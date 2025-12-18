హైదరాబాద్లో తలదాచుకున్న సీఈవో శివాని? - అజ్ఞాతంలోకి కీలక సూత్రధారులు
క్యూ కడుతున్న బాధితులు - ఫిర్యాదు చేస్తే కేసు పెడతామని ఏజెంట్ల బెదిరింపులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 18, 2025 at 11:45 AM IST
LBF Fraud-CEO Shivani Absconding: జీవితాన్ని అందంగా మారుస్తామని నమ్మబలికారు. తీరా ఇప్పుడు బోర్డు తిప్పేసి అమాయకుల జీవితాల్లో నిప్పులు పోశారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా విస్సన్నపేట కేంద్రంగా సాగిన ‘లైఫ్ ఈజ్ బ్యూటీఫుల్’ సంస్థ మోసం బట్టబయలైంది. అధిక వడ్డీలు ఇస్తామని ఆశచూపి, అందినకాడికి దండుకుని ఇప్పుడు ముఖం చాటేశారు. డిపాజిటర్ల ఒత్తిడి తట్టుకోలేక సంస్థ సీఈవో శివాని రాత్రికి రాత్రే పరారయ్యారు. ఆమె ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో తలదాచుకున్నట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం. బాధితుల ఫిర్యాదులతో పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. పరారీలో ఉన్న వారి కోసం గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేశారు.
హైదరాబాద్లో షెల్టర్: సంస్థ సీఈవోగా వ్యవహరిస్తున్న శివానిపై ప్రస్తుతం తీవ్ర ఆరోపణలు ఉన్నాయి. డిపాజిటర్లు డబ్బుల కోసం ఇంటి మీదకు వస్తుండటంతో ఆమె భయపడిపోయారు. ఎవరికీ కనిపించకుండా అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లినట్లు తెలుస్తోంది. విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం మేరకు ఆమె హైదరాబాద్లో తలదాచుకున్నట్లు సమాచారం. ఈమె ఆచూకీ కోసం పోలీసులు ప్రత్యేక బృందాలతో గాలిస్తున్నారు. మరోవైపు శివాని తండ్రి గోవిందరావును పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నట్లు తెలిసింది.
అసలు కథ ఇదీ: ఈ సంస్థ ఎంత మేర వసూళ్లు చేసిందన్న దానిపై పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు అందిన సమాచారం మేరకు దాదాపు 1,200 మంది నుంచి ఈ సంస్థ డిపాజిట్లు సేకరించింది. ఇందులో ఎంత మందికి తిరిగి చెల్లించారు? ఇంకా ఎంత బాకీ ఉంది? అనే లెక్కలు తీస్తున్నారు. సంస్థలో పనిచేసిన కొందరు ఉద్యోగులను స్టేషన్కు పిలిపించి విచారిస్తున్నారు. వారి నుంచి ప్రాథమికంగా కీలక సమాచారాన్ని రాబట్టినట్లు తెలిసింది.
ఠాణాకు బాధితుల క్యూ: మోసపోయామని గ్రహించిన బాధితులు లబోదిబోమంటున్నారు. విస్సన్నపేట పోలీస్ స్టేషన్కు బాధితులు పోటెత్తుతున్నారు. కేవలం విస్సన్నపేట నుంచే కాకుండా విజయవాడ, ఏలూరు, నంద్యాల వంటి దూర ప్రాంతాల నుంచి కూడా బాధితులు తరలివస్తున్నారు. బుధవారం కూడా పలువురు బాధితులు స్టేషన్కు వచ్చి తమ గోడు వెళ్లబోసుకున్నారు. ఇప్పటివరకు సుమారు 20 మందికి పైగా లిఖితపూర్వకంగా ఫిర్యాదు చేశారు.
ఫిర్యాదు చేస్తే కేసులు పెడతాం: మరోవైపు ఈ కేసులో కొత్త కోణం వెలుగులోకి వచ్చింది. రెడ్డిగూడెం మండలం మద్దులపర్వలో ఏజెంట్ల దారుణాలు బయటపడుతున్నాయి. తమపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయొద్దని బాధితులను ఏజెంట్లు భయపెడుతున్నారు. సంస్థ స్థాపకుడైన దుర్గాప్రసాద్ గతంలో ఆత్మహత్య చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. 'మీరు గనక పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తే, డిపాజిటర్ల ఒత్తిడి వల్లే దుర్గాప్రసాద్ చనిపోయాడని చెబుతాం. మీ అందరిపై ఆయన కుటుంబ సభ్యులతో కేసులు పెట్టిస్తాం' అని బెదిరిస్తున్నట్లు బాధితులు వాపోతున్నారు. ఈ బెదిరింపులకు భయపడి చాలామంది బాధితులు ముందుకు రావడం లేదు.
కూలీలే టార్గెట్: ఈ సంస్థ ప్రధానంగా పేద, మధ్య తరగతి వర్గాలనే లక్ష్యంగా చేసుకుంది. ఆటో కార్మికులు, చేతి వృత్తిదారులు, వ్యవసాయ కూలీలు, చిరు వ్యాపారుల నుంచి పెద్ద ఎత్తున డబ్బు వసూలు చేశారు. డ్వాక్రా సంఘాల మహిళలు కూడా ఇందులో బాధితులుగా ఉన్నారు. ఇంటి నిర్మాణం కోసమో, పిల్లల చదువుల కోసమో దాచుకున్న సొమ్మును వీరు అధిక వడ్డీ ఆశతో ఈ సంస్థలో పెట్టారు. ఇప్పుడు అసలుకే ఎసరు రావడంతో కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు.
"ఇంటి నిర్మాణం కోసం కూడబెట్టిన డబ్బుకు, అధిక వడ్డీ వస్తుందని ఆశపడ్డాం. కష్టపడి సంపాదించిన రూ. 2 లక్షలు ఈ సంస్థలో కట్టాను. మొదట్లో నమ్మించడానికి వరుసగా మూడు నెలలు డబ్బులు ఇచ్చారు. మొత్తంగా రూ. 60 వేల వరకు తిరిగిచ్చారు. ఇంకా నాకు రూ. 1.40 లక్షలు రావాల్సి ఉంది. ఏప్రిల్ నుంచి ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వడం లేదు. ఆఫీసు చుట్టూ తిరిగితే సమాధానం లేదు. ఇప్పుడు ఆరా తీస్తే ఆఫీసు మూసేసి పారిపోయారని తెలిసింది. పోలీసులు స్పందించి మా సొమ్ము మాకు ఇప్పించాలి." - మారేశ్వరమ్మ, బాధితురాలు (మద్దులపర్వ)
