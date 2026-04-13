గాయని మంగ్లీ వివాదంలో మరో మలుపు - ఇరువర్గాలూ ఆధారాలు ఇవ్వలేదంటున్న పోలీసులు
బాధితులతో కలిసి పోలీస్ స్టేషన్కు వచ్చిన న్యాయవాది సుబ్బారావు - పోలీసులకు, సుబ్బారావుకు మధ్య వాగ్వాదం - సుబ్బారావు మద్యం తాగి పోలీస్ స్టేషన్కు వచ్చినట్లు వెల్లడించిన పోలీసులు
Published : April 13, 2026 at 8:48 PM IST
Mangli Case Update : ప్రముఖ గాయని మంగ్లీ వివాదం రోజుకో మలుపు తిరుగుతోంది. ఈ కేసుకు సంబంధించి బాధితుల తరపున పంజాగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్కు వచ్చిన న్యాయవాది సుబ్బారావుకు, పోలీసులకు మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. బాధితులతో కలిసి వచ్చిన న్యాయవాది సుబ్బారావు మద్యం సేవించి ఉన్నారనే అనుమానంతో పోలీసులు ఆయనకు బ్రీత్ అనలైజర్ పరీక్ష నిర్వహించారు. పరీక్షలో 27 పాయింట్లు నమోదయ్యాయి. మంగ్లీ, న్యాయవాది సుబ్బారావు మధ్య జరిగిన గొడవకు సంబంధించి, ఇరువర్గాలు ఒకరినొకరు బెదిరించుకున్నారనే ఫిర్యాదుపై మాత్రమే పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఫిర్యాదులు అందినప్పటికీ, దానికి సంబంధించిన పక్కా ఆధారాలను ఇరువర్గాలు ఇప్పటి వరకు పోలీసులకు సమర్పించలేదు. ప్రస్తుతం ఈ కేసుపై విచారణ కొనసాగుతోందని సీఐ రామకృష్ణ తెలిపారు.
"పోలీస్ స్టేషన్ అంటే పబ్లిక్ ప్లేస్ అక్కడకు మద్యం సేవించి రాకూడదు. సుబ్బారావు మాట తీరుపై అనుమానం వచ్చి ఆల్కహాల్ టెస్ట్ చేశాం. దీనిలో 27 ఎంజీ మోతాదు చూపించింది. దీంతో అతని పైనా చర్యలు తీసుకుంటాం" - రామకృష్ణ, పంజాగుట్ట సీఐ
అసలేంజరిగిందంటే : మైక్రో ఫైనాన్స్ పథకాలలో పెట్టుబడులు పెట్టిస్తామని నమ్మించి రమావత్ మధుపాల్ అలియాస్ భరత్ చౌహాన్, శివ (మంగ్లీ సోదరుడు), శైలజా చౌహాన్, మంగ్లీ కలిసి దాదాపు రూ.9.5 నుంచి రూ.10 కోట్ల వరకు సేకరించినట్లు న్యాయవాది సుబ్బారావు ఆరోపించారు. ఈ నిధులను గోకులానందన ఇన్ఫ్రా ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పేరిట ఇంపోర్ట్ - ఎక్స్పోర్ట్, ట్రేడింగ్, రియల్ ఎస్టేట్లలో పెట్టుబడులు పెడతామని బాధితలును నమ్మించారని ఫిర్యాదు చేశారు.
మంగ్లీ డబ్బు ఆఫర్ చేసినట్లు ఆరోపణలు : ఈ మేరకు బాధితులు తార్నాకలోని విజయపురి కాలనీకి చెందిన న్యాయవాది సింగపోగు సుబ్బారావును సంప్రదించారు. దీనిపై సింగర్ మంగ్లీని సంప్రదించగా ఆమె అనుచితంగా మాట్లాడినట్లు ఫిర్యాదులో తెలిపారు. అంతేకాదు ఈ కేసులో ఆమెను, తన సోదరుడు శివను చేర్చవద్దని మంగ్లీ ఆ న్యాయవాదికి డబ్బు ఆఫర్ చేసినట్లు ఆరోపించారు. ఆ తర్వాత దర్శకుడు వేణు ఊడుగుల, అడ్వకేట్ పూజారి నాగేశ్వరరావు ఆధ్వర్యంలో పంజాగుట్టలో సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు.
న్యాయవాది సుబ్బారావుకు ప్రాణహాని : మంగ్లీ, వేణు, పూజారి నాగేశ్వర రావు, సంగీత దర్శకుడు సురేశ్ బొబ్బిలి తదితరులు కేసు వేయవద్దని, మీడియా వీడియోలు తొలగించాలని ఒత్తిడి తెచ్చినట్లు ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. ఈ సమావేశం ముగిసే సమయంలో వేణు ఊడుగుల బెదిరించగా, మంగ్లీ అసభ్య పదజాలంతో దూషించి హత్య చేస్తామని బెదిరించినట్లు సుబ్బారావు ఆరోపించారు. అదే విధంగా రమావత్ మధు, శివ ఫోన్ చేసి బెదిరించినట్లు తెలిపారు. దీంతో తనకు ప్రాణహాని ఉందని సుబ్బారావు పోలీసులను ఆశ్రయించి కేసు నమోదు చేశారు.
"సుబ్బారావు వారం క్రితం కంప్లెంట్ ఇచ్చారు. మధు తదితరులు అతనిని బెదిరించారని ఆయన తెలిపారు. వారిలో మంగ్లీ సోదరుడు ఉన్నట్లు తెలిపారు. దీనిలో కోర్టు అనుమతి తీసుకుని కేసు రిజిస్టర్ చేశాం. దీనిలో ఆయన ఎలాంటి ఆధారాలూ సమర్పించలేదు. సాక్షులను కూడా తీసుకురాలేదు. నిన్న మంగ్లీ కంప్లెంట్ ఇచ్చారు. ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ కాగానే ఆధారాలు సమర్పిస్తానని సుబ్బారావు అన్నారు. అయినా ఇంతవరకు ఇవ్వలేదు" - రామకృష్ణ, పంజాగుట్ట సీఐ
