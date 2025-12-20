ETV Bharat / state

ఆర్​టీసీకి రావాల్సిన ఎలక్ట్రిక్ బస్సులకు బ్రేకులు

ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల కాంట్రాక్ట్​లో టెక్నికల్ బిడ్లు మాత్రమే పూర్తి - కీలకమైన ఆర్థిక బిడ్లకు అడ్డంకులు - కంపెనీల కిలోమీటరుకు అద్దె విధింపు పైనా ఆర్​టీసీ సమాలోచనలు

PM E DRIVE ELECTRIC BUSSES IN TGSRTC
PM E DRIVE ELECTRIC BUSSES IN TGSRTC (Etv Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 20, 2025 at 4:41 PM IST

ELECTRIC BUSSES IN TGSRTC : కేంద్ర ప్రభుత్వం దేశంలో 40లక్షల పైచిలుకు జనాభా కలిగిన తొమ్మిది నగరాల్లో ఎలక్ట్రిక్ బస్సులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. అందులో హైదరాబాద్​ కూడా ఒకటి. వాయు కాలుష్యాన్ని అరికడుతూ రవాణా సంస్థలకు ఆర్థిక దన్నుగా నిలుస్తుందనే ఆశయంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం రవాణా సంస్థలకు ప్రధానమంత్రి ఎలక్ట్రిక్ డ్రైవ్(పీఎం ఈ-డ్రైవ్) పథకం కింద ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను అందించాలని నిర్ణయించింది.

పథకంలో భాగంగా మన రాష్టానికి రావాల్సిన ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల ప్రవేశం చాలా ఆలస్యమయ్యే సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. వీటిని అందించేందుకు ముందుకు వచ్చిన కంపెనీల టెండర్ల ప్రక్రియలో తీవ్ర జాప్యం నెలకొంది. టెక్నికల్ బిడ్ల పరిశీలన ఎప్పుడో పూర్తయినా, కీలకమైన ఆర్థిక బిడ్లను తెరవడంలో మందగమనం ఏర్పడింది. దీంతో రాష్ట్రానికి వచ్చే బస్సుల రాక ఆలస్యమవునుందని స్పష్టమవుతోంది.

బిడ్ల పరిశీలన ఇలా : పీఎం ఈ-డ్రైవ్ కింద హైదరాబాద్​కు 2,800 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు కావాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రాన్ని కోరింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం మాత్రం 2,000 బస్సులనే కేటాయించింది. ఈ బస్సులను అందించేందుకు పలు కంపెనీలను పిలిచి, బిడ్ల ప్రక్రియ చేపట్టింది. అలా ముందుకు వచ్చిన సంస్థల బస్సుల్లో టెక్నాలజీ, బ్యాటరీ సామర్థ్యం, సర్వీస్ నెట్​వర్క్​ వంటి సాంకేతిక అంశాలను పరిశీలించింది. నాలుగు సంస్థలు అర్హత సాధించి, టెక్నికల్ బిడ్లను పూర్తి చేసుకున్నాయి. ఇక వాటికి ఆర్థిక బిడ్లను తెరిస్తే, ఒక కిలోమీటర్​కి అద్దె తక్కువగా కోట్​ చేసిన సంస్థను ఎంపిక చేసే అవకాశం ఉంటుంది.

ఆలస్యానికి ఇదే కారణం : టెక్నికల్ బిడ్లలో అర్హత పొందిన సంస్థలు అద్దె పద్ధతిలో బస్సులను సరఫరా చేయనున్నాయి. వాటి నిర్వహణ బాధ్యతలు కూడా కంపెనీలదే. అయితే, టెక్నికల్ బిడ్ల పరిశీలనలో అర్హత సాధించని ఓ సంస్థ దిల్లో హైకోర్టును ఆశ్రయించింది. దీంతో ఆర్థిక బిడ్లు సహా మిగతా ప్రక్రియ నిలిపివేసినట్లు ఆర్టీసీలోని ఓ ఉన్నతాధికారి వెల్లడించారు. వివాదం తేలేంత వరకు ఈ ప్రక్రియ మళ్లీ కొనసాగే పరిస్థితులు కనిపించడం లేదు.

ఆర్టీసీ తర్జనభర్జన : ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల సరఫరాకు ఎంపికయ్యే సంస్థ నుంచి టీజీఎస్​ఆర్​టీసీ పన్నెండేళ్ల ఒప్పందం చేసుకోవాలి. అయితే, సదరు సంస్థలు కిలోమీటర్ల వారీగా ఎక్కవ అద్దెను కోట్ చేస్తే ఏంచేయాలన్న దానిపైనా ఆర్టీసీ వర్గాలు తర్జనభర్జన పడుతున్నాయి. ఇప్పటికే తమిళనాడుతో పాటు పలు రాష్ట్రాలకు ఈ పథకం ద్వారా కంపెనీలు బస్సులను అందించాయి. ఆయా రాష్ట్రాల్లో కిలోమీటరుకి రూ.70-72 చొప్పున అద్దె చెల్లిస్తున్నట్లు తెలిసింది. కానీ, మన ఆర్టీసీ సంస్థ అద్దె రూ.60 ఉంటే కానీ గిట్టుబాటు కాదని భావిస్తున్నట్లు సమాచారం. అందుకే ఫైనాన్సియల్​ బిడ్లను టీజీఎస్​ఆర్టీసీ కీలకంగా పరిగణిస్తోంది.

అన్నీ కుదిరితే త్వరలోనే : బస్సులను తయారు చేసే కంపెనీల ఎంపికపై నెలకొన్న అవరోధాలు తొలగిన తర్వాత ఆర్థిక బిడ్లు తెరిస్తే, తదుపరి కార్యాచరణపైనా ఆర్టీసీ సమాలోచనలు జరిపినట్లు సమాచారం. ఒకవేళ అద్దె రూ.70పైనే ఉన్నట్లయితే, ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లాలని ఆర్టీసీ యాజమాన్యం భావిస్తోంది. సమస్యలన్నీ పరిష్కారమై, బిడ్ల ప్రక్రియ వేగంగా కొనసాగితే, త్వరలోనే హైదరాబాద్​ రోడ్లపై అధిక సంఖ్యలో ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు సంచరించనున్నాయి.

ప్రస్తుతం సంస్థలో 775 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులున్నాయి. 2013, 2019లో వివిధ పథకాల కింద ఈ బస్సులు సంస్థలోకి ప్రవేశించాయి. 2027 నాటికి దశలవారీగా మరో రెండు వేల పైచిలుకు బస్సులు హైదరాబాద్‌ నగరంలో అందుబాటులోకి వచ్చేలా ఆర్టీసీ ప్రణాళికలు రూపొందించిన తరుణంలో ఈ జాప్యం ఏర్పడింది.

