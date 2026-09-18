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రెండు విభాగాలుగా విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్​ఫోర్స్​మెంట్! - క్షేత్రస్థాయి తనిఖీలకు గ్రేహౌండ్స్, ఆక్టోపస్ కమాండోలు

విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ విభాగాన్ని మరింత బలోపేతం చేసేందుకు ప్రభుత్వం కసరత్తులు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మేరకు ఒక్కో విభాగానికి ఒక్కో డైరెక్టర్​ను నియమించాలని, అలాగే 96 పోస్టులు భర్తీ చేసేందుకు ప్రతిపాదించినట్లు సమాచారం.

Telangana Vigilance And Enforcement
తెలంగాణ విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్​ఫోర్స్​మెంట్ (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 18, 2026 at 7:00 PM IST

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Telangana Vigilance And Enforcement Bifurcation : తెలంగాణ విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ విభాగాన్ని ప్రత్యేక విజిలెన్స్, ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ శాఖలుగా విభజించి, ఒక్కోదానికి ఒక డైరెక్టర్‌ను నియమించాలని ప్రభుత్వం కసరత్తులు చేపడుతోంది. కస్టమ్ మిల్లింగ్ రైస్ (సీఎంఆర్) పథకం కింద వందల కోట్ల రూపాయల విలువైన వడ్లను తీసుకున్న మిల్లర్లు ప్రాసెస్ చేసిన ధాన్యాన్ని సర్కారుకు అప్పగించకుండా రూ.1,700 కోట్ల ఎగవేతలకు పాల్పడినట్లు ఇటీవల విజిలెన్స్, ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ బృందాలు జరిపిన దాడుల్లో తేలింది. ఈ మొత్తంలో రూ.1,000 కోట్లకు పైగా ఇప్పటికే మిల్లర్ల నుంచి అధికారులు వసూలు చేశారు. దీంతో రాష్ట్ర చరిత్రలో ఇదో మైలురాయిగానూ నిలిచింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ విభాగాన్ని మరింత బలోపేతం చేయాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు ప్రస్తుతం విభజన ప్రక్రియ శరవేగంగా సాగుతోంది.

ఆ అధికారులకు విడివిడిగా బాధ్యతలు
ప్రస్తుతం విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్​ఫోర్స్​మెంట్ విభాగానికి డైరెక్టర్ జనరల్ నేతృత్వం వహిస్తుండగా ఆ స్థానంలో అదనపు డీజీపీ డీఎస్ చౌహాన్ ఉన్నారు. ఐజీపీగా పనిచేసి పదవీ విరమణ పొందిన ఏఆర్ శ్రీనివాస్ డైరెక్టర్‌గా కొనసాగుతున్నారు. తాజా కార్యాచరణ ప్రణాళిక ప్రకారం రెండు డైరెక్టర్ పోస్టులను ఖరారు చేస్తే ఏఆర్ శ్రీనివాస్‌తో పాటు ప్రస్తుతం ఇక్కడ ఐజీగా పనిచేస్తున్న అభిషేక్ మహంతికి కూడా బాధ్యతలు అప్పగించే అవకాశం ఉంది. విజిలెన్స్ పర్యవేక్షణ బాధ్యతలను ఏఆర్​ శ్రీనివాస్​కు, అలాగే అభిషేక్ మహంతికి ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్​ పర్యవేక్షణను అప్పగించాలని ప్రతిపాదించినట్లు తెలుస్తోంది.

ఆర్‌వీఈవోలను బలోపేతం చేసేలా కసరత్తులు
ప్రస్తుత విజిలెన్స్ అండ్​ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ ప్రధాన కార్యాలయంతో పాటు మరో ఎనిమిది ప్రాంతీయ ఆర్‌వీఈఓ అధికారుల కార్యాలయాలు కూడా పనిచేస్తున్నాయి. ప్రతి ఆర్‌వీఈఓ కార్యాలయానికి అడిషనల్ ఎస్పీ హోదా అధికారి నేతృత్వం వహిస్తున్నారు. ఇలా ప్రతి కార్యాలయంలో ఒక డీఎస్పీ, 3 నుంచి 5 మంది ఇన్‌స్పెక్టర్లు, ఇద్దరు సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్లు, ఆరుగురు కానిస్టేబుళ్లు నియమించేలా ఖాళీలు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం కార్యాలయ పరిధిలో క్షేత్రస్థాయి తనిఖీల నిర్వహణకు వెళ్తున్న క్రమంలో తరచుగా సమీపంలోని ఆర్‌వీఈఓ నుంచి సహాయం కోరవలసి వస్తోంది.

కొత్త కమాండోలు ఉపయుక్తం కావొచ్చు
ప్రస్తుతం రైస్​ మిల్లుల్లో విస్తృతంగా తనిఖీలు జరుగుతున్నందున దాదాపు అన్ని ఆర్వీఈఓ యూనిట్లు ఈ పనిలోనే నిమగ్నమై ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో 92 ఖాళీ పోస్టులను యుద్ధ ప్రాతిపదికన భర్తీ చేయాలని అలాగే ఆరు కొత్త వాహనాలను సమకూర్చాలని ప్రతిపాదనలు సమర్పించినట్లు తెలుస్తోంది. గ్రేహౌండ్స్, ఆక్టోపస్ డివిజన్ల నుంచి ఇటీవల కేటాయించిన సుమారు 79 మంది కమాండోలు క్షేత్రస్థాయి తనిఖీల సమయంలో ఉపయోగపడతారని భావిస్తున్నారు.

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