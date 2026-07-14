ఈనెల 20న క్యూర్ పరిధిలో ఇందిరమ్మ ఎల్ఐజీ ఇళ్లకు శ్రీకారం
క్యూర్ పరిధిలో ఎల్ఐజీ ఇళ్లపై మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి సమీక్ష - ఈ నెల 20న విధివిధానాలు, అర్హతలు, దరఖాస్తులు ప్రకటన - దశల వారీగా లక్ష ఎల్ఐజీ ఇళ్లు నిర్మించనున్నట్లు వెల్లడి
Published : July 14, 2026 at 8:00 PM IST
Launch of Indiramma LIG Housing Project : హైదరాబాద్ కోర్ అర్బన్ పరిధిలో ఎల్ఐజీ ఫ్లాట్ల పథకానికి ఈ నెల 20న శ్రీకారం చుట్టనున్నట్లు రాష్ట్ర గృహనిర్మాణ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి వెల్లడించారు. జీహెచ్ఎంసీ, సైబరాబాద్, మల్కాజిగిరి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ల పరిధిలో ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలోనే దశల వారీగా లక్ష ఎల్ఐజీ ఇళ్లు నిర్మించనున్నట్లు మంత్రి తెలిపారు. క్యూర్ పరిధిలో ఎల్ఐజీ ఇళ్ల పథకంపై హౌసింగ్ బోర్డు అధికారులతో పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి సమీక్ష నిర్వహించారు.
మూడు రోజుల్లో ప్రకటిస్తాం : ఈ నెల 20న పథకం పేరు, లోగో, అర్హతలు, దరఖాస్తులు, అమలు విధానం, మార్గదర్శకాలను ప్రకటించనున్నట్లు మంత్రి తెలిపారు. తొలి విడతలో క్యూర్ పరిధిలోని ప్రతీ నియోజకవర్గంలో 500 నుంచి వెయ్యి ఎల్ఐజీ ఫ్లాట్లు నిర్మించనున్నట్లు చెప్పారు. ఇప్పటికే స్థలాలు గుర్తించి హౌసింగ్ బోర్డు పొజిషన్లోకి తీసుకుందని పొంగులేటి తెలిపారు. ఫ్లాట్ల విస్తీర్ణం, డిజైన్, ఎక్కడ ఎన్ని నిర్మించాలనే విషయాలపై సీఎంతో చర్చించి మూడు రోజుల్లో ప్రకటిస్తామని మంత్రి ప్రకటించారు.
ప్రభుత్వ స్థలాల్లో ఇండ్లను నిర్మిస్తాం : గ్రామీణ ప్రాంతాలల్లో ఇందిరమ్మ ఇండ్లతో పేద కుటుంబాల సొంతింటి కలను సాకారం చేస్తున్న ప్రభుత్వం ఇప్పుడు అదే సంకల్పంతో క్యూర్ పరిధిలో మరో చరిత్రాత్మక అడుగు వేస్తోందని పొంగులేటి తెలిపారు. గత ప్రభుత్వం ముందుచూపు లేకుండా, హైదరాబాద్ నగరానికి 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల దూరంలో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లను నిర్మించడం వల్ల తమ జీవనోపాధి కోల్పోతామనే ఆందోళనతో చాలా మంది అక్కడ నివసించలేకపోయారని తెలిపారు. తమ ప్రభుత్వం పేదల జీవన వాస్తవ పరిస్థితులను అర్థం చేసుకుని వారు నివసిస్తున్న ప్రాంతాలకు సమీపంలోనే నియోజకవర్గాన్ని మంత్రి యూనిట్గా కోట్ల రూపాయల విలువ చేసే ప్రభుత్వ స్థలాల్లో ఇండ్లను నిర్మించి యాజమాన్య హక్కు కల్పించేలా ప్రణాళిక చేసినట్లు మంత్రి వివరించారు. సమావేశంలో హౌసింగ్ బోర్డు వైస్ ఛైర్మన్ వీపీ గౌతమ్, సీఈ రమణారెడ్డి, ఎల్ఏవో రవీందర్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు..
ఇందిరమ్మ ఇళ్ల కోసం 7 ప్రాంతాలు : క్యూర్ పరిధిలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల స్థలాల ఎంపిక ప్రక్రియను అధికారులు వేగవంతం చేశారు. ఇప్పటివరకు 7 ప్రాంతాలను ఖరారు చేయగా మిగిలిన ప్రాంతాలకు సంబంధించి భూమిని గుర్తించే పనిలో యంత్రాంగం చురుకుగా నిమగ్నమై ఉంది.
ఎంపికైన స్థలాలు ఇవే : -
- నాంపల్లిలోని కుల్సంపురలో 4.3 ఎకరాల్లో ఎల్ఐజీ, ఎంఐజీకి కలిపి 620 ఇళ్లతో టవర్.
- మల్లేపల్లిలోని నిలోఫర్ ఆసుపత్రి పక్కనున్న పోలీసు క్వార్టర్స్లో 4.20 ఎకరాల్లో 680 ఫ్లాట్లు
- కూకట్పల్లిలో ఐదెకరాల హౌసింగ్ బోర్డు స్థలం గుర్తింపు
- రెడ్హిల్స్లో రెండెకరాల్లో 270 ఫ్లాట్లు
- బహదూర్పుర నియోజకవర్గంలోని ఫారూఖ్నగర్లో 4 ఎకరాల్లో 600 ఫ్లాట్లు
- మలక్పేటలోని ఓల్డ్ క్వార్టర్స్ ఆర్అండ్బీ 9.11 ఎకరాల్లో 1400 ఫ్లాట్లు
- మలక్పేటలోని ఓల్డ్ క్వార్టర్స్ అర్అండ్బీ కాలడేరా 4.7 ఎకరాల్లో 630 ఫ్లాట్లు
క్యూర్లో పరిధిలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణానికి 7 చోట్ల స్థలాలు గుర్తింపు