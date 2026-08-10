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జిగేల్‌మనే వెలుగులతో లేజర్​ లైట్లు - పైలట్ల ఏకాగ్రతకు పెద్ద సవాల్

విమానాశ్రయం హై సెక్యూరిటీ జోన్​లో ఫంక్షన్​హాళ్ల నిర్మాణం - లేజర్ లైట్లతో విమానాల ల్యాండింగ్​కు ఆటంకం - ఇబ్బందులు పడుతున్న పైలట్లు

Violation Of Airport Regulations
Violation Of Airport Regulations (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 10, 2026 at 6:47 PM IST

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Laser Lights Hinder Aaircraft Landings : శంషాబాద్ విమానాశ్రయ రన్‌వే సమీపంలో ప్రస్తుతం ఒక ఫంక్షన్ హాల్ నిర్మాణంలో ఉంది. భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా, విమానాశ్రయం చుట్టూ ఉన్న అత్యంత భద్రతా మండలంలో వాణిజ్య కార్యకలాపాలను నిబంధనలు నిషేధిస్తాయి. అయినప్పటికీ ఈ ఫంక్షన్ హాల్ ఆ నిబంధనలను ధిక్కరిస్తూ నిర్మింస్తున్నారు. ప్రైవేట్ భూమిలో నిర్మాణం చేపట్టేటప్పుడు కూడా జీహెచ్‌ఎంసీ అనుమతులు తప్పనిసరి. అయినప్పటికీ "మేం మా సొంత భూమిలోనే ఫంక్షన్​ హాల్​ నిర్మిస్తున్నాం, మాకు అనుమతులు అవసరం లేదు" అని పేర్కొంటూ, కొందరు వ్యక్తులు నిబంధనలను ఉల్లంఘించి నిర్మాణాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు.

శంషాబాద్ విమానాశ్రయ అత్యంత భద్రతా మండలంలో ప్రస్తుత పరిస్థితి ఇది. గత రెండు మూడు నెలలుగా, విమానాశ్రయ రన్‌వేకు సమీపంలో ఉన్న పెద్ద గోల్కొండ, రషీద్‌గూడ గ్రామాలలో, ఓఆర్‌ఆర్ నిష్క్రమణ మార్గాల వద్ద ఫంక్షన్ హాళ్ల నిర్మాణం ఊపందుకుంది. లేజర్ లైట్ల వాడకం ప్రమాదకరంగా మారుతోంది, ఎందుకంటే అందులోని వెలుగులు విమానాశ్రయంలో విమానాలు దిగడానికి ఆటంకం కలిగిస్తున్నాయి.

ప్రభుత్వ ఉత్తర్వుల ప్రకారం : మొత్తం శంషాబాద్ మండలం జీవో 111 పరిధిలోకి వస్తుంది. ఈ ఉత్తర్వు ప్రైవేట్ పట్టా భూములలో నివాస గృహాల నిర్మాణానికి అనుమతిస్తుంది. అంతేకాకుండా నిబంధనల ప్రకారం ప్లాట్ ప్రాంతంలో 90% ఖాళీగా వదిలివేయాలి. మిగిలిన 10%లో మాత్రమే నిర్మాణం చేపట్టాలి. విమానాశ్రయం పరిసరాల్లో భద్రతా ప్రమాణాలను ఖచ్చితంగా పాటించడం అవసరం.

డ్రోన్లపై నిషేధం ఉన్నా ఉల్లంఘన : విమానాశ్రయం దాని పరిసరాల్లో లేజర్ లైట్లు, డ్రోన్లపై నిషేధం ఉన్నప్పటికీ, కొందరు వ్యక్తులు ఈ ఆంక్షలను ఉల్లంఘిస్తూనే ఉన్నారు. పెద్ద గోల్కొండ, రషీద్‌గూడ, బహదూర్‌గూడ, శంషాబాద్ వంటి ప్రాంతాల్లోని కన్వెన్షన్ సెంటర్లు, ఫంక్షన్ హాళ్లలో జరిగే విందులు, వినోద కార్యక్రమాలు, వేడుకల సమయంలో డ్రోన్లను ఉపయోగిస్తున్నారు. రాత్రిపూట జరిగే కార్యక్రమాల్లో లేజర్ లైట్లను కూడా వాడుతున్నారు. కేవలం ఒక నెల వ్యవధిలోనే, ఈ లైట్ల వల్ల ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ నుంచి వచ్చే ల్యాండింగ్ సిగ్నల్స్ కనిపించకుండా పోతున్నాయని ఇద్దరు పైలట్లు విమానాశ్రయ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీనిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని అదనపు పోలీస్ కమిషనర్ తఫ్సీర్ ఇక్బాల్ హెచ్చరిక జారీ చేశారు.

కోల్​కతా విమానాశ్రయంలోనూ ఇదే పరిస్థితి : కోల్‌కతా అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో విమానాన్ని ల్యాండ్ చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నప్పుడు పైలట్ లేజర్ లైట్ల వల్ల ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. దీంతో విమానం వెంటనే కిందకు దిగకుండా గాలిలోనే చక్కర్లు కొడుతూ ఉండిపోయింది. రెండో ప్రయత్నంలో అది సురక్షితంగా ల్యాండ్ అయింది. ఈ ఘటన శనివారం రాత్రి జరిగింది. విమానాశ్రయ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, 159 మంది ప్రయాణికులతో మలేషియా ఎయిర్‌లైన్స్ విమానం కౌలాలంపూర్ నుంచి కోల్‌కతాకు వెళ్తోంది. గమ్యస్థానం సమీపిస్తుండగా పైలట్లు ల్యాండింగ్‌కు సిద్ధమయ్యారు. అయితే, విమానం రన్‌వేకు సుమారు ఎనిమిది నాటికల్ మైళ్ల (దాదాపు 15 కిలోమీటర్ల) దూరంలో ఉన్నప్పుడు, మధ్యమ్‌గ్రామ్-బరసాట్ వైపు నుంచి ప్రకాశవంతమైన లేజర్ కిరణాలు అకస్మాత్తుగా కాక్‌పిట్‌పై పడ్డాయి.

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TAGGED:

SHAMSHABAD RUNWAY LASER LIGHTS
విమానాశ్రయ నిబంధనల ఉల్లంఘన
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