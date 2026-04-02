ETV Bharat / state

హైదరాబాద్‌లో నోరు తెరిస్తే నోట్లోకి దోమలు వెళ్తున్నాయి : ఎమ్మెల్యే సుధీర్‌రెడ్డి

దోమలతో హైదరాబాద్ ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారన్న ఎల్బీనగర్ ఎమ్మెల్యే సుధీర్‌రెడ్డి - బీఆర్ఎస్ హయాంలో దోమల బెడద లేకుండా చర్యలు ఉండేవన్న ఎమ్మెల్యే - దోమతెర ధరించి మీడియా సమావేశం

MOSQUITO NET
దోమ తెర ధరించి ప్రెస్​మీట్​లో మాట్లాడుతున్న ఎమ్మెల్యే సుధీర్ రెడ్డి (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 2, 2026 at 3:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

LB Nagar MLA Sudheer Reddy on Mosquito Problem : దోమలతో హైదరాబాద్ ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని, నోరు తెరిస్తే నోట్లోకి దోమలు వెళ్తున్నాయని బీఆర్​ఎస్ ఎమ్మెల్యే సుధీర్‌రెడ్డి వినూత్నంగా నిరసన తెలిపారు. నగరంలో దోమల బెడద తీవ్రంగా ఉన్నప్పటికీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కనీసం ఆ సమస్యను పట్టించుకోవడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. దోమతెర ధరించి అసెంబ్లీలోని మీడియా హాల్​లో ప్రెస్​మీట్​ నిర్వహించి మాట్లాడారు.

మార్షల్స్​పై మండిపడ్డ సుధీర్​ రెడ్డి : మీడియా సమావేశం కోసం అసెంబ్లీకి ఫాగింగ్ యంత్రం, ఇతర సామగ్రితో వచ్చిన బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే సుధీర్‌రెడ్డి వాటిని లోపలికి తీసుకెళ్లేందుకు అనుమతి లేదని మార్షల్స్ అడ్డుకున్నారు. దీంతో ఆయన సమావేశాలు లేకపోయినా ఈ కొత్త నిబంధనలు ఎక్కడివని మార్షల్స్​ తీరుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో దోమల బెడద లేకుండా నాలుగు, ఐదు సార్లు చర్యలు ఉండేవన్న ఆయన దోమల బెడదపై ఈ ప్రభుత్వం ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవడం లేదని ఆక్షేపించారు.

దోమలను అరికట్టలేని ప్రభుత్వం అవసరమా? : డెంగ్యూ, మలేరియా వంటి రోగాలతో పేద ప్రజలు ఆసుపత్రి పాలవుతున్నారని, దోమలు అరికట్టలేని ఈ ప్రభుత్వం అవసరమా? అని ప్రజలు భావిస్తున్నారని సుధీర్​ రెడ్డి చెప్పుకొచ్చారు. అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరుగుతున్నపుడు మాత్రమే కొన్ని నిబంధనలు ఉంటాయని, దోమల బెడదపై అసెంబ్లీ మీడియా హాల్లో మాట్లాడదామని ప్రెస్​మీట్​ ఏర్పాటు చేసుకుంటే మార్షల్స్ అడ్డుకున్నారని మండిపడ్డారు.

దోమల నివారణకు చర్యలు తీసుకోవాలి : దోమల బెడదకు భయపడి ఎవరూ హైదరాబాద్ రావడం లేదని, ఇక్కడి నుంచి పారిపోతున్నారని ఎమ్మెల్యే సుధీర్​రెడ్డి ఆరోపించారు. హైదరాబాద్​లో దోమల బెడద నివారణకు చర్యలు తీసుకోవాలని, లేదంటే హైదరాబాద్ బ్రాండ్ ఇమేజ్ కు మరింత నష్టం జరిగే అవకాశం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. రెండేళ్లలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏం సాధించిందని సంబరాలు చేసుకుంటున్నారని ప్రశ్నించారు. హైదరాబాద్ ప్రజలు దోమ తెర కుట్టించుకునే పరిస్థితికి పూర్తి కారణం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమేనన్నారు. కరోనా వచ్చినప్పుడు మాస్కులు పెట్టుకున్నట్లే హైదరబాద్​లో దోమల బెడద తట్టుకోలేక దోమతెర కుట్టించుకునే పరిస్థితి వచ్చిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

"ఇవాళ హైదరాబాద్​లో పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉందంటే నోరు తెరిస్తే నోట్లోకి దోమలు పోతున్నాయి. దోమల కారణంగా ప్రజలు విపరీతంగా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ ప్రభుత్వం సంపూర్ణంగా విఫలమైంది. ఏ చర్యలు తీసుకోవడం లేదు. ప్రజలను గాలికి వదిలేశారు. డెంగీ, మలేరియా, చికెన్ గున్యా వంటి రోగాలతో ఆసుపత్రుల్లో చేరుతున్నారు. గతంలో చేసినట్లు మీరు కూడా చేయండి. తప్పనిసరిగా దోమలు తగ్గిపోతాయి. తద్వారా ప్రజల ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ప్రజలంతా సుఖఃసంతోషాలతో ఉంటారు. దోమలను కూడా అరికట్టలేని ప్రభుత్వం మనకు అవసరమా అని ప్రశ్నిస్తున్నా. తప్పనిసరిగా దోమలను అరికట్టండి మహాప్రభో " -సుధీర్​ రెడ్డి, ఎల్బీనగర్ ఎమ్మెల్యే

దోమలను అరికట్టండి హైదరాబాద్‌ వాసులను కాపాడండి : హైదరాబాద్‌ నగరాన్ని మూడు ముక్కలు చేసి మరిన్ని సమస్యలకు కారణమయ్యారని సుధీర్‌రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దోమల బెడదతో హైదరాబాద్ బ్రాండ్ ఇమేజ్‌కు మరింత నష్టం కలుగుతుందన్న ఆయన ప్రతి డివిజన్‌కు 10 ఫాగింగ్ యంత్రాలు ఇవ్వాలని కోరారు. దోమలను అరికట్టండి హైదరాబాద్‌ వాసులను కాపాడండి అని విజ్ఞప్తి చేశారు.

ఔటర్​ రింగ్​ రోడ్డు లోపల ప్రాంతాన్ని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మూడు కార్పొరేషన్లుగా విభజించింది. వాటిలో గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్, మల్కాజ్​గిరి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్, సైబరాబాద్​ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లుగా ఏర్పాటు చేసింది. దీనిపై కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే.

TAGGED:

SUDHEER REDDY MOSQUITO NET
SUDHEER REDDY ON MOSQUITO PROBLEM
SUDHEER REDDY SLAMS TG GOVT
Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.