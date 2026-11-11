170కి పైగా స్టాళ్లు, నూతన సాగు పద్ధతులపై అవగాహన - అన్నదాతలను ఆకట్టుకున్న రైతు మేళా
Kodangal Mega Farmer Fair : సాగుకు కావాల్సిన అంశాలతో కొడంగల్ రైతు మేళా నిర్వహించారు. 170కి పైగా స్టాళ్లతో అన్ని అంశాలపై రైతులకు అవగాహన కల్పించేలా ప్రదర్శనలు ఏర్పాటు చేశారు.
Published : November 11, 2026 at 12:18 PM IST
ఎల్నినో పరిస్థితులు, కొత్తగా అభివృద్ధి చేసిన వంగడాలు, నూతన సాగు పద్ధతులు, అత్యాధునిక యంత్ర పరికరాలు సహా సాగుకు కావాల్సిన అంశాలతో కొడంగల్ రైతు మేళా జరిగింది. దాదాపు 50 ఎకరాల స్థలంలో 170కి పైగా స్టాళ్లతో అన్ని అంశాలపై రైతులకు అవగాహన కల్పించేలా ప్రదర్శన జరిగింది. ఆధునిక యంత్రాలు, ప్రభుత్వ సబ్సిడీల గురించి అధికారులు వివరించగా రైతులు ఆసక్తిగా తిలకించారు.
కొత్త అంశాలపై అవగాహన
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సొంత నియోజకవర్గ పర్యటనలో భాగంగా వికారాబాద్ జిల్లా దుద్యాల మండలం హకీంపేటలో భారీ రైతు మేళా ఏర్పాటు చేశారు. దాదాపు 3 రోజుల పాటు వివిధ సదస్సుల కోసం వచ్చిన రైతులు మేళాలో ఏర్పాటు చేసిన స్టాళ్లను పరిశీలించి, కొత్త అంశాలపై అవగాహన పెంచుకున్నారు. సంప్రదాయ పంటలకు భిన్నంగా ఉద్యాన పంటలతో నష్ట భయం తగ్గించుకుని ఎక్కువ దిగుబడులు సాధించవచ్చని అధికారులు వివరించారు. పట్టుపురుగుల పెంపకం, మల్బరీ సాగు వంటి వాటితోనూ మంచి ఆదాయం వస్తుందని రైతులకు తెలిపారు.
"హార్టీ కర్చర్లో ఒక్క రూపాయి ఖర్చు చేస్తే నాలుగు రూపాయల ఆదాయం వస్తుంది. కూరగాయలను పండించేందుకు కొత్త వెరైటీలు, కొత్త టెక్నాలజీ వినియోగిస్తే బాగుంటుంది అనే విషయాలను ఇక్కడ చెబుతున్నాం. ప్రభుత్వం అందించే పథకాలతో రైతులకు ఏయే లాభాలున్నాయో వివరిస్తున్నాం" - యాస్మిన్ బాషా, ఉద్యాన శాఖ డైరెక్టర్
ప్రకృతి సేద్యంతో ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చు
రసాయన మందులు వాడకుండా ప్రకృతి సేద్యంతో నేలను, ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చని నీరు, భూ యాజమాన్యంపై పరిశోధన, శిక్షణ అందించే వాలంటరీ సంస్థ ప్రతినిధులు వెల్లడించారు. 9 సూత్రాలతో అవశేష రహిత పంటలు ఉత్పత్తి చేయవచ్చని తెలిపారు. వేప, ఉమ్మెత్త, సీతాఫలం వంటి ఆకులతో తయారు చేసిన కషాయంతో చీడపీడలను నివారించవచ్చన్నారు. కరెంట్ కోతలతో ఇబ్బందులు లేకుండా సోలార్ పంప్ సెట్ల వినియోగంపై మేళాలో అగాహన కల్పించారు. కొడంగల్ నియోజకవర్గాన్ని పైలట్ ప్రాజెక్ట్గా ఎంపిక చేసి, సుమారు 5 లక్షల సోలార్ పంపులను ఇస్తున్నట్లు తెలిపారు.
"వ్యవసాయంలో భాగంగా కొన్ని సూత్రాలను పాటిస్తే ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. నేలను తక్కువగా దున్నుకోవడం, పంట వేసే సందర్భాల్లో మొక్కల మధ్యలో వ్యర్థాలను వేసుకోవడం, వ్యవసాయంలో పశువులను భాగస్వామ్యం చేసుకోవడం, సేంద్రీయ ఎరువులను వినియోగించడం చేస్తే నేల సారవంతం అవుతుంది." - విజయ గౌరీ, వాలంటరీ సంస్థ డైరెక్టర్
ఎంతో ఉపయోగకరం
స్టాళ్లను సందర్శించిన రైతులు మేళా ఎంతో ఉపయుక్తంగా ఉందని హర్షం వ్యక్తం చేశారు. వ్యవసాయంలో వస్తున్న సాంకేతికతలు, కొత్త సాగు రీతులను తెలుసుకున్నామన్నారు. డ్రిప్ ఇరిగేషన్, రెయిన్ డ్రిప్ వంటి పద్ధతుల్లో మెళకువలు తెలుసుకున్నామన్నారు. వ్యవసాయానికి నీరు తక్కువగా ఉన్న సందర్భాల్లో ఆటోమెటిక్ స్టార్టర్ వంటి అంశాలు చాలా నచ్చాయని చెప్పారు. మేళాలో ప్రదర్శించిన ప్రతి వస్తువు రైతులకు సంబంధించినదే కావడంతో అందరికీ అవగాహన కలిగించేందుకు ఇది సహాయ పడుతుందని రైతులు పేర్కొన్నారు. రైతు మేళాను సందర్శించిన అన్నదాతలు తమ అవసరాలకు తగిన వస్తువులను కొనుక్కుని సేద్యంలో వాడతామని వెల్లడించారు.
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