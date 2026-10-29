‘అర్నబ్’ తుపాన్ వేళ సముద్రంలో నిలిచిన భారీ నౌక - ఆరుగురు క్షేమం
‘అర్నబ్’ ధాటికి మార్షల్ ఐలాండ్కు చెందిన భారీ కార్గో నౌక ‘సిగ్మా పెరల్’ సముద్రంలో నిలిచిపోయింది. విశాఖలో సరకు అన్లోడ్ చేసి సింగపూర్ వెళ్తుండగా కేజీ బేసిన్లో రవ్వ ఆయిల్ క్షేత్రం వద్ద చిక్కుకుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 2:19 PM IST
Large Ship Sigma Pearl Stuck at Sea in Visakhapatnam : ‘అర్నబ్’ తుపాను ధాటికి మార్షల్ ఐలాండ్కు చెందిన భారీ కార్గో నౌక ‘సిగ్మా పెరల్’ సముద్రంలో నిలిచిపోయింది. విశాఖలో సరకు అన్లోడ్ చేసి సింగపూర్ వెళ్తుండగా కేజీ బేసిన్లో రవ్వ ఆయిల్ క్షేత్రం వద్ద చిక్కుకుంది. ఇంజిన్ ఫెయిల్ కావడంతో నౌక నిలిచిపోయింది. దీంతో ‘సిగ్మా పెరల్’ నౌక వద్దకు కోస్ట్గార్డ్ నౌక సుజయ్ను అధికారులు పంపించారు. అనంతరం నౌకలోని ఆరుగురిని భారత కోస్ట్ గార్డ్ అధికారులు క్షేమంగా కాపాడారు. నౌక నుంచి వారిని కోస్ట్ గార్డ్ షిప్లోకి తరలించారు. అలాగే సముద్ర ఉద్ధృతికి ఫిలిప్పీన్స్ దేశానికి చెందిన మరో నావ దారి తప్పి కోనసీమ జిల్లా అంతర్వేది తీరానికి కొట్టుకొచ్చింది. బోటును గుర్తించిన మెరైన్ పోలీసులు, ఉన్నతాధికారులకు సమాచారం ఇచ్చారు.
అతలాకుతలం చేసిన అర్నబ్ తుపాన్ : మరోవైపు ప్రజ జీవనాన్ని అతలాకుతలం చేసిన అర్నబ్ తుపాన్ భూభాగంపై బలహీనపడింది. తుపాను నుంచి తీవ్రవాయుగుండంగా మారింది. సాయంత్రానికి వాయుగుండం నుంచి అల్పపీడనంగా మారే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం ఉత్తర కోస్తాంధ్ర, దక్షిణ ఒడిశా దక్షిణ ఛత్తీస్గఢ్, ఈశాన్య తెలంగాణ సరిహద్దుల్లో కేంద్రీకృతం అయ్యింది. మల్కన్గిరికి 60 కిలోమీటర్లలో దక్షిణంగా అర్నబ్ కేంద్రీకృతం అయ్యింది. పాడేరుకు 90 కిలోమీటర్లు, జగదల్పూర్కు 140 కిలోమీటర్ల దూరంలో తుపాన్ కేంద్రీకృతం అయ్యింది. ఖమ్మంకు 190 కిలోమీటర్ల తూర్పు-ఈశాన్యంలో అర్నబ్ తుపాన్ కేంద్రీకృతం అయ్యింది. గడిచిన 6 గంటల్లో గంటకు 15 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఉత్తర దిశగా కదిలింది. దీంతో ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలో ముందు అంచనా కంటే వర్ష తీవ్రత తగ్గే అవకాశం ఉంది.
బంగాళాఖాతంలో మరో అల్పపీడనం : అర్నబ్ తుపాను సృష్టించిన విధ్వంసం మరువక ముందే బంగాళాఖాతంలో మరో అల్పపీడనం ఏర్పడింది. నిన్న దక్షిణ అండమాన్ సముద్రం, దాని పరిసర ప్రాంతాలలో ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రభావంతో ఇవాళ ఉదయం అదే ప్రాంతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడింది. ఇది పశ్చిమ-వాయువ్య దిశగా పయనించి, రాబోయే 24 గంటల్లో దక్షిణ అండమాన్ సముద్రం, దానిని ఆనుకుని ఉన్న అండమాన్, నికోబార్ దీవుల పరిసరాల్లో స్పష్టమైన అల్పపీడనంగా మారే అవకాశం ఉంది. ఆ తర్వాత పశ్చిమ-వాయువ్య దిశగానే కదులుతూ, తదుపరి 24 గంటల్లో ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతం, దానిని ఆనుకుని ఉన్న అండమాన్, నికోబార్ దీవులు, అండమాన్ సముద్ర ప్రాంతాలలో వాయుగుండంగా బలపడే అవకాశం ఉంది. దీని గమనాన్ని డాప్లర్ వెదర్ రాడార్ ద్వారా వాతావరణ శాఖ అధికారులు నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నారు.