వెలుగుల ప్రాజెక్టును అటకెక్కించిన వైఎస్సార్సీపీ - మళ్లీ పట్టాలెక్కిస్తోన్న కూటమి
LED Street Lights Project: వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం భ్రష్టు పట్టించిన ఎల్ఈడీ వీధి దీపాలు ప్రాజెక్టుని కూటమి మళ్లీ పట్టాలెక్కిస్తోంది. బకాయిలు రూ.200 కోట్లు ఈఈఎస్ఎల్కి చెల్లించింది. వీధిదీపాల నిర్వహణ బాధ్యతను ఈఈఎస్ఎల్కి అప్పగించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 1:35 PM IST
వీధి దీపాల కోసం అప్పటివరకు వినియోగిస్తున్న సోడియం వేపర్ బల్బులతో వెలుతురు తక్కువగా రావడం, అధిక విద్యుత్ బిల్లులు, నిర్వహణ లోపాలు పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు పెనుభారంగా మారాయి. ఈ సమస్యలకు పరిష్కారంగా 2014-19 మధ్య తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వం అమలు చేసిన ‘ఎల్ఈడీ వీధి దీపాల’ ప్రాజెక్టును ఆ తర్వాత వచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ సర్కారు భ్రష్టు పట్టించింది. టీడీపీ ప్రభుత్వం ఆ ప్రాజెక్టును అమలు చేశాక 50 శాతం విద్యుత్ ఆదా అయింది.
నిర్వహణ బాధ్యతను ఈఈఎస్ఎల్కే: వీధి దీపాలు వెలగడం లేదన్న ఫిర్యాదులు గణనీయంగా తగ్గాయి. ఎక్కడైనా సమస్య తలెత్తితే గంటల వ్యవధిలోనే చక్కదిద్దేవారు. అలాంటి ప్రాజెక్టుని వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం అటకెక్కించి నగరాలు, పట్టణాల్లోని వీధుల్ని అంధకారంలోకి నెట్టేసింది. నిర్వహణ బాధ్యతలు చూస్తున్న ఇంధన సామర్థ్య సేవల సంస్థ (ఈఈఎస్ఎల్)కు రూ.700 కోట్ల బిల్లులను నిలిపివేసింది. ప్రాజెక్టును పుర, నగరపాలక సంస్థలకు అప్పగించి నిర్వీర్యం చేసింది. కూటమి అధికారంలోకి వచ్చాక 2026లో ప్రాజెక్టును మళ్లీ పట్టాలెక్కించింది. నిర్వహణ బాధ్యతను ఈఈఎస్ఎల్కే అప్పగించింది. నగరాలు, పట్టణాల్లో కొత్తగా 10.50 లక్షల ఎల్ఈడీ వీధిదీపాల ఏర్పాటుకి చర్యలు తీసుకుంటోంది.
2014-19 మధ్య వీధులు కళకళ: 2014 అక్టోబరులో హుద్హుద్ తుపాను తీవ్రతకు విశాఖపట్నంలో వీధిదీపాల వ్యవస్థ పూర్తిగా దెబ్బతినడంతో అప్పటి టీడీపీ ప్రభుత్వం ఈఈఎస్ఎల్ భాగస్వామ్యంతో మొదటిసారి ఎల్ఈడీ వీధి దీపాల ప్రాజెక్టును ప్రయోగాత్మకంగా చేపట్టింది. లక్ష ఎల్ఈడీ దీపాలు ఏర్పాటు చేసింది. మంచి ఫలితాలు రావడంతో 2015లో రాష్ట్రంలోని మిగతా నగరాలు, పట్టణాలకు విస్తరించింది.
అప్పట్లో నగరాలు, పట్టణాల్లోని వీధుల్లో 7.50 లక్షల ఎల్ఈడీ లైట్లు అమర్చారు. అప్పటికే వినియోగంలో ఉన్న 40 వాట్ల సోడియం వేపర్ బల్బులతో సమానమైన వెలుతురు 18 వాట్ల ఎల్ఈడీ బల్బుతో వచ్చేది. ఎల్ఈడీ బల్బులు ఏర్పాటు చేశాక 50 శాతం విద్యుత్ ఆదా అయింది. పుర, నగరపాలక సంస్థలపై విద్యుత్తు ఛార్జీల భారం తగ్గింది. ఎల్ఈడీ బల్బు ఏర్పాటు, నిర్వహణకు ఒక్కో స్తంభానికి నెలకు రూ.220 చొప్పున ఈఈఎస్ఎల్కి పుర, నగరపాలక సంస్థలు చెల్లించేవి. ఈఈఎస్ఎల్తో ప్రభుత్వం అప్పట్లో ఏడేళ్లకు ఒప్పందం చేసుకుంది. 2021 వరకు అమల్లో ఉంది.
