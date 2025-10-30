ఆకుకూరలు కొనగలమా? - పాలకూర కిలో రూ.100, కొత్తిమీర కిలో రూ.100
మెదక్ జిల్లాలోని పలు మండలాల్లో అత్యధికంగా కూరగాయలు, ఆకుకూరలను సాగు - అకాల వర్షాల కారణంగా తగ్గిన ఆకుకూరల దిగుబడి - ఆకాశాన్నంటుతున్న ఆకుకూరల ధరలు
Published : October 30, 2025 at 7:48 PM IST
Vegetable Rates Increase : రాష్ట్రంలో భారీగా కురుస్తున్న అకాల వర్షాల కారణంగా చాలా చోట్ల వరదలు సంభవించడం వల్ల ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ వర్షాల వల్ల వ్యవసాయం రంగంపై తీవ్ర ప్రభావం పడింది. చాలావరకు కూరగాయలు, ఆకుకూరలు తడిచిపోయి పూర్తిగా పాడవుతున్నాయి. దీంతో వాటి దిగుబడి ఒక్కసారిగా పడిపోయింది. ఫలితంగా సాధారణ ధరలతో పోల్చితే కూరగాయల ధరలు రెట్టింపు కావడంతో ప్రజలపై భారం పడుతోంది. దీంతో వంటకోసం కూరగాయలు కొనలేని, తినలేని పరిస్థితులు ఎదురవుతున్నాయని ప్రజలు వాపోతున్నారు.
దిగుబడి తక్కువగా ఉండటంతో : మెదక్ జిల్లాలోని తూప్రాన్, చేగుంట, శివ్వంపేట, వెల్దుర్తి, హవేలిఘనపూర్, మెదక్, చిన్నశంకరంపేట, కౌడిపల్లి మండలాల్లో అత్యధికంగా కూరగాయలు, ఆకుకూరలను సాగు చేస్తున్నారు. మిగతా మండలాల వ్యాపారులు ఇతర మండలాలు, వ్యవసాయ మార్కెట్ల నుంచి వీటిని కొనుగోలు చేస్తారు. ఆ తర్వాత తీసుకొచ్చి విక్రయాలు చేపడుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఆకుకూరల దిగుబడి తక్కువగా ఉండటంతో జిల్లాలోని ఆయా మార్కెట్లలో ధరలు ఆకాశాన్ని అంటుతున్నాయి. దీంతో సామాన్య, మధ్యతరగతి వారు ఆకుకూరల వైపు చూడ్డానికే భయపడేలా పరిస్థితులు మారాయి.
పెట్టుబడి తక్కువ లాభాలు ఎక్కువ : ఆకుకూరలు సాగు చేస్తే పెట్టుబకడి ఖర్చులు తక్కువగా ఉండటంతో రైతులు అటువైపు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. సగటున ఎకరా పొలంలో కొత్తిమీర సాగు చేసేందుకు రూ.10 వేలు ఖర్చయితే ఒక పంటకు సుమారు రూ.లక్ష వరకూ ఆదాయం సమకూరుతుంది. ఈ పంట కోత దశకు వచ్చి విక్రయించేందుకు సుమారు 45 రోజుల సమయం పడుతుంది. పాలకూర సాగులోనూ ఇలాంటి లాభాలు ఉంటున్నాయని రైతులు చెబుతున్నారు. అయితే ఇక్కడ వర్షాలు కురవకుండా వాతావరణం అనుకూలిస్తే ఈ పంటల సాగులో అధిక లాభాలు ఉంటాయని రైతులు పేర్కొంటున్నారు.
"ఆకుకూరలు సాగు చేస్తే పెట్టుబడి ఖర్చులు తక్కువ ఉంటుంది. సగటున ఎకరం పొలం కొత్తిమీర సాగు చేయటానికి రూ. 10 వేలు వరకు ఖర్చవుతుంది. కాగా దీని నుంచి సుమారు రూ. 1 లక్ష వరకు ఆదాయం ఉంటుంది. దీనిని పండించి మార్కెట్లో విక్రయించేందుకు 45 రోజుల సమయం పడుతుంది. వాతావరణం అనుకూలిస్తే అధిక లాభాలు ఉంటాయి." - రైతులు
నెలరోజుల్లోనే పెరిగిన ధరలు : కిలో కొత్తిమీర నెల రోజుల కింద రూ.30 ఉంటే ప్రస్తుతం రూ.100 అయింది. పాలకూర రూ.20 ఉండగా రూ.100 పలుకుతోంది. ఇతర ఆకుకూరలు రూ.20 ఉంటే ప్రస్తుం రూ.60 పలుకుతున్నాయి.
మార్కెట్కు అనుగుణంగా ముందుకు సాగాలి : రైతులు మార్కెట్ను గమనిస్తూ కూరగాయలు, ఆకుకూరల సాగు చేపట్టాలని మెదక్ జిల్లా ఉద్యానశాఖ అధికారి ప్రతాప్ సింగ్ తెలిపారు. అధిక వర్షాలు కురిసిన సమయంలో దిగుబడి తగ్గి ధరలు విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. రైతులు ప్రత్యామ్నాయ పద్ధతులతో ముందుకు సాగాలని సూచించారు.
"రైతులు మార్కెట్ను గమనిస్తూ కూరగాయలు, ఆకుకూరల పంటల సాగు చేపట్టాలి. అధిక వర్షాలు కురిసిన సమయంలో దిగుబడి తగ్గి ధరలు విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి. రైతులు ప్రత్యామ్నాయ పద్ధతులతో ముందుకు సాగాలి." - ప్రతాప్ సింగ్, జిల్లా ఉద్యానశాఖ అధికారి
మెదక్ జిల్లాలో సాగు వివరాలు ఎకరాల్లో :
- కూరగాయలు - 900
- ఆకుకూరలు - 280
ఇటు పంట నష్టం, అటు ధరల భారం - మారిన వాతావరణంతో జేబుకు చిల్లు