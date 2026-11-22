ఇంటి నుంచే లెర్నర్ లైసెన్స్ టెస్ట్ - పరీక్ష రాసేటప్పుడు ఈ విషయాలు మరవొద్దు!
Learner License Test From Home : ఇంటి నుంచే లెర్నర్ లైసెన్స్ పరీక్షను రాసేలా రవాణా శాఖ వెసులుబాటు కల్పించింది. ఈ ప్రక్రియను నవంబర్ 11 నుంచి అమలు చేస్తోంది.
Published : November 22, 2026 at 12:44 PM IST
రోడ్డు భద్రతను దృష్టిలో పెట్టుకుని రవాణా శాఖ లెర్నర్ లైసెన్స్ పరీక్షకు సంబంధించి కొత్త నిబంధనలను అమలు చేసింది. గతంలో రవాణా శాఖ కార్యాలయానికి వెళ్లి పరీక్ష రాయాల్సి ఉండేది. కానీ ప్రస్తుతం దానిని ఎత్తివేసింది. సారథి పరివాహన్ పోర్టల్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకుని ఈ పరీక్షను ఆన్లైన్ ద్వారా రాసుకునే వెలుసుబాటును కల్పించింది. దీనిని ఈ నెల అంటే నవంబర్ 11 నుంచి అందుబాటులోకి తీసుకుని వచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో దరఖాస్తు ప్రక్రియ నుంచి పరీక్ష పూర్తయ్యే వరకు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
సారథి పోర్టల్ ద్వారా ప్రక్రియ ప్రారంభం
- ముందుగా సారథి పరివాహన్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్లి అక్కడ రాష్ట్రాన్ని ఎంచుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత వెబ్సైట్లో ఉన్న ఎల్ఎల్ఆర్ విభాగంలోకి వెళ్లి దరఖాస్తు ప్రక్రియను ప్రారంభించాలి. దీంట్లో ఆధార్ వెరిఫికేషన్ను పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది.
- వెరిఫికేషన్ అయ్యాక నివాస ప్రాంతం, మండలానికి అనుగుణంగా ఉన్న ప్రాంతీయ రవాణా కార్యాలయాన్ని (ఆర్టీవో)ను ఎంపిక చేసుకోవాలి.
- మీరు పరీక్ష రాసేందుకు అనుకూలమైన తేదీలు, సమయాన్ని చూసుకుని స్లాట్ బుక్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత దరఖాస్తు ప్రక్రియలో అవసరమైన సమాచారాన్ని నమోదు చేయాలి.
- వివరాల నమోదు అయ్యాక పోర్టల్ సూచించిన తదుపరి దశలను పూర్తి చేయాలి.
పరీక్షలో పాటించాల్సినవి
- ఇంటి నుంచి పరీక్ష రాయాలనుకునే వారికి వెబ్క్యామ్, మైక్రోఫోన్ అమర్చిన కంప్యూటర్ లేదా ల్యాప్టాప్ తప్పనిసరిగా ఉండాలి.
- ఇంట్లో స్థిరమైన ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉండేలా చూసుకోవాలి. అలాగే పరీక్ష కోసం లాగిన్ అయిన తర్వాత మీ దరఖాస్తు సంఖ్య, పాస్వర్డ్, పుట్టిన తేదీని నమోదు చేయాలి.
- ఆ తర్వాత దరఖాస్తు సమయంలో సమర్పించిన ఫొటోతో కెమెరా ద్వారా రియల్ టైమ్లో మీ ముఖాన్ని క్యాప్చర్ చేసి సిస్టమ్ సరి పోల్చుతుంది.
- ఈ లైవ్నెస్ వెరిఫికేషన్ ప్రక్రియలో కెమెరా ముందు ఐదుసార్లు నవ్వడం లేదా ఐదుసార్లు కళ్లు ఆర్పడం వంటి సూచనలు ఉంటాయి. వాటిని అనుసరించాలి.
ఆధార్లో తేడాలు
దరఖాస్తులో వివరాలను నమోదు చేసినప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ వాటిని మీ ఆధార్ డేటాతో సరిచూస్తుంది. ఏదైనా తేడా ఉంటే ప్రక్రియ నిలిచిపోతుంది. మీ ఆధార్ రికార్డులో రాష్ట్రం తెలంగాణ అని ఉంటే ఎటువంటి సమస్య ఉండదు. అయితే ఉమ్మడి రాష్ట్రం ఉన్న సమయంలో జారీ చేసిన ఆధార్ కార్డులో రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ అని ఉంటే సమస్య తలెత్తవచ్చు.
ఒకవేళ మీ చిరునామాకు సంబంధించిన మిగిలిన వివరాలన్నీ సరిగ్గా ఉంటే, దీనిని పరిష్కరించుకోవచ్చు. ఇలాంటి సమయాల్లో దరఖాస్తును ఆర్టీవో ఆఫీస్కు పంపే అవకాశం ఉంటుంది. అక్కడ అధికారులు మీ దరఖాస్తును పరిశీలిస్తారు. రాష్ట్రం పేరు మినహా మిగిలిన వివరాలన్నీ సరిపోలితే వారు దరఖాస్తును ఆమోదిస్తారు. దాంతో దరఖాస్తు ప్రక్రియను పూర్తి చేయవచ్చు.
పరీక్ష రాసే సమయంలో నిబంధనలు
- పరీక్ష ప్రారంభమైన తర్వాత అభ్యర్థిని కెమెరా ద్వారా నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తారు.
- ముఖం కనిపించకపోయినా లేదా కెమెరా పరిధి నుంచి బయటకు వెళ్లినా అభ్యర్థికి హెచ్చరికలు అందుతాయి.
- పరీక్ష విధానంలో ఇటువంటి ఉల్లంఘనలు గరిష్ఠంగా రెండుసార్లు మాత్రమే అనుమతిస్తుంది. మూడోసారి ఉల్లంఘన జరిగినా లేదా మరొక వ్యక్తి ఉన్నట్లు గుర్తించినా పరీక్ష నిలిపివేస్తుంది.
- మూడోసారికి నేరుగా ఆర్టీవో కార్యాలయానికి వెళ్లి పరీక్ష రాయాల్సి ఉంటుంది.
- ఈ పరీక్ష 'సేఫ్ ఎగ్జామ్ బ్రౌజర్' ద్వారా నిర్వహిస్తారు. ఇది పరీక్ష సమయంలో ఇతర వెబ్సైట్లను, అప్లికేషన్లను లేదా కంప్యూటర్ ఫంక్షన్లను ఉపయోగించకుండా నియంత్రిస్తుంది.
- పరీక్ష పూర్తయిన తర్వాత అభ్యర్థి పొందిన స్కోరు, ఉత్తీర్ణత వివరాలు స్క్రీన్పై కనిపిస్తాయి.
- అర్హత సాధించిన వారికి డిజిటల్ సంతకం, క్యూఆర్ కోడ్తో కూడిన లెర్నర్ లైసెన్స్ లభిస్తుంది. దీనిని పీడీఎఫ్ ఫార్మాట్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
- ఆధార్ కార్డులో మీ చిన్ననాటి ఫొటో ఉంటే లెర్నర్ లైసెన్స్లో మాత్రం ప్రస్తుత ఫొటోను అప్లోడ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది.
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