కాళ్లు, పొట్ట భాగంలో పొట్లం చుట్టి - రూ.కోటిన్నర విలువ చేసే హ్యాష్ ఆయిల్ స్మగ్లింగ్
ఏపీ నుంచి బెంగళూరుకు హైదరాబాద్ మీదుగా హ్యాష్ ఆయిల్ రవాణా - పక్కా సమాచారంతో తనిఖీలు నిర్వహించి నిందితులను పట్టుకున్న పోలీసులు - రూ.కోటిన్నర విలువ చేసే హ్యాష్ ఆయిల్ స్వాధీనం
Published : August 18, 2026 at 8:52 AM IST|
Updated : August 18, 2026 at 9:18 AM IST
Hash Oil Smuggling Hyderabad : డ్రగ్స్ రవాణా అంటే సాధారణంగా వాహనాల్లోనో, బ్యాగుల్లోనో, ఇతర వస్తువుల మాటునో దాచిపెట్టి తరలిస్తుంటారు. కానీ ఈ ముఠా మాత్రం పోలీసుల కళ్లు గప్పేందుకు ఏకంగా తమ శరీరాన్నే డ్రగ్ క్యారియర్గా మార్చేసింది. దుస్తుల లోపల ఒంటికి బ్రౌన్ టేప్తో ప్యాకెట్లు అతికించుకుని 12 కిలోల హ్యాష్ ఆయిల్ను తరలించేందుకు బయలుదేరింది. పోలీసులకు అనుమానం రాదనుకున్న ఈ ముఠాకు ఎల్బీనగర్ చింతలకుంటలో ఊహించని షాక్ తగిలింది.
తనిఖీలు చేసిన పోలీసులు నిందితుల శరీరాలకు కట్టుకున్న డ్రగ్ ప్యాకెట్లను చూసి అవాక్కయ్యారు. ఒక్కొక్కరి వద్ద 3 కిలోల చొప్పున మొత్తం 12 కిలోల హ్యాష్ ఆయిల్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దాదాపు రూ.కోటిన్నర విలువైన డ్రగ్ను ఇలా ఒంటికి కట్టుకుని తరలిస్తున్న తీరు చూసి పోలీసులే విస్తుపోయారు.
హ్యాష్ ఆయిల్ తరలిస్తున్నారన్న సమాచారంతో : ఆగస్టు 17న ఉదయం చింతలకుంట ప్రాంతంలో ఎస్వోటీ ఎల్బీనగర్ జోన్, వనస్థలిపురం పోలీసులు సంయుక్తంగా తనిఖీలు చేపట్టారు. హ్యాష్ ఆయిల్ను ఏపీలోని అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా నుంచి హైదరాబాద్ మీదుగా బెంగళూరుకు తరలిస్తున్నారన్న సమాచారంతో బెంగళూరుకు వెళ్లేందుకు సిద్ధంగా ఉన్న ఆరుగురిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వీరిలో ప్రధాన నిందితుడు సహా అతడి భార్య, నలుగురు క్యారియర్లు ఉన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. అయితే నిందితులను తనఖీ చేసిన పోలీసులకు షాకింగ్ విషయాలు తెలిశాయి. హ్యాష్ ఆయిల్ను ఒక్కో కిలో చొప్పున ప్యాకెట్లుగా తయారు చేసి బ్రౌన్ టేప్తో కాళ్లకు, పొట్ట చుట్టూ కట్టుకుని తరలిస్తున్నట్లు గుర్తించారు.
డ్రగ్ విలువ సుమారు రూ.కోటిన్నర : నలుగురు క్యారియర్ల వద్ద మూడు కిలోల చొప్పున మొత్తం 12 కిలోల హ్యాష్ ఆయిల్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పట్టుబడిన డ్రగ్ విలువ సుమారు రూ.కోటిన్నర ఉంటుందని పోలీసులు తెలిపారు. నిందితుల నుంచి 5 మొబైల్ ఫోన్లు, రూ.5 వేల నగదును కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పట్టుబడిన ఆరుగురిలో ఓ మహిళతో పాటు ఇద్దరు బాల నేరస్థులు కూడా ఉన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. వీరిలో గతంలో నేరాలకు పాల్పడిన ఇద్దరు కూడా ఉన్నట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. అల్లూరి జిల్లా నుంచి మొదలైన ఈ డ్రగ్ రూట్ హైదరాబాద్ను ట్రాన్సిట్ పాయింట్గా చేసుకుని బెంగళూరు వరకు సాగుతున్నట్లు దర్యాప్తులో వెలుగులోకి వచ్చింది.
