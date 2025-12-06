ETV Bharat / state

ఎత్తైన కొండల మధ్య అలలపై 3 గంటల ప్రయాణం - మరిచిపోలేని అనుభూతిని మీరూ పొందండి!

సాగర్​ టూ నాగార్జునకొండకు లాంచీ ప్రయాణం - హిల్​కాలనీ విజయవిహార్​ అతిథిగృహం వెనుక ఏర్పాటు చేసిన జట్టి నుంచి ప్రయాణం - పాఠశాల విద్యార్థులకు 10 శాతం రాయితీ

Sagar to Nagarjunakonda Launch Journey
Sagar to Nagarjunakonda Launch Journey (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 6, 2025 at 3:52 PM IST

3 Min Read
Sagar to Nagarjunakonda Launch Journey : ప్రకృతి ఒడిలో గడిపేందుకు బోట్లలో ప్రయాణం చేయాలనుకుంటున్నారా? సాధారణంగా వీకెండ్స్​ వస్తే రోటిన్​గా బస్సు, ట్రైన్​, కారులో కంటే విభిన్నంగా బోట్లలో ప్రయాణించేందుకు నగరానికి దూరంగా కొన్ని పర్యాటక ప్రాంతాలు ఆహ్వానిస్తున్నాయి. అందులో నాగార్జున సాగర్​ టూ నాగార్జునకొండకు లాంచీ ప్రయాణం గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. ఈ ప్రయాణం చేస్తున్నా సమయంలో ఓ వైపు నల్లమల అందాలు మరోవైపు కృష్ణమ్మ పరవళ్లు ఇలా ఎటు చూసినా ఎత్తైన కొండల మధ్య ప్రయాణం పర్యాటకులకు మరిచిపోలేని అనుభూతిని ఇస్తుంది.

కొండల మధ్యలో దాదాపు 3 గంటలు లాంచీ ప్రయాణం :

  • సాగర్​కు వచ్చిన పర్యాటకులు తప్పకుండా జలాశయంలో మధ్యలో ఉన్న నాగార్జునకొండకు రెండు ట్రిప్పులు లాంచీలను నడుపుతోంది. అయితే ఇక్కడ ప్రతి శుక్రవారం నాగార్జునకొండలోని మ్యూజియానికి సెలవు కావడంతో పర్యాటకులు నిరాశ చెందకుండా జలాశయంలో సరదా ట్రిప్పులను నిర్వహిస్తుంటారు.
  • దీనిని హిల్​కాలనీ విజయవిహార్​ అతిథిగృహం వెనుక ఏర్పాటు చేసిన జట్టి నుంచి వీటిని నాగార్జునకొండకు నడుపుతున్నారు. లాంచీస్టేషన్​కు వెళ్లడానికి విజయవిహార్​ వద్ద నుంచి సుమారు 2 కిలోమీటర్ల పొడవును స్నేక్​ రోడ్డును నిర్మించారు.
  • ఈ లాంచీలో దాదాపు 120 మంది పర్యాటకుల వరకు ప్రయాణం చేయవచ్చు. లాంచీ స్టేషన్​ నుంచి నాగార్జునకొండకు వెళ్లి రావడానికి మొత్తం 3 గంటల సమయం పడుతుంది. ఇందులో వెళ్లి, తిరిగి రావడానికి 2 గంటలు, మ్యూజియం సందర్శనకు ఓ గంట సమయం పడుతుంది.
  • ఈ లాంచీలో ప్రయాణం చేయాలంటే పెద్దలకు రూ.200, పిల్లలకు రూ.150 ప్రయాణ ఛార్జీలు తీసుకుంటున్నారు. దీనిలో బంపర్​ ఆఫర్​ ఏంటంటే పాఠశాల నుంచి ధ్రువీకరణ పత్రం తీసుకువచ్చిన విద్యార్థులకు 10 శాతం రాయితీ కల్పిస్తున్నారు.
  • లాంచిలో పర్యాటకుల కోసం పర్యాటక సంస్థ అన్ని జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకుంటుంది. వారికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా ముందు జాగ్రత్త చర్యగా లైఫ్​ జాకెట్లు, లాంచీలో ముగ్గురు గజ ఈతగాళ్లు, మరుగుదొడ్లు, తాగునీరు తదితర సౌకర్యాలు కల్పిస్తోంది.
  • లాంచీలో టూరిస్ట్​ల కోసం కావాల్సిన అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. ఇందులో తాగు నీరు, టాయ్​లెట్లు, ఆహ్లాదాన్ని పంచేందుకు ఆడియో సిస్టం కూడా ఉంది. మార్గమధ్యలో కనిపించే ప్రాంతాల గురించి తెలియజేయడానికి గైడ్‌ను నియమించారు.

''లాంచీ ప్రయాణానికి వస్తున్న పర్యాటకులకు ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా పర్యాటక సంస్థ ఆధ్వర్యంలో అన్ని జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకుంటున్నాం.'' - హరి మేనేజర్​, లాంచీస్టేషన్​

రోడ్​ కమ్​ రివర్ క్రూజ్​ టూర్ : తెలంగాణ టూరిజం హైదరాబాద్​-శీశైలం-సోమశిల-హైదరాబాద్​కి (రోడ్​ కమ్​ రివర్ క్రూజ్​ టూర్)​పేరుతో ప్యాకేజీ ఆపరేట్​ చేస్తోంది. ప్రతి శని, ఆదివారాల్లో ఈ టూర్​ ఉంటుంది. మొత్తం రెండు రోజుల పాటు ఈ టూర్​ నిర్వహిస్తున్నారు. అయితే హైదరాబాద్​ నుంచి బస్సు ద్వారా జర్నీ ఉంటుంది. పూర్తి ప్రయాణ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

  • మొదటి రోజు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు బషీర్‌బాగ్‌లోని సీఆర్‌ఓ కార్యాలయం​ నుంచి శ్రీశైలానికి బస్సు జర్నీ స్టార్ట్​ అవుతుంది. శ్రీశైలం చేరుకొని హోటల్‌లో చెకిన్‌ అవుతారు.
  • ఆ తర్వాత శ్రీభమరాంభ మల్లిఖార్జున స్వామి వారి దర్శనం ఉంటుంది. ఆ సాయంత్రం వీలుంటే డ్యామ్​ సందర్శన ఉంటుంది. ఇక ఆ రాత్రికి శ్రీశైలంలో బస చేయాల్సి ఉంటుంది.
  • రెండో రోజు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు శ్రీశైలం నుంచి సోమశిలకు ప్రయాణమవుతారు. అయితే ఇక్కడ జర్నీ శ్రీశైలం నుంచి సోమశిల వరకు క్రూజ్​ జర్నీ (బోట్​) ఉంటుంది. ఇక సాయంత్రం వరకు అక్కడ ఎంజాయ్​ చేస్తారు.
  • సాయంత్రం 5 గంటలకు సోమశిల నుంచి హైదరాబాద్​కు రిటర్న్​ జర్నీ స్టార్ట్​ అవుతుంది. రాత్రి 9 గంటలకు భాగ్యనగరానికి చేరుకోవడంతో టూర్​ పూర్తవుతుంది.

నాగార్జునసాగర్ టూ శ్రీశైలం 'లాంచీ ప్రయాణం' షురూ - టికెట్ ధరలు సహా పూర్తి వివరాలివే

కృష్ణా నదిలో లాంచీ ప్రయాణం - సోమశిల To శ్రీశైలం ఆహ్లాదం, ఆనందం

