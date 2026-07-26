నత్తనడకన రేషన్ కార్డుల ఈ-కేవైసీ - అప్రమత్తం కాకుంటే ఇబ్బందే
5, 8 ఏళ్ల పిల్లలకు ఈ-కేవైసీ మినహాయింపు - వేలిముద్రలు లేని వారు బయోమెట్రిక్ వివరాలను అప్డేట్ చేసుకోవాలని సూచన - ఇతర ప్రాంతాల్లో ఉంటున్న వారు సమీప రేషన్ దుకాణాల్లో పూర్తిచేయాలి
Published : July 26, 2026 at 2:51 PM IST
Ration Cards E-KYC Process In Telangana : రేషన్ కార్డుల ఈ-కేవైసీ ప్రక్రియ ముందుకు సాగడం లేదు. ప్రతి యూనిట్ లబ్ధిదారుడు తప్పనిసరిగా ఈ-కేవైసీ చేయించుకోవాలని అధికారులు చెబుతున్నా, కొందరు స్పందించడం లేదు. ఈనెల చివరి వరకు గడువు ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. అయితే గత వారానికి, ప్రస్తుత పరిస్థితిలో పెద్దగా మార్పు లేదని తెలుస్తోంది.
5 ఏళ్ల పిల్లలకు మినహాయింపు : ఐదేళ్ల వయసున్న చిన్నారులు, 8 సంవత్సరాల పిల్లలకు కూడా కేవైసీ చేయించాల్సిన అవసరం లేదు. అయితే ఈ పిల్లల్లో వేలిముద్రలు, ఐరిస్ వస్తే డీలర్ వద్ద నమోదు చేయిస్తే సరిపోతుంది. ఎనిమిదేళ్ల కంటే ఎక్కువ వయసున్న పిల్లలు మాత్రం తప్పకుండా ఈ-కేవైసీ పూర్తి చేయాలని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఒకవేళ చేసుకోకపోతే బియ్యం కోటా తగ్గడం లేదా ఏవైనా ఆంక్షలు ఎదుర్కొనే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
బయోమెట్రిక్ అప్డేట్ చేయాలి : ఇప్పటివరకు ఉన్న లబ్ధిదారుల్లో కొంతమందికి వేలిముద్రలు రావటం లేదు. ఇలాంటి వారు బయోమెట్రిక్ వివరాలను తప్పకుండా అప్డేట్ చేసుకోవాలన్నారు. దగ్గర్లోని ఆధార్ కేంద్రానికి వెళ్లి ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలి. దీంతో రెండు రోజుల్లో బయోమెట్రిక్ పూర్తవుతోంది. అయితే కొందరికి వేలి ముద్రలు అసలే ఉండవు. అలాంటివారు ఐరిస్ ద్వారా నమోదు చేసుకోవచ్చని సూచించారు. ఉన్నత విద్య కోసం కొంతమంది ఇతర ప్రాంతాల్లో నివాసం ఉంటారు. అలాంటి లబ్దిదారులు స్థానికంగా ఉన్న రేషన్ దుకాణాల్లో ఈ-కేవైసీ ప్రక్రియ పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుందని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. వన్ నేషన్- వన్ రేషన్ ప్రక్రియ ద్వారా ఈ ప్రక్రియను సులభంగా పూర్తిచేయవచ్చు. కొన్ని జిల్లాల్లో కేవలం ఈ-కేవైసీ కోసమే రేషన్ దుకాణాలు తెరుచుకుంటున్నాయి. చివరి తేదీ వరకు వేచి చూడొద్దని, సర్వర్ బిజీ వచ్చే అవకాశం ఉందని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
చనిపోయిన వారు ఉన్నారా? : కొన్ని జిల్లాల్లో ఈ-కేవైసీ ప్రక్రియలో పెరుగుదల లేకపోవడంతో, మరణించిన వారు ఉన్నాయోమో అనే అనుమానం వ్యక్తమవుతోంది. వారందరి పేర్లు తొలగించనున్నారు.
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