YSRCP హయాంలో అలముకున్న చీకట్లు: ఎల్ఈడీ వీధి దీపాల ప్రాజెక్టుని వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం నిర్వీర్యం చేసింది. పుర, నగరపాలక సంస్థల పీడీ ఖాతాలను తన గుప్పిట్లో పెట్టుకుని ఈఈఎస్ఎల్కి బకాయిలు పెట్టింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం జోక్యంతో ఈఈఎస్ఎల్తో ఒప్పందం ముగిసేనాటికి ఉన్న రూ.700 కోట్ల బకాయిల్లో రూ.500 కోట్ల వరకు దఫదఫాలుగా చెల్లించింది. ఈఈఎస్ఎల్తో ఒప్పందాన్ని పొడిగించకుండా, ఎల్ఈడీ వీధిదీపాల నిర్వహణ బాధ్యతను పుర, నగరపాలక సంస్థలకు అప్పగించేసింది.
నిర్వహణ గాడితప్పిందని, లైట్లు వెలగడం లేదని ప్రజలు ఫిర్యాదులు చేసినా సకాలంలో స్పందన ఉండేది కాదు. నిధుల కొరత, తక్కువ ఆదాయం ఉన్న పురపాలక సంఘాలు, నగర పంచాయతీల్లో పాడైన బల్బులను మార్చడానికి నెల రోజులపైనే పట్టేది. నిర్వహణ లేక వీధిదీపాలు వెలగడం లేదని అప్పట్లో వైఎస్సార్సీపీ కార్పొరేటర్లు, కౌన్సిలర్లే గగ్గోలు పెట్టినా మేయర్లు నిస్సహాయత వ్యక్తం చేసేవారు.
తొలగుతున్న చీకట్లు: వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం భ్రష్టు పట్టించిన ఎల్ఈడీ వీధి దీపాలు ప్రాజెక్టుని మళ్లీ పట్టాలెక్కిస్తోంది. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం బకాయి పెట్టిన రూ.200 కోట్లు ఈఈఎస్ఎల్కి చెల్లించింది. ఎల్ఈడీ వీధి దీపాల నిర్వహణ బాధ్యతను మరోసారి ఈఈఎస్ఎల్కి అప్పగించింది. నిరంతరం పర్యవేక్షించి, లోపాలను చక్కదిద్దే సమీకృత స్మార్ట్ వీధి దీపాల నిర్వహణ వ్యవస్థను ప్రవేశపెడుతోంది. ప్రతి వీధిదీపం పనితీరును కేంద్రీకృత నియంత్రణ వ్యవస్థ ద్వారా పర్యవేక్షిస్తారు.
ఏ పట్టణంలో ఏ వీధిలో ఏ దీపం వెలగడం లేదో జీఐఎస్ ఆధారంగా గుర్తించి, వేగంగా మరమ్మతులు చేస్తారు. గతంలో వినియోగించిన వీధి దీపాల్లో ఒక వాట్కి 110 ల్యూమెన్స్ వెలుగు వచ్చేది. ఇప్పుడు మరింత ఆధునిక బల్బులు అమర్చనున్నారు. ఇప్పుడు 14 వాట్ల బల్బ్లు అమరుస్తారు. ఒక్కో వాట్కి 150 ల్యూమెన్స్ వెలుగు వస్తుంది. 123 పుర, నగరపాలక సంస్థలు, నగర పంచాయతీల్లో తొలి దశలో 7.35 లక్షల ఎల్ఈడీ వీధి దీపాల్ని వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరిలోగా ఏర్పాటు చేయనున్నారు. మరో 3 లక్షల బల్బులు ఆగస్టులోగా ఏర్పాటు చేయాలన్నది లక్ష్యం. వీధి దీపాల నిర్వహణకు ఒక్కో బల్బుపై నెలకు రూ.175 చొప్పున పట్టణ స్థానిక సంస్థలు ఈఈఎస్ఎల్కి చెల్లించనున్నాయి.
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