అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేయాలని స్ఫష్టం చేసిన ఆయా విద్యార్థి సంఘాలు ప్రైవేటు కార్పొరేట్ విద్యాసంస్థల్లో విచ్చలవిడిగా పుస్తకాలు, నోట్ బుక్స్ విక్రయాన్ని అడ్డుకోవాలని స్ఫష్టం చేశాయి. ఆయా డిమాండ్లను పరిష్కరించాలని కోరుతూ శుక్రవారం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విద్యాసంస్థల బంద్ పాటించనున్నట్టు ప్రకటించాయి.