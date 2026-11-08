స్థానిక ఎన్నికల్లో కూటమి ఘన విజయం - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నేతలు, కార్యకర్తల సంబరాలు
Alliance Leaders Celebrations in AP : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూటమి అభ్యర్థులు ఘన విజయం సాధించడంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కూటమి నేతలు, కార్యకర్తలు సంబరాలు చేసుకున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 10:42 AM IST
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూటమి అభ్యర్థులు ఘన విజయం సాధించడంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కూటమి నేతలు, కార్యకర్తలు సంబరాలు చేసుకున్నారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా పలాసలోని టీడీపీ కార్యాలయంలో ఎమ్మెల్యే గౌతు శిరీష, నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త వెంకన్న చౌదరి విజయం సాధించిన అభ్యర్థులను అభినందించారు. ఈ సందర్భంగా వెంకన్న చౌదరి డాన్స్ చేస్తూ కార్యకర్తల్లో ఉత్సాహం నింపారు.
మరోవైపు, ప్రజలు సుస్థిరమైన, శాంతియుత పాలనను కోరుకుంటున్నారని, అందుకే కూటమికి భారీ విజయాన్ని అందించారని కార్మిక శాఖ మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్ అన్నారు. వైఎస్సార్సీపీపై విమర్శలు గుప్పిస్తూ, ప్రజలు ఆ పార్టీని దూరం పెట్టారని ఎద్దేవా చేశారు. ఇక నిడదవోలులో మంత్రి కందుల దుర్గేష్ కూటమి విజయంపై హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ, గెలిచిన అభ్యర్థులకు అభినందనలు తెలిపారు. ప్రజలు సైకిల్, గాజు గ్లాసు, కమలం గుర్తులపై విశ్వాసం ఉంచి తీర్పు ఇచ్చారని పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కూటమికి మద్దతు తెలిపిన ఓటర్లకు మంత్రులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
పార్టీ నేతలు, కార్యకర్తలు సంబరాలు : శ్రీకాకుళం జిల్లా పలాస టీడీపీ కార్యాలయంలో ఆ పార్టీ నేతలు, కార్యకర్తలు సంబరాలు చేసుకున్నారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూటమి అభ్యర్థులు ఘన విజయం సాధించారు. ఆ సందర్భంగా పార్టీ కార్యాలయంలో ఎమ్మెల్యే గౌతు శిరీష, నియోజక వర్గ సమన్వయ కర్త వెంకన్న చౌదరి గెలిచిన అభ్యర్ధులను అభినందించారు. ఆ సందర్భంగా వెంకన్న చౌదరి డాన్స్ వేసి కార్యకర్తల్ని ఉత్సాహపరిచారు.
సుస్థిర, శాంతియుత పాలనను ప్రజలు కోరుకుంటున్నారని అందుకే కూటమి పార్టీలకు భారీ ఎత్తున పట్టం కట్టారని కార్మిక శాఖ మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్ అన్నారు. గొడ్డలి పార్టీకి ప్రజలు దూరంగా ఉండాలని భావించారని అందుకే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నామమాత్రపు స్థానాలకే పరిమితమైందంటూ వైఎస్సార్సీపీపై మంత్రి సుభాష్ వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు. జగన్కి రఫా రఫా తప్ప మరేమీ తెలియదని విమర్శించారు.
ముందుగానే దీపావళి పండుగ : పరిషత్ ఎన్నికలలో కూటమి అభ్యర్థులు విజయం సాధించడం పట్ల రాష్ట్ర పర్యాటక శాఖ మంత్రి కందుల లక్ష్మీ దుర్గేష్ ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. సాధించిన అభ్యర్థులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లా నిడదవోలు లోని క్యాంప్ కార్యాలయంలో ఏర్పాటుచేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. నరకాసురుని సహకరించిన సందర్భంలో దీపావళి పండుగ వచ్చిందని, నరకాసురుని మనస్తత్వం కలిగిన వ్యక్తులను తప్పించి కూటమి అభ్యర్థులను గెలిపించడం ద్వారా ప్రజలు సరికొత్త దీపావళిని తీసుకొచ్చారని మంత్రి పేర్కొన్నారు.
పట్టణ ఓటర్లు ఫలితాలు చూసిన తర్వాత గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఓటర్లు ఎటువంటి తీర్పు ఇస్తారో అని ఆలోచించినప్పుడు పరిషత్ ఎన్నికల ఫలితాలు చూసిన తర్వాత పట్టణ ఓటర్లు అయినా, గ్రామీణ ఓటర్లు అయినా సైకిలు గాజు గ్లాసు కమలం గుర్తులే వారి మనసులో నాటుకుపోయాయని ఆ విధంగానే తీర్పు చెప్పారని మంత్రి పేర్కొన్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా కూటమి అభ్యర్థులు డిజైన్ సాధిస్తున్నారని పేర్కొంటూ ఓట్లు వేసి గెలిపించిన ప్రజలకు మంత్రి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
ఎన్నికల ఫలితాలే నిలువెత్తు నిదర్శనం : రెండున్నరేళ్ల NDA సుపరిపాలనపై ప్రజలు ఉంచిన విశ్వాసానికి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ఫలితాలే నిలువెత్తు నిదర్శనమని మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్ తెలిపారు. ఇచ్చిన ప్రతి హామీని చిత్తశుద్ధితో నెరవేరుస్తున్న కూటమి ప్రభుత్వానికి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రజలు బ్రహ్మరథం పట్టారని స్పష్టం చేశారు. రేపల్లె నియోజకవర్గంలో నాలుగు స్థానాల్లోనూ క్లీన్ స్వీప్ చేయడంతో పాటు, 65 ఎంపీటీసీ స్థానాల్లో 64, మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో 36 వార్డులకు 32 స్థానాల్లో కూటమి అభ్యర్థులను భారీ మెజారిటీతో గెలిపించి ప్రజలు చారిత్రాత్మక తీర్పునిచ్చారంటూ ట్వీట్ చేశారు. ఇంతటి ఘన విజయాన్ని అందించిన రేపల్లె ప్రజలకు అహర్నిశలు శ్రమించిన కూటమి నాయకులు, కార్యకర్తలకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
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