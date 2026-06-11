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'లీప్‌ స్కూల్‌' - ఫీజులు నిల్‌ - ఫెసిలిటీస్‌ ఫుల్‌

పూర్తిస్థాయిలో సిద్ధమైన లీప్‌ స్కూల్‌ - ఆకట్టుకునే భవనాలతో తీర్చిదిద్దిన సర్కార్‌ - అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో విద్యాభోదన - వెయ్యి మంది పిల్లలు చదువుకునేలా రూపకల్పన

Leap School at Nidamarru International Standard Government School
Leap School at Nidamarru International Standard Government School (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 8:21 AM IST

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Leap School at Nidamarru International Standard Government School: ప్రభుత్వ బడులు అనగానే మీ మైండ్‌లోకి ఏ వస్తుంది.? పాత బిల్డింగ్‌లు, విరిగిపోయిన బెంచీలు, కుర్చీలు, అరకొర వసతులు ఇంతేగా. కానీ ఆ అంచనాలను తలకిందులు చేస్తోంది ఓ సర్కార్‌ బడి. దీని వసతుల ముందు కార్పొరేట్‌ స్కూల్‌ కూడా దిగదుడుపే. ఎందుకంటే అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలు, సౌకర్యాలతో ఈ స్కూల్‌ను ఓ రేంజ్‌లో తీర్చిదిద్దింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇంతకీ ఆ పాఠశాల ఎక్కడుంది? అక్కడున్న వసతులేంటి? అక్కడ విద్యావ్యవస్థ ఎలా ఉంది? అని మీకు తెలుసుకోవాలని ఉందా? అయితే ఇంకా లేటేందుకు విద్యా రంగంలో సరికొత్త సంచలనంగా మారిన స్కూల్‌కు వెళ్లి చూసొద్దాం రండి.

ఆకట్టుకునే పాఠశాల భవనాలు, ఆహ్లాదకరమైన ప్రాంగణం, అద్భుతమైన ప్రయోగశాలలు, అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో విద్యాబోధన ఇవన్నీ చూసి ఇదేదో లండల్‌లోని ఇంటర్‌నేషనల్‌ స్కూల్‌ అనుకుంటున్నారా? అయితే మీరు పొరబడినట్లే. ఇది గుంటూరు జిల్లా నిడమర్రు జడ్పీ ఉన్నత పాఠశాల. విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేశ్‌ ఆలోచన మేరకు లెర్నింగ్‌ ఎక్సలెన్స్‌ ఇన్‌ ఏపీ- లీప్‌ పేరిట ఏర్పాటైన విద్యాలయమిది.

'లీప్‌ స్కూల్‌' - ఫీజులు నిల్‌ - ఫెసిలిటీస్‌ ఫుల్‌ (ETV Bharat)

ఏ దేశమేగినా, ఎందుకాలిడినా నేను ఏపీ నుంచి వచ్చాను అని సగర్వంగా మన పిల్లలు చెప్పుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ప్రతి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో లీప్‌ పేరిట అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో ఓ స్కూల్‌ ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం భావించింది. ఈ క్రమంలో పైలట్‌ ప్రాజెక్ట్‌ కింద నిడమర్రులో చేపట్టిన తొలి మోడల్‌ స్కూల్‌ పూర్తిస్థాయిలో సిద్ధమైంది.

వెయ్యి మంది విద్యార్థులు చదువుకునేలా రూపకల్పన: నిడమర్రులో 5 ఎకరాలకు పైగా విస్తీర్ణంలో జడ్పీ ఉన్నత పాఠశాల ఉండేది. దీనిని లీప్‌ స్కూల్‌ నమూనాగా తీర్చిదిద్దాలని సంకల్పించారు. విద్యాశాఖ అధికారులు, నిపుణుల సూచనలతో పాత భవనాలకు ఇనుప స్తంభాలు, భీమ్‌లు ఏర్పాటు చేసి ఆధునికత జోడించారు. ఆకట్టుకునే డిజైన్లు, అదిరిపోయే రంగులతో అందంగా తీర్చిదిద్దారు.

