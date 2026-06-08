ఏపీలో పలు జిల్లాలకు వర్ష సూచన - 56 మండలాల్లో తీవ్ర వడగాల్పుల హెచ్చరిక
కర్ణాటక పరిసర ప్రాంతాల నుంచి కోస్తాంధ్ర తీర ప్రాంతం వరకు ద్రోణి ప్రభావం - వివిధ జిల్లాల్లో ఇవాళ, రేపు పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం - ప్రజలకు అప్రమత్తత సూచనలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 8, 2026 at 9:52 AM IST
Latest Weather Report Of State : కర్ణాటక పరిసర ప్రాంతాల నుంచి కోస్తాంధ్ర తీర ప్రాంతం వరకు విస్తరించి ఉన్న ద్రోణి ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో రానున్న రెండు రోజులు వాతావరణ పరిస్థితులు మారనున్నాయి. రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో పిడుగులు, ఈదురుగాలులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ అధికారులు తెలిపారు. మరోవైపు పలు జిల్లాల్లో వడగాల్పుల ప్రభావం కూడా కొనసాగనున్న నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.
వర్షాలు కురిసే జిల్లాలు : విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ అంచనాల ప్రకారం ఈరోజు, రేపు అల్లూరి సీతారామరాజు, పోలవరం, కర్నూలు, నంద్యాల, అనంతపురం, శ్రీసత్యసాయి, వైఎస్సార్ కడప జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. రాష్ట్రంలోని మిగతా జిల్లాల్లో కూడా అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు పడే అవకాశముందని అధికారులు వెల్లడించారు.
ప్రజలకు అప్రమత్తత సూచనలు : వర్షాల సమయంలో ఆకస్మికంగా ఈదురుగాలులు, ఉరుములు సంభవించే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలు జాగ్రత్తలు పాటించాలని సూచించారు. ముఖ్యంగా చెట్ల కింద, విద్యుత్ స్తంభాలు, ప్రకటనల హోర్డింగ్స్ కింద నిలబడకుండా ఉండాలని హెచ్చరించారు. ఉరుములు వినిపించిన వెంటనే సురక్షిత భవనాలు లేదా రక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని సూచించారు.
రైతులు, పశుకాపరులు జాగ్రత్త : పొలాల్లో పనిచేసే రైతులు, పశుకాపరులు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు. ఆకాశం మేఘావృతమై ఉరుములు వినిపించడం ప్రారంభమైన వెంటనే బహిరంగ ప్రదేశాలను విడిచి సురక్షిత ప్రాంతాలకు చేరుకోవాలని చెప్పారు. వర్షాలు, గాలుల ప్రభావంతో విద్యుత్ తీగలు తెగిపడే అవకాశం ఉన్నందున అలాంటి ప్రాంతాలకు దూరంగా ఉండాలని హెచ్చరించారు.
56 మండలాల్లో తీవ్ర వడగాల్పులు : మరోవైపు రాష్ట్రంలో వడగాల్పుల ప్రభావం కూడా కొనసాగనుంది. మంగళవారం శ్రీకాకుళం జిల్లాలో 10 మండలాలు, విజయనగరం జిల్లాలో 13, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో 6, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో 2, పోలవరం జిల్లాలో 8, కాకినాడ జిల్లాలో 8, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో 2 మండలాలు, కృష్ణా జిల్లాలో 3 మండలాలతో పాటు ఏలూరు, ప్రకాశం, అనంతపురం, చిత్తూరు జిల్లాల్లో ఒక్కో మండలంలో తీవ్ర వడగాల్పులు ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు.
వేడి ప్రభావం కొనసాగనున్న ప్రాంతాలు : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం 56 మండలాల్లో తీవ్ర వడగాల్పులు, మరో 67 మండలాల్లో సాధారణ వడగాల్పులు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ వెల్లడించింది. ప్రజలు మధ్యాహ్న సమయంలో బయటకు వెళ్లకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడంతో పాటు తగినంత నీరు తాగుతూ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలని అధికారులు సూచించారు.
ఈ సంవత్సరం వర్షాలు సాధారణ స్థాయి కంటే కొంత తక్కువగా కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది. వాతావరణ మార్పులతో కురిసే వర్షాలు కొంతమేర లోటు భర్తీ చేసే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. ఈసారి రుతుపవనాల గమనంలో తరచుగా విరామాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉందని వివరించింది. కొన్నిరోజులు వర్షాలు కురిస్తే, మరికొన్ని రోజులు పొడి వాతావరణం ఉంటుందని వెల్లడించింది.
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