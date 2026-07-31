రాష్ట్రంలో బలహీనపడిన తీవ్ర వాయుగుండం - అత్యంత భారీ వర్షాలతో 5 శాతం తగ్గిన లోటు వర్షపాతం
తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో తగ్గిన లోటు వర్షపాతం - ప్రస్తుతానికి సాధారణం కంటే 13 జిల్లాల్లో లోటు వర్షపాతం - యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో 47 శాతం ఇంకా లోటు వర్షపాతం
Published : July 31, 2026 at 5:01 PM IST
Latest Rainfall weather Report In TG : రాష్ట్రంలో లోటు వర్షపాతం తగ్గినట్లు హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. గత నెలలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 33 శాతం లోటు నెలకొనగా తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో కురిసిన అతి నుంచి అత్యంత భారీ వర్షాల వల్ల 5 శాతానికి తగ్గినట్లు తెలిపింది. గతేడాది జూలై 31 నాటికి కూడా 5 శాతమే లోటు వర్షపాతం ఉన్నట్లు వాతావరణ శాఖ అధికారి శ్రీనివాస్ రావు తెలిపారు. అత్యధికంగా యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో 47 శాతం ఇంకా లోటు వర్షపాతం ఉందన్నారు. తీవ్ర వాయుగుండం వాయుగుండంగా మారి పశ్చిమ వైపు కదిలి వెళ్లిందన్నారు. ఈ వాయుగుండం తెలంగాణపై ప్రభావం చూపదని తెలిపారు. ఇవాళ, రేపు రాష్ట్రంలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు కురుస్తాయన్నారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు వాతావరణ శాఖ అధికారి శ్రీనివాస్ రావును అడిగి తెలుసుకుందాం.
తీవ్రవాయుగుండం ప్రస్తుతం ఎక్కడ కేంద్రీకృతమైంది? దీని ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో ఎన్ని రోజులు వర్షాలు కురవనున్నాయి?
ఈ తీవ్ర వాయుగుండం వాయుగుండంగా మారింది. అది ప్రస్తుతం బలహీన పడి మధ్యప్రదేశ్ ప్రాంతం నుంచి మహారాష్ట్ర వరకు వెళ్లిపోయింది. తెలంగాణలో దీని ప్రభావం చాలా వరకు తగ్గింది. ఉత్తర, పశ్చిమ తెలంగాణలో వాతావరణం ఈరోజు మబ్బులుగా ఉంది. రేపటి నుంచి వచ్చే నాలుగైదు రోజులు ఇక వర్షాలు ఉండవు. అక్కడక్కడ చిరుజల్లులు పడతాయి.
తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో ఎంత శాతం వర్షం నమోదయ్యింది? వర్షపాతం లోటు ఎంత తగ్గింది?
గత నాలుగు రోజులుగా తెలంగాణలో వర్షాలు పడుతున్నాయి. ఇంచుమించు భారీ, అతి భారీ, అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిశాయి. నిన్న ఒక నాలుగు ప్రాంతాల్లో 14 నుంచి 19 సెంటీమీటర్ల వరకు నమోదయ్యింది. ఒక 50 ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షపాతం నమోదయ్యింది. ఉత్తర, ఈశాన్య తెలంగాణ అన్ని జిల్లాల్లోనూ భారీ, అతిభారీ వర్షాలు వరసగా మూడు రోజులు కురిశాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సగటు వర్షపాతం చూసుకుంటే గతంలో 33 శాతం వర్షపాత లోటు ప్రస్తుతం 5 శాతానికి తగ్గిపోయింది. అయితే 20 శాతానికి పైగా వర్షాలు కురిసిన జిల్లాలు 5 ఉన్నాయి. వీటిలో జగిత్యాల జిల్లాలో 52 శాతం సాధారణం కంటే అత్యధికంగా వర్షం పడింది. మరొక 15 జిల్లాలో సాధారణ వర్షపాతం నమోదయ్యింది. సాధారణం కంటే లోటు వర్షపాతం ఉన్న జిల్లాలు 13 ఉన్నాయి. వీటిలో యాదాద్రి భువనగిరిలో మాత్రం 47 శాతం లోటు వర్షపాతమే కొనసాగుతోంది.
హైదరాబాద్లో వర్ష ప్రభావం ఎలా ఉంది?
హైదరాబాద్లోని మూడు జిల్లాల్లో 2 జిల్లాలకు లోటు వర్షపాతం ఉంది. అంటే ఓల్డ్సిటీలో 23 శాతం లోటు వర్షపాతం ఉంది. అలాగే మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి జిల్లాలో 40 శాతం లోటు ఉంది. రంగారెడ్డిలో 9 శాతం ఉంది. మొత్తంగా చూసుకుంటే అతి తక్కువ లోటు రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఉంది. అత్యధిక లోటు మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరిలో నమోదయ్యింది.
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