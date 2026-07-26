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నత్తనడకన రేషన్​ కార్డుల ఈ-కేవైసీ - అప్రమత్తం కాకుంటే ఇబ్బందే

5, 8 ఏళ్ల పిల్లలకు ఈ-కేవైసీ మినహాయింపు - వేలిముద్రలు లేని వారు బయోమెట్రిక్​ వివరాలను అప్​డేట్​ చేసుకోవాలని సూచన - ఇతర ప్రాంతాల్లో ఉంటున్న వారు సమీప రేషన్ ​దుకాణాల్లో పూర్తిచేయాలి

E KYC PROCESS FOR RATION CARDS
E KYC PROCESS FOR RATION CARDS (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 26, 2026 at 2:51 PM IST

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Ration Cards E-KYC Process In Telangana : రేషన్ కార్డుల ఈ-కేవైసీ ప్రక్రియ ముందుకు సాగడం లేదు. ప్రతి యూనిట్ లబ్ధిదారుడు తప్పనిసరిగా ఈ-కేవైసీ చేయించుకోవాలని అధికారులు చెబుతున్నా, కొందరు స్పందించడం లేదు. ఈనెల చివరి వరకు గడువు ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. అయితే గత వారానికి, ప్రస్తుత పరిస్థితిలో పెద్దగా మార్పు లేదని తెలుస్తోంది.

5 ఏళ్ల పిల్లలకు మినహాయింపు : ఐదేళ్ల వయసున్న చిన్నారులు, 8 సంవత్సరాల పిల్లలకు కూడా కేవైసీ చేయించాల్సిన అవసరం లేదు. అయితే ఈ పిల్లల్లో వేలిముద్రలు, ఐరిస్‌ వస్తే డీలర్‌ వద్ద నమోదు చేయిస్తే సరిపోతుంది. ఎనిమిదేళ్ల కంటే ఎక్కువ వయసున్న పిల్లలు మాత్రం తప్పకుండా ఈ-కేవైసీ పూర్తి చేయాలని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఒకవేళ చేసుకోకపోతే బియ్యం కోటా తగ్గడం లేదా ఏవైనా ఆంక్షలు ఎదుర్కొనే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.

బయోమెట్రిక్ అప్‌డేట్ చేయాలి : ఇప్పటివరకు ఉన్న లబ్ధిదారుల్లో కొంతమందికి వేలిముద్రలు రావటం లేదు. ఇలాంటి వారు బయోమెట్రిక్​ వివరాలను తప్పకుండా అప్​డేట్​ చేసుకోవాలన్నారు. దగ్గర్లోని ఆధార్​ కేంద్రానికి వెళ్లి ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలి. దీంతో రెండు రోజుల్లో బయోమెట్రిక్​ పూర్తవుతోంది. అయితే కొందరికి వేలి ముద్రలు అసలే ఉండవు. అలాంటివారు ఐరిస్​ ద్వారా నమోదు చేసుకోవచ్చని సూచించారు. ఉన్నత విద్య కోసం కొంతమంది ఇతర ప్రాంతాల్లో నివాసం ఉంటారు. అలాంటి లబ్దిదారులు స్థానికంగా ఉన్న రేషన్ దుకాణాల్లో ఈ-కేవైసీ ప్రక్రియ పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుందని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. వన్‌ నేషన్‌- వన్‌ రేషన్‌ ప్రక్రియ ద్వారా ఈ ప్రక్రియను సులభంగా పూర్తిచేయవచ్చు. కొన్ని జిల్లాల్లో కేవలం ఈ-కేవైసీ కోసమే రేషన్​ దుకాణాలు తెరుచుకుంటున్నాయి. చివరి తేదీ వరకు వేచి చూడొద్దని, సర్వర్​ బిజీ వచ్చే అవకాశం ఉందని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

చనిపోయిన వారు ఉన్నారా? : కొన్ని జిల్లాల్లో ఈ-కేవైసీ ప్రక్రియలో పెరుగుదల లేకపోవడంతో, మరణించిన వారు ఉన్నాయోమో అనే అనుమానం వ్యక్తమవుతోంది. వారందరి పేర్లు తొలగించనున్నారు.

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రేషన్ కార్డుల కోసం ఈకైవైసీ
E KYC PROCESS FOR RATION CARDS

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