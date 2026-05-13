కల్పన ఎక్కడ! - ముంబయిలోనా, భోపాల్లోనా?
Update On IPS Wife Murder Case - కల్పన గ్యాంగ్ కోసం కొనసాగదుతున్న వేట - ఇతర నేపాలీ ముఠాలను ప్రశ్నిస్తున్న పోలీసులు - ఇళ్లలో పనిచేసే పనివాళ్లకు కౌన్సిలింగ్
Published : May 13, 2026 at 10:34 AM IST
Latest Update On IPS Wife Murder Case : గత కొన్ని రోజులుగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కలకలం సృష్టిస్తున్న కేసు విశ్రాంత ఐపీఎస్ అధికారి వినయ్రంజన్ రే భార్య తనూజ హత్య కేసు. ఈ ఘటనను పోలీసులు ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నారు. ప్రధాన నిందితురాలు కల్పన అలియాస్ ధర్మ ఆచూకి కోసం పోలీసులు ముమ్మరంగా గాలిస్తున్నారు. ఇందుకోసం టాస్క్ఫోర్స్, శాంతిభద్రతల విభాగాల పోలీసులతో కలిపి మొత్తం 12 బృందాలను రంగంలోకి దింపారు. తెలంగాణ, మధ్యప్రదేశ్, యూపీ, మహారాష్ట్ర, నేపాల్ సరిహద్దుల్లో స్థానిక పోలీసుల సహకారంతో ఆరా తీస్తున్నారు.
20 మంది నేపాలీ పనివాళ్లు అదుపులోకి : ఐదు రోజులుగా అన్ని కోణాల్లో విచారణ ముమ్మరం చేశారు. ఈ కేసులో ఇప్పటివరకు దాదాపు 20 మంది నేపాలీ పనివాళ్లను అదుపులోకి తీసుకొని ప్రశ్నించారు. కల్పన పరిచయస్తుల వివరాలను సేకరిస్తున్నారు.
యూపీ నేపల్ సరిహద్దుల్లో నిఘా : తెలంగాణ ఎక్స్ ప్రెస్ రైల్లో బయల్దేరిన కల్పన ముఠా కాజీపేట్లో రైలు దిగినట్లు ఆధారాలు లభించాయి. రెండు రోజులుగా ఆ ప్రాంతంలో సీసీ టీవీ కెమెరాల ఫుటేజ్ను పరిశీలిస్తున్నారు. పోలీసులను తప్పుదోవ పట్టించేందుకు పలు ప్రాంతాలు తిరుగుతూ భోపాల్, ముంబయి చేరి ఉండొచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. ఐపీఎస్ అధికారి సారధ్యంలో పోలీసుల బృందం యూపీ, నేపాల్ సరిహద్దుల్లోని రూపైడిహా ప్రాంతంలో నిఘా ఉంచినట్టు సమాచారం. భారత్ నుంచి నేపాల్ వెళ్లేందుకు ప్రజలు ఎక్కువగా ఇదే మార్గం నుంచి రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు. దాంతో పోలీసులు అక్కడ నిఘా ఏర్పాటు వేశారు. నిందితుల ఫొటోల ఆధారంగా ముంబయి, పుణె, నాగపూర్, బెంగళూరు, దిల్లీలోని నేపాల్ పనివాళ్ల నుంచి నిందితుల వివరాలు సేకరిస్తున్నారు. నిందితులు స్వదేశానికి చేరకముందే పట్టుకునేందుకు పోలీసు యంత్రాంగం ప్రయత్నిస్తోంది. ఎందుకంటే ఒకవేళ దేశం దాటితే పట్టుకోడం కష్టమని భావిస్తున్నారు.
యజమానులకు సూచనలు : నగరంలో నేపాలీ పనివాళ్ల వరుస నేరాలతో పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఇటువంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చర్యలు చేపట్టారు. సీపీ సజ్జానర్ ఆదేశాలతో పోలీస్ స్టేషన్ల వారీగా నేపాల్ ప్రజలు నివసిస్తున్న ప్రాంతాలు, పని చేస్తున్న నివాసాలు, కార్యాలయాల జాబితా తయారు చేస్తున్నారు. నేపాలీ వారిని పనిలో కుదిర్చిన ఏజెన్సీలు, దళారుల వివరాలు సేకరిస్తున్నారు. యజమానులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, కొత్తవారిని పనిలోకి చేర్చుకునే ముందు వారి ఆధార్, ఫోన్ నెంబర్ల సేకరించి స్థానిక పీఎస్లో ఇవ్వాలని సూచించారు.
పనివారికి కౌన్సెలింగ్ : ఇప్పటికే పనివాళ్లున్న యజమానులకు కీలక సూచనలు చేశారు. హైదరాబాద్లో పలువురి ఇళ్లలో పనిచేస్తున్న నేపాల్ పనివాళ్లకు పోలీసులు కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చారు. పని చేసే ఇళ్లలో దోపిడీలు, దొంగతనాలకు సహకరించినట్టు తెలిస్తే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. గోషామహల్లో వ్యాపారులు, గృహ యజమానులతో సమావేశం నిర్వహించారు. అనుమానాస్పద వ్యక్తులు కనిపిస్తే సమాచారం ఇవ్వాలని పోలీసులు సూచించారు.
తేలని కల్పన నేరకథా చిత్రమ్ - పోలీసులనే ముప్పుతిప్పలు పెడుతున్న కిల్లర్ లేడీ