సర్పంచ్​ పీఠం దక్కకపోతేనేం? - ఉప సర్పంచి పదవి ఉందిగా!

తెలంగాణలో జోరందుకున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు - వ్యూహం మార్చిన నాయకులు - సర్పంచి నుంచి వార్డు సభ్యుల వరకు అనువైన వారినే ఎంపిక

Telangana Local Body Elections 2025
Telangana Local Body Elections 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 29, 2025 at 2:38 PM IST

Telangana Local Body Elections 2025 : రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల హడావిడి మొదలైపోయింది. ఎవరి వ్యూహాల్లో వారు నిమగ్నమై ఉన్నారు. అయితే ఎన్నికలో రిజర్వేషన్లు అనుకూలంగా రానిచోట్ల నాయకులు వ్యూహం మార్చారు. సర్పంచి కాకపోయినా చెక్​ పవర్​ ఉన్న ఉప సర్పంచి పదవిని దక్కించుకొని ఊరిని ఏలుదామని పథకాలు రచించుకుంటున్నారు. ఆయా రిజర్వేషన్లకు చెంది వెంట ఉండేవారు, చెప్పిన మాట వినే అనుచరుడు, లేదంటే అతడి సతీమణిని సర్పంచిగా బరిలోకి దింపి గెలిపించుకునేందుకు ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నారు. సర్పంచి నుంచి వార్డు సభ్యుల వరకు అనువైన వారిని ఎంపిక చేసేందుకు నేతలు రాత్రింబవళ్లు సమాలోచనలు చేస్తూ తలమునకలు అవుతున్నారు.

ఆర్థికంగా అండగా : సర్పంచి, వార్డు సభ్యులుగా గెలవాలన్నా, ఉప సర్పంచిగా ఎన్నుకోవాలన్నా డబ్బే ప్రధాన బలం. ఒక్కో గ్రామంలో ఒకలా ఖర్చు అవుతుంది. పట్టణ ప్రాంతానికి దరిదాపుల్లోని గ్రామాల్లో రూ.50 లక్షలకు పైగా, మండలాలకు దూరంలోని పల్లెల్లో కనీసం రూ.10 లక్షల వరకు ఖర్చయ్యే అవకాశం ఉందని ఆశావహులు అంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అంత ఖర్చు పెట్టుకోలేని వారికి ఆయా నాయకులు, ఉప సర్పంచి అభ్యర్థులు ఆర్థికంగా అండగా నిలిచేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. గెలిచాక పనులు అప్పగించాలని ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటున్నారు.

వార్డు సభ్యుల ఎంపిక కీలకం : ఉప సర్పంచి బరిలో ఉండే నాయకుడు వార్డుల్లో నిలిపేందుకు గెలిచేవారిని, ప్రధాన అనుచరులను ఎంపిక చేసుకుంటున్నారు. ఉప సర్పంచి కావాలంటే వార్డు సభ్యులే కీలకం కానున్నారు. దీంతో చెప్పిన మాట వినేవారితోనే నామినేషన్​ వేయించేందుకు సిద్ధం అయ్యారు. వారికి అవసరమైన నామపత్రాలు, పన్నుల చెల్లింపు, ధ్రువపత్రాలు తీసుకోవడం వంటి పనులన్నీ ఆ నాయకులే చూసుకుంటున్నారు.

కొన్ని సంఘటనలు :

  • బషీరాబాద్​ మండలంలోని ఓ గ్రామంలో పార్టీ ప్రధాన నాయకుడు సర్పంచి అవుదామని భావించి అన్ని ఏర్పాట్లను చేసుకున్నాడు. తీరా సర్పంచి పదవి బీసీకి రిజర్వు కావడంతో ఉప సర్పంచి పదవిపై కన్నేశాడు. తనకు అనుకూలమైన ఒక వార్డులో నామినేషన్​ వేయడానికి సిద్ధమయ్యాడు. ఉప సర్పంచి పదవికి అందరితో ఒప్పందం కూడా చేసుకున్నాడు.
  • పెద్దేముల్​ మండలంలోని మరో గ్రామంలో ఎస్సీ మహిళకు రిజర్వు కావడంతో నిత్యం వెంట తిరిగే కార్యకర్త సతీమణిని సర్పంచిగా గెలిపించుకునేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకున్నాడో నాయకుడు. ఆయన ఓ వార్డు నుంచి బరిలో నిలిచి, ఉప సర్పంచి పదవిని చేపట్టి అన్నీ చూసుకునేందుకు వ్యూహం రచించాడు. ఇప్పుడు చాలా గ్రామాల్లో ఇదే తంతు నడుస్తోంది.

పంచాయతీ ఎన్నికలు : రాష్ట్రంలో పంచాయతీ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్​ మంగళవారం విడుదలైన విషయం తెలిసిందే. మొత్తం 12,728 సర్పంచి స్థానాలకు, 1,12,242 వార్డు స్థానాలకు మూడు విడతల్లో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. డిసెంబరు 11, 14, 17 తేదీల్లో పోలింగ్​ నిర్వహించనున్నారు. ఉదయం 7 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు పోలింగ్ నిర్వహించనున్నారు. అదే రోజు మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ జరగనుంది. ఇప్పటికే మొదటి విడత నామినేషన్ల పర్వం కొనసాగుతుండగా, మరికొద్ది గంటల్లో గడువు ముగియనుంది. ప్రచారానికి కేవలం వారం రోజులు మాత్రమే సమయం ఉంది. దీంతో అభ్యర్థులు ప్రచారానికి పోటాపోటీగా వ్యూహాలు రచించుకుంటున్నారు.