12 కిలోల హ్యాష్ ఆయిల్ను సీజ్ చేశాం. దీనిలో మత్తు కలిగించే టెట్రాహైడ్రో కార్బినో అనే పదార్థం 40 శాతం ఉంటుంది. అందుకే దీని ఖరీదు భారీగా ఉంటుంది. చింతల్కుంట ప్రాంతంలో ఆరుగురిని కస్టడీలోకి తీసుకున్నాం. 12 కేజీల హ్యాష్ ఆయిల్ను 12 ప్యాకెట్లలో నింపారు. పొట్ట, కాళ్ల భాగంలో కట్టుకుని ప్రయాణించారు. వీరి నుంచి రూ. 5 వేల నగదు, 5 సెల్ఫోన్లు స్వాధీనం చేసుకున్నాం. దీనిలో ప్రధాన నిందితుడు శ్రీనుపై గతంలోనే క్రిమినల్ కేసు రిజిస్టర్ అయి ఉంది. వీరిని వనస్థలిపురం పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. - సుమతి, మల్కాజిగిరి సీపీ
బెంగళూరుకు చేర్చితే రూ.10 లక్షల కమీషన్ : ఈ కేసులో జెమ్మెలి శ్రీనును ప్రధాన నిందితుడిగా పోలీసులు గుర్తించారు. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా జి.మాడుగుల మండలం కొత్తపాలెం గ్రామానికి చెందిన శ్రీనుపై గతంలోనే నర్సీపట్నం, అడవి అన్నవరం పోలీస్ స్టేషన్ల పరిధిలో ఎన్డీపీఎస్ కేసులు నమోదయ్యాయి. జైలు నుంచి విడుదలైన తర్వాత కూడా డ్రగ్స్ అక్రమ రవాణాను కొనసాగించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. నిందితుడు శ్రీను, బెంగళూరులో నివసించే కేరళకు చెందిన సిజోతో కలిసి ఈ దందాను నిర్వహిస్తున్నట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. తన భార్య నిబియాతో కలిసి పరిసర గ్రామాల్లోని నిరుద్యోగ గిరిజన యువతకు డబ్బు ఆశ చూపించి క్యారియర్లుగా ఉపయోగించుకున్నట్లు పోలీసులు ఆరోపిస్తున్నారు. గతంలోనూ పలుమార్లు హ్యాష్ ఆయిల్ను బెంగళూరుకు తరలించినట్లు విచారణలో వెల్లడైంది. ప్రస్తుతం 12 కిలోల హ్యాష్ ఆయిల్ను బెంగళూరుకు చేర్చితే రూ.10 లక్షలు ఇస్తానని రిసీవర్ సిజో హామీ ఇచ్చినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
సీజో కోసం పోలీసుల గాలింపు : దీంతో అల్లూరి జిల్లాలో ప్రధాన సప్లయర్ అయిన కృష్ణ వద్ద 12 కిలోల హ్యాష్ ఆయిల్ కొనుగోలు చేసిన శ్రీను అతని భార్య నిబియాలు శరణ్, జగదీశ్లతో పాటు మరో ఇద్దరు మైనర్లను తీసుకువెళ్లే క్యారియర్లుగా సిద్దం చేశారు. నలుగురితో కలిసి శ్రీను అతని భార్య నిబియాలు ప్రైవేట్ బస్సులో హైదరాబాద్ మీదుగా బెంగళూరుకు బయలుదేరారు. అయితే చింతలకుంట వద్ద పోలీసుల తనిఖీలతో వారి ప్రయాణానికి బ్రేక్ పడింది. తనిఖీ చేసిన పోలీసులకు హ్యాష్ ఆయిల్ సరఫరా బయటపడింది. కాగా ప్రధాన నిందితుడు శ్రీను అతని భార్య నిబియాతో పాటు నలుగురు క్యారియర్లను అరెస్ట్ చేశారు. ప్రధాన సప్లయర్ కృష్ణ, రిసీవర్ సీజో కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు.
పూర్తిగా ఛేదించడమే లక్ష్యంగా ముందుకు : 12 కిలోల హ్యాష్ ఆయిల్తో ఆరుగురు పట్టుబడటంతో ఈ డ్రగ్ నెట్వర్క్లో మరో కీలక లింక్ బయటపడింది. సరఫరాదారు కృష్ణ, బెంగళూరులోని రిసీవర్ సిజో కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు. ఈ దందాలో ఇంకా ఎవరెవరి ప్రమేయం ఉందనే కోణంలో దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. డ్రగ్స్ సరఫరా, విక్రయాలపై ప్రత్యేక నిఘా పెట్టిన పోలీసులు నెట్వర్క్ను పూర్తిగా ఛేదించడమే లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతున్నారు.
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