ఒకటి నుంచి ఇంటర్‌ వరకు వెయ్యి మంది విద్యార్థులు చదువుకునేలా సిద్ధం చేశారు. కార్పొరేట్‌ సోషల్‌ రెస్పాన్సిబిలిటీ కింద ఆర్​వీఆర్​ ప్రాజెక్ట్స్‌ ఇక్కడ సౌకర్యాలు కల్పించింది. దీని కోసం రూ.14 కోట్ల మేర వెచ్చించింది. కంప్యూటర్‌ ల్యాబ్‌, సైన్స్‌ ల్యాబ్‌, అటల్‌ టింకరింగ్‌ ల్యాబ్‌, గ్రంథాలయం, లాంగ్వేజ్‌ ల్యాబ్‌ల బాధ్యతల్ని అగస్త్య ఫౌండేషన్‌ తీసుకుంది.

క్యూ కడుతున్న తల్లిదండ్రులు: ప్రస్తుత విద్యాశాఖలోని సవాళ్లు, సమస్యలతో పాటు రాబోయే ఐదేళ్లలో తీసుకురావాల్సిన మార్పులతో ప్రభుత్వం లీప్‌ డాక్యుమెంట్‌ను రూపొందించింది. డిజిటల్‌ అక్షరాస్యత, 21వ శతాబ్ధానికి అవసరమైన ప్రమాణాలతో నైపుణ్యాలతో విద్యా ప్రణాళికను అమలు చేస్తున్నారు. అందుకే 2024లో స్కూల్‌లో 520 మంది పిల్లలుండగా 2025లో పదిశాతం పైగా విద్యార్థులు పెరిగారు. పదో తరగతి, ఇంటర్‌ ఫలితాల్లో విద్యార్థులు సత్తా చాటడంతో ఈ ఏడాది తమ పిల్లల్ని చేర్చేందుకు మరికొంత మంది తల్లిదండ్రులు క్యూ కట్టారు. దీంతో పిల్లల సంఖ్య వెయ్యి దాటిపోయింది. అయినా ఇంకా తమ పిల్లల్ని చేర్చుకోవాలంటూ తల్లిదండ్రులు వస్తునే ఉన్నారు.

"ఉదయం 9 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు తరగతిలో విద్యాబోధన జరుగుతోంది. సాయంత్రం 5 నుంచి 7 గంటల వరకు తొమ్మిది, 10వ తరగతి, ఇంటర్​ విద్యార్థులకు ప్రత్యేక క్లాసులు నిర్వహిస్తున్నాం. ప్రతి విద్యార్థి పట్ల శ్రద్ధ వహిస్తూ విద్యా బోధన జరుగుతోంది." - ఎం. వీరయ్య, జూనియర్‌ అధ్యాపకుడు

ఆహ్లాదకరమైన ఆట స్థలం: పాఠశాలకు అనుబంధంగా ఉన్న ఆటస్థలాన్ని అద్భుతమైన సౌకర్యాలతో బాస్కెట్‌ బాల్‌, వాలీబాల్‌ కోసం ఇండోర్‌ స్టేడియం నిర్మించారు. క్రికెట్‌, ఫుట్‌బాల్‌ మైదానం ఏర్పాటు చేశారు. దాని చుట్టూ వాకింగ్‌, రన్నింగ్‌ ట్రాక్‌ ఏర్పాటు చేశారు. ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో స్థానికులు కూడా ఈ వాకింగ్‌ ట్రాక్‌ ఏర్పాటు చేసుకునే వెసులుబాటు కల్పించారు. సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల కోసం యాంఫీ థియేటర్‌ నిర్మించారు. ఇక్కడ చదువు, సౌకర్యాలు చాలా బాగున్నాయని విద్యార్థులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. లీప్‌ పేరిట ప్రారంభించిన సరికొత్త విద్యా ప్రయోగం ఫలితాలు సానుకూలంగా ఉన్నాయి. దీంతో మరికొన్ని నియోజకవర్గాల్లో ఈ స్కూళ్లు ప్రారంభించేలా విద్యాశాఖ ప్రణాళికలు రూపొందించింది. జిల్లా విద్యాధికారులు, కలెక్టర్లు, ఎమ్మెల్యేలు కలిసి వీటిని ఎంపిక చేస్తారు. దాతలు, కార్పొరేట్‌ కంపెనీల సాయంతో వీటిలో సౌకర్యాలు కల్పిస్తారు.

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