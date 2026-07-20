క్యూర్ పరిధిలో ఇందిరమ్మ ఇండ్ల పథకం ప్రారంభం - మంత్రుల ప్రకటన
హైదరాబాద్లో అల్పాదాయ వర్గాల హౌసింగ్ స్కీమ్ ప్రారంభం - ఎల్ఐజీ స్కీమ్ ప్రారంభించిన మంత్రులు శ్రీధర్బాబు, పొన్నం, అజారుద్దీన్ - పథకం పేరు, విధివిధానాలు, అర్హతలు, దరఖాస్తుల ప్రక్రియపై మంత్రుల ప్రకటన
Published : July 20, 2026 at 1:39 PM IST
Indiramma Housing Scheme Launched in CURE : క్యూర్ పరిధిలోని నిరుపేదలకు ఇల్లు నిర్మించి ఇస్తామని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి స్పష్టం చేశారు. ఇందిరమ్మ రాజ్యంలోనే సొంత ఇల్లు సాకారమవుతుందన్నారు. రాజధానిలో ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు వరకు ఉన్న కోర్ అర్బన్ రీజియన్ ఎకానమీ (CURE) పరిధిలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణ పథకానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. సచివాలయంలో ఈ పథకాన్ని మంత్రులు పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి, పొన్నం ప్రభాకర్ , శ్రీధర్బాబు, అజారుద్దీన్ ప్రారంభించారు. పథకం విధివిధానాలు, అర్హతలు, దరఖాస్తుల ప్రక్రియపై ప్రకటన చేశారు.
స్థలం ఉన్నవారికి 4.50 లక్షల ఇళ్లు ఇచ్చామని, ఆగస్టు నాటికి 2 లక్షల పైగా ఇళ్లు పూర్తి కాబోతున్నాయని పొంగులేటి తెలిపారు. పేదలు నివసించే ప్రాంతంలోనే ఇల్లు ఇవ్వాలని నిర్ణయించామని, క్యూర్ పరిధిలో లక్ష ఇళ్ల కార్యక్రమాన్ని లాంఛనంగా ప్రారంభిస్తున్నామని అన్నారు. గజం రూ.2 లక్షల నుంచి రూ.3 లక్షలు ఉన్న ప్రాంతంలో కూడా ఇళ్లు నిర్మించి ఇస్తున్నామని, 525 చదరపు అడుగులు ఉండేలా ప్లాట్లు నిర్మించి ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారు.
జీహెచ్ఎంసీ, సైబరాబాద్, మల్కాజిగిరిలో లక్ష ఫ్లాట్లు నిర్మించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. క్యూర్ పరిధిలో ఇల్లు, స్థలం లేని అల్పాదాయ వర్గాల కోసం ఈ పథకం తీసుకువస్తున్నారు. ప్రభుత్వ భూముల్లో హౌసింగ్ బోర్డు టవర్లను నిర్మిస్తున్నారు. క్యూర్ పరిధిలో తొలి విడతలో 16 నియోజకవర్గాల్లో ఒక్కో నియోజకవర్గానికి సుమారు 500 ఇళ్ల చొప్పున ఇళ్ల నిర్మాణం చేపడతారు.