రాయలచెరువు కట్టకు గండి - జలదిగ్బంధంలో ఆ గ్రామాలు

ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకు చెరువులో నీళ్లు చేరడంతో రాయలచెరువుకు గండి - భయాందోళనలో స్థానిక గ్రామస్తులు

Leakage to Rayalacheruvu People Facing Problems
Leakage to Rayalacheruvu People Facing Problems (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 6, 2025 at 3:59 PM IST

2 Min Read
Leakage to Rayalacheruvu People Facing Problems : తిరుపతి జిల్లా కేవీబీపురం మండలం పాతపాలెం వద్ద రాయలచెరువు కట్టకు గండిపడటంతో పలు గ్రామాలు జలదిగ్బంధమయ్యాయి. ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకు చెరువులో నీళ్లు చేరడంతో గండి పడినట్లు గ్రామస్థులు భావిస్తున్నారు. దీంతో వరద నీరు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. దీంతో చెరువు సమీపంలో ఉన్న పాతపాలెం, కలెత్తూరు అరుంధతి వాడ గ్రామాల్లో వరదనీరు ప్రవహించడంతో స్థానికులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఈ గ్రామాల పరిధిలో పొలాలన్నీ నీట మునిగాయి.

రాయలచెరువు కట్టకు గండి -జలదిగ్బంధంలో ఆ గ్రామాలు (ETV)

ప్రవాహ ఉద్ధృతి కాలంగి నదిపై పడడంతో ముందస్తుగా అధికారులు మూడు గేట్లు ఎత్తి నీటిని దిగువ ప్రాంతాలకు విడుదల చేశారు. చెరువు నుంచి వచ్చే నీటి ప్రవాహం మరో రెండు గంటల పాటు ఇలాగే ఉంటుందని, ఆపై చెరువు ఖాళీ అవడంతో తగ్గుతుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. చెరువుకు గండి నేపథ్యంలో సాగుపై ఆశలు పెంచుకున్న ఆయకట్టు రైతులు తీవ్ర నిరాశకు గురయ్యారు.

గ్రామాల్లోని ఇళ్లలోకి నీరు చేరడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. గ్రామస్తులు మిద్దెలపైకి ఎక్కి ప్రాణాలు కాపాడుకున్నారు. గ్రామం మొత్తం జలదిగ్బంధం కావడంతో స్థానికుల అవస్థలు పడుతున్నారు. వరద ఉద్ధృతిలో మూగజీవాలు కొట్టుకుపోయి చనిపోయాయని స్థానికులు చెబుతున్నారు. చెరువు వరద ఉద్ధృతంగా ఉండటంతో మరికొన్ని గ్రామాలకు ముంపు పొంచి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో పరిసర గ్రామాల ప్రజలు తీవ్ర ఆందోళనకు గురవుతున్నారు.

పాతపాలెం, అరుంధతివాడకు రాకపోలకు స్తంభించాయి. ఇళ్లలోకి నీరు చేరడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. వరద ఉద్ధృతి సమీపంలోని మరికొన్ని గ్రామాలను ముంచెత్తింది. పరిసర గ్రామాల ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్న వరద కారణంగా రాయలచెరువుకు ఉద్ధృతి పెరిగింది. ఈ క్రమంలో చెరువుకట్ట తెగింది. రాయలచెరువు నుంచి వరద సమీపంలో కాలంగి రిజర్వాయర్‌లోకి చేరుతోంది. 5వేల 700 క్యూసెక్కులకుపైగా వరదు రావడంతో 3 గేట్లు ఎత్తి దిగువ ప్రాంతాలకు విడుదల చేస్తున్నారు. ముందస్తు జాగ్రత్తగా అధికారులు గ్రామీణ ప్రాంతాల ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారు.

