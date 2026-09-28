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లొంగిపోయిన మావోయిస్టుల్లో కేసుల ఆందోళన - ఝీరం లోయ కేసులో మరణశిక్షతో గుబులు

ఇటీవల ఛత్తీస్​గఢ్​ ఎన్​ఐఏ కోర్టు 2013లో ఝీరం లోయలో జరిగిన ఘటనపై పదిమందికి ఉరిశిక్ష విధించింది. దీంతో కేసులపై ఉదారంగా వ్యవహరిస్తామన్న ప్రభుత్వాల ప్రకటనతో లొంగిపోయిన మావోయిస్టుల్లో ఇప్పుడు ఆందోళన నెలకొంది.

Surrendered Maoists Cases issue
లొంగిపోయిన మావోయిస్టుల్లో కేసుల ఆందోళన (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 28, 2026 at 7:28 PM IST

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Surrendered Maoists Cases issue : దేశంలో మావోయిస్టుల శకం ముగిసిందని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించినప్పటికీ వారిపై పెండింగ్‌లో ఉన్న కేసుల విషయంలో మాత్రం అనిశ్చితి కొనసాగుతూనే ఉంది. దీంతో లొంగిపోయిన మావోయిస్టులను ఇప్పుడు ఒకింత ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని బస్తర్ జిల్లాలో 2013లో కాంగ్రెస్ నిర్వహించిన ర్యాలీపై జరిగిన దాడికి సంబంధించి పది మంది మావోయిస్టులకు జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ (ఎన్​ఐఏ) కోర్టు ఇటీవల మరణశిక్ష విధించింది. దీంతో మావోయిస్టుల కేసుల అంశం మరోసారి తెరపైకి వచ్చింది.

లొంగిపోయినవారిపై ఉదారంగా వ్యవహరిస్తాం
తాజాగా మరణశిక్ష పడిన వారిలో బర్సె సుక్కు అలియాస్ దేవా కూడా ఉన్నారు. ఈయన గత జనవరిలో తెలంగాణ పోలీసులకు లొంగిపోయారు. మరో వాంటెడ్ వ్యక్తి తిప్పరి తిరుపతి అలియాస్ దేవ్​జీ కూడా పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయారు. అయితే ఇలా లొంగిపోయిన వారిపై ఉన్న కేసులకు సంబంధించి ఉదారంగా వ్యవహరిస్తామని, వారికి గౌరవప్రదమైన జీవితాన్ని కల్పిస్తామని కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రకటించాయి. 29 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఈ ఘటనలో ప్రధాన నిందితుడైన దేవాకు ఇప్పుడు మరణశిక్ష పడటం చర్చకు తెరలేపింది.

తెలుగు మూలాలు ఉన్నవారున్నారు
మావోయిస్టు పార్టీ మాజీ కార్యదర్శి గణపతితో పాటు పోలీసు ఎన్‌కౌంటర్‌లో ప్రాణాలు కోల్పోయిన కార్యదర్శి నంబాళ్ల కేశవరావు సహా చాలా మంది అగ్రశ్రేణి మావోయిస్టు నాయకులు తెలుగు మూలాలు కలిగినవారే. అయితే దేశంలో ఎక్కడైనా మావోయిస్టులకు సంబంధించిన ఘటన జరిగినప్పుడల్లా వీరిపై కేసులు నమోదయ్యేవి. ఛత్తీస్‌గఢ్ ఎన్​ఐఏ కోర్టు ఇచ్చిన తాజా తీర్పు కూడా ఈ కోవకే చెందుతుంది. గతంలో జరిగిన ఓ దాడికి సూత్రధారిగా ఉన్న బర్సె దేవాకు మరణశిక్ష విధించగా తిప్పరి తిరుపతిని కోర్టు 'వాంటెడ్'గా పేర్కొంది.

దర్యాప్తు సంస్థల నిర్ణయమేంటో!
దేవా, దేవ్​జీ తెలంగాణ పోలీసులకు లొంగిపోవడం గమనార్హం. మరణశిక్ష పడిన దేవాతో పాటు లొంగిపోకముందే ఛార్జ్​షీట్‌లో వాంటెడ్​గా నమోదైన తిప్పరి తిరుపతి విషయంలోనూ దర్యాప్తు సంస్థలు ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటాయనే దానిపై ఇప్పుడు ఆసక్తి నెలకొంది. మొత్తంగా ఈ తాజా తీర్పు లొంగిపోయిన మావోయిస్టులపై పెండింగ్‌లో ఉన్న పోలీసు కేసుల అంశాన్ని మరోసారి చర్చనీయాంశంగా చేసింది.

అసలేంటీ ఝీరం లోయ కేసు

2013 మే 25న ఛత్తీస్​గఢ్​లోని బస్తర్ జిల్లాలోని ఝీరమ్ వ్యాలీలోని జాతీయ రహదారిపై కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా పరివర్తన్​ ర్యాలీ నిర్వహించారు. అక్కడి నుంచి తిరుగు ప్రయాణం అవుతుండగా వీరి కాన్వాయ్​ను లక్ష్యంగా చేసుకొని మావోయిస్టులు దాడి చేశారు. దాడికి పాల్పడిన వారు మొదట ఐఈడీని పేల్చి, ఆపై కాల్పులు జరపడంతో పాటు గ్రెనేడ్లను విసిరారు. ఈ దాడిలో మొత్తం 29 మంది మరణించారు. మృతుల్లో అప్పటి ఛత్తీస్‌గఢ్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు నందకుమార్ పటేల్, ఆయన కుమారుడు దినేశ్​, మాజీ కేంద్ర మంత్రి విద్యా చరణ్​శుక్లాతో పాటు మావోయిస్టులకు వ్యతిరేకంగా సల్వా జుడుం ఉద్యమాన్ని నడిపిన పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు మహేంద్ర కర్మ సహా ప్రముఖ నాయకులు మరణించారు.

దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన ఝీరం లోయ మావోయిస్టు దాడి కేసుపై తాజాగా ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని జగ్దల్‌పూర్‌లో ఉన్న ఎన్‌ఐఏ కోర్టు విచారించింది. ఈ నేపథ్యంలో కోర్టు ప్రత్యేక న్యాయమూర్తి అజయ్ సింగ్ రాజ్‌పుత్ ఈ నెల 5నే వారందరినీ దోషులుగా నిర్ధరించి, 16న శిక్ష ఖరారు చేశారు. మొత్తం 10 మంది నిందితులకు ఎన్‌ఐఏ ప్రత్యేక కోర్టు మరణ శిక్ష విధించగా దోషుల్లో ఇద్దరు మహిళలు కూడా ఉన్నారు.

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