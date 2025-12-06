ఎత్తైన కొండల మధ్య అలలపై 3 గంటల ప్రయాణం - మరిచిపోలేని అనుభూతిని మీరూ పొందండి!
సాగర్ టూ నాగార్జునకొండకు లాంచీ ప్రయాణం - హిల్కాలనీ విజయవిహార్ అతిథిగృహం వెనుక ఏర్పాటు చేసిన జట్టి నుంచి ప్రయాణం - పాఠశాల విద్యార్థులకు 10 శాతం రాయితీ
Published : December 6, 2025 at 3:52 PM IST
Sagar to Nagarjunakonda Launch Journey : ప్రకృతి ఒడిలో గడిపేందుకు బోట్లలో ప్రయాణం చేయాలనుకుంటున్నారా? సాధారణంగా వీకెండ్స్ వస్తే రోటిన్గా బస్సు, ట్రైన్, కారులో కంటే విభిన్నంగా బోట్లలో ప్రయాణించేందుకు నగరానికి దూరంగా కొన్ని పర్యాటక ప్రాంతాలు ఆహ్వానిస్తున్నాయి. అందులో నాగార్జున సాగర్ టూ నాగార్జునకొండకు లాంచీ ప్రయాణం గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. ఈ ప్రయాణం చేస్తున్నా సమయంలో ఓ వైపు నల్లమల అందాలు మరోవైపు కృష్ణమ్మ పరవళ్లు ఇలా ఎటు చూసినా ఎత్తైన కొండల మధ్య ప్రయాణం పర్యాటకులకు మరిచిపోలేని అనుభూతిని ఇస్తుంది.
కొండల మధ్యలో దాదాపు 3 గంటలు లాంచీ ప్రయాణం :
- సాగర్కు వచ్చిన పర్యాటకులు తప్పకుండా జలాశయంలో మధ్యలో ఉన్న నాగార్జునకొండకు రెండు ట్రిప్పులు లాంచీలను నడుపుతోంది. అయితే ఇక్కడ ప్రతి శుక్రవారం నాగార్జునకొండలోని మ్యూజియానికి సెలవు కావడంతో పర్యాటకులు నిరాశ చెందకుండా జలాశయంలో సరదా ట్రిప్పులను నిర్వహిస్తుంటారు.
- దీనిని హిల్కాలనీ విజయవిహార్ అతిథిగృహం వెనుక ఏర్పాటు చేసిన జట్టి నుంచి వీటిని నాగార్జునకొండకు నడుపుతున్నారు. లాంచీస్టేషన్కు వెళ్లడానికి విజయవిహార్ వద్ద నుంచి సుమారు 2 కిలోమీటర్ల పొడవును స్నేక్ రోడ్డును నిర్మించారు.
- ఈ లాంచీలో దాదాపు 120 మంది పర్యాటకుల వరకు ప్రయాణం చేయవచ్చు. లాంచీ స్టేషన్ నుంచి నాగార్జునకొండకు వెళ్లి రావడానికి మొత్తం 3 గంటల సమయం పడుతుంది. ఇందులో వెళ్లి, తిరిగి రావడానికి 2 గంటలు, మ్యూజియం సందర్శనకు ఓ గంట సమయం పడుతుంది.
- ఈ లాంచీలో ప్రయాణం చేయాలంటే పెద్దలకు రూ.200, పిల్లలకు రూ.150 ప్రయాణ ఛార్జీలు తీసుకుంటున్నారు. దీనిలో బంపర్ ఆఫర్ ఏంటంటే పాఠశాల నుంచి ధ్రువీకరణ పత్రం తీసుకువచ్చిన విద్యార్థులకు 10 శాతం రాయితీ కల్పిస్తున్నారు.
- లాంచిలో పర్యాటకుల కోసం పర్యాటక సంస్థ అన్ని జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకుంటుంది. వారికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా ముందు జాగ్రత్త చర్యగా లైఫ్ జాకెట్లు, లాంచీలో ముగ్గురు గజ ఈతగాళ్లు, మరుగుదొడ్లు, తాగునీరు తదితర సౌకర్యాలు కల్పిస్తోంది.
- లాంచీలో టూరిస్ట్ల కోసం కావాల్సిన అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. ఇందులో తాగు నీరు, టాయ్లెట్లు, ఆహ్లాదాన్ని పంచేందుకు ఆడియో సిస్టం కూడా ఉంది. మార్గమధ్యలో కనిపించే ప్రాంతాల గురించి తెలియజేయడానికి గైడ్ను నియమించారు.
''లాంచీ ప్రయాణానికి వస్తున్న పర్యాటకులకు ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా పర్యాటక సంస్థ ఆధ్వర్యంలో అన్ని జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకుంటున్నాం.'' - హరి మేనేజర్, లాంచీస్టేషన్
రోడ్ కమ్ రివర్ క్రూజ్ టూర్ : తెలంగాణ టూరిజం హైదరాబాద్-శీశైలం-సోమశిల-హైదరాబాద్కి (రోడ్ కమ్ రివర్ క్రూజ్ టూర్)పేరుతో ప్యాకేజీ ఆపరేట్ చేస్తోంది. ప్రతి శని, ఆదివారాల్లో ఈ టూర్ ఉంటుంది. మొత్తం రెండు రోజుల పాటు ఈ టూర్ నిర్వహిస్తున్నారు. అయితే హైదరాబాద్ నుంచి బస్సు ద్వారా జర్నీ ఉంటుంది. పూర్తి ప్రయాణ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
- మొదటి రోజు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు బషీర్బాగ్లోని సీఆర్ఓ కార్యాలయం నుంచి శ్రీశైలానికి బస్సు జర్నీ స్టార్ట్ అవుతుంది. శ్రీశైలం చేరుకొని హోటల్లో చెకిన్ అవుతారు.
- ఆ తర్వాత శ్రీభమరాంభ మల్లిఖార్జున స్వామి వారి దర్శనం ఉంటుంది. ఆ సాయంత్రం వీలుంటే డ్యామ్ సందర్శన ఉంటుంది. ఇక ఆ రాత్రికి శ్రీశైలంలో బస చేయాల్సి ఉంటుంది.
- రెండో రోజు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు శ్రీశైలం నుంచి సోమశిలకు ప్రయాణమవుతారు. అయితే ఇక్కడ జర్నీ శ్రీశైలం నుంచి సోమశిల వరకు క్రూజ్ జర్నీ (బోట్) ఉంటుంది. ఇక సాయంత్రం వరకు అక్కడ ఎంజాయ్ చేస్తారు.
- సాయంత్రం 5 గంటలకు సోమశిల నుంచి హైదరాబాద్కు రిటర్న్ జర్నీ స్టార్ట్ అవుతుంది. రాత్రి 9 గంటలకు భాగ్యనగరానికి చేరుకోవడంతో టూర్ పూర్తవుతుంది.
