చివరి రోజుకు చేరిన రొట్టెల పండుగ - జనసంద్రమైన స్వర్ణాల చెరువు
బారా షహీద్ దర్గా రొట్టెల పండుగకు చివరిరోజు భారీగా తరలివచ్చిన భక్తులు- భక్తిశ్రద్ధలతో బారా షహీదులను దర్శించుకున్న ప్రజలు - స్వర్ణాల చెరువులో కోర్కెల రొట్టెలు మార్చుకున్న భక్తులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 30, 2026 at 7:56 PM IST
Last Day Of Nellore Roti Festival: నెల్లూరు బారా షహీద్ దర్గా రొట్టెల పండుగకు చివరిరోజు భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు. వివిధ జిల్లాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చిన భక్తులతో దర్గా పరిసరాలు రద్దీగా మారాయి. భక్తిశ్రద్ధలతో బారా షహీదులను దర్శించుకున్న భక్తులు స్వర్ణాల చెరువులో కోర్కెల రొట్టెలు మార్చుకున్నారు. ఉద్యోగం, ఆరోగ్యం, వ్యాపారం , వివాహ రొట్టెలు పట్టుకున్నారు. రొట్టె పట్టుకుంటే తమ కోర్కెలు నెరవేరాయని తెలిసినవారు చెప్పడంతో దర్గాకి వచ్చామని మొదటిసారి వచ్చిన భక్తులు తెలిపారు.
నెల్లూరు స్వర్ణాల చెరువు గట్టు జనసంద్రమైంది. ఎటు చూసినా రంగురంగుల రొట్టెలు పట్టుకుని ఆశగా, నమ్మకంగా ఎదురుచూస్తున్న వేలాది మంది భక్తులే కనిపిస్తున్నారు. బారా షహీద్ దర్గా రొట్టెల పండుగ చివరి రోజు కావడంతో, ఆ ప్రాంతమంతా భక్తి భావంతో ఊగిపోతోంది. ఎందరో తమ కోర్కెల రొట్టెలను ఒకరికొకరు మార్చుకుంటున్నారు. కులమతాల పట్టింపులు లేవు, ధనిక పేద భేదాలు లేవు. మానవత్వమే పరమావధిగా సాగుతున్న ఆ రొట్టెల మార్పిడి పండుగ, బారా షహీదుల ఆశీస్సులతో భక్తుల జీవితాల్లో కొత్త వెలుగులు నింపుతూ ఆఖరి రోజు ముగిసింది.
డ్రోన్లతో పర్యవేక్షణ – పటిష్ట భద్రత : భారీ జనసందోహాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని పోలీసు శాఖ విస్తృత భద్రతా ఏర్పాట్లు చేసింది. మొత్తం 26 డ్రోన్ కెమెరాల ద్వారా భక్తుల రాకపోకలు, జనసంచారాన్ని నిరంతరం పర్యవేక్షించారు. డ్రోన్ల ద్వారా చిత్రీకరించిన దృశ్యాలను పోలీసు అధికారులు వివిధ సమన్వయ బృందాలతో పంచుకుంటూ పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు అంచనా వేశారు. పోలీసు కంట్రోల్ రూం సేవలు కూడా భక్తులకు ఎంతో ఉపయోగపడ్డాయి.
అధికారుల నిరంతర పర్యవేక్షణ : దేశం నలుమూలల నుంచి వచ్చిన భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా జిల్లా యంత్రాంగం ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టింది. జిల్లా కలెక్టర్ హిమాన్షు శుక్ల, ఎస్పీ అజిత వేజెండ్ల, మున్సిపల్ కమిషనర్ నందన్ క్షేత్రస్థాయిలో ఏర్పాట్లను నిరంతరం పర్యవేక్షించారు. తాగునీరు, పారిశుద్ధ్యం, వైద్య సేవలు, ట్రాఫిక్ నియంత్రణ, భద్రత వంటి అంశాల్లో అన్ని శాఖల అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేయడంతో భక్తులు ప్రశాంతంగా దర్గా దర్శించుకుని రొట్టెల మార్పిడి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.ఎండ తీవ్రంగా ఉన్నప్పటికీ భక్తుల ఉత్సాహం ఏమాత్రం తగ్గలేదు. రొట్టెల పండగ మూడో రోజు నెల్లూరు నగరం ఆధ్యాత్మిక వేడుకకు ప్రతీకగా నిలిచి, భక్తుల విశ్వాసం, సామరస్యానికి మరోసారి అద్దం పట్టింది.
"మేము ఇక్కడికి రావడం ఇదే మొదటిసారి. మాకు తెలిసిన వారు ఇక్కడ 'రోటీలు' సమర్పించి తమ కోరికలు నెరవేర్చుకున్నారని చెప్పడం మా నమ్మకాన్ని బలపరిచింది. అందుకే, ఆరోగ్యం, ఉద్యోగం , వివాహానికి సంబంధించిన కోరికల కోసం ఇక్కడ రోటీలు సమర్పించే ఆచారాన్ని నమ్మి మేము కూడా ఇక్కడికి వచ్చాము. అయితే వీటికి ఉన్న అధిక డిమాండ్ కారణంగా రోటీలను పొందడం కాస్త కష్టంగా మారింది".- రొట్టెల కోసం మొదటిసారి వచ్చిన భక్తులు
మూడో రోజు ఐదు లక్షల మంది భక్తుల రాక – కోర్కెల రొట్టెల కోసం స్వర్ణాల చెరువులో సందడి
జనసంద్రమైన స్వర్ణాల చెరువు - మూడో రోజు రొట్టెల పండగకు పోటెత్తిన భక్తులు