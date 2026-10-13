శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్టులో హైడ్రోపోనిక్ గంజాయి స్వాధీనం - విలువ రూ.2.71 కోట్ల ఉంటుందని అంచనా
Hydroponic Cannabis Seized At Shamshabad Airport : శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్టులో హైడ్రోపోనిక్ గంజాయిని అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. బ్యాంకాక్ నుంచి వచ్చిన ఓ ప్రయాణికుడి వద్ద గంజాయి ఉన్నట్లు సమాచారం తెలుసుకున్నారు.
Published : October 13, 2026 at 10:27 PM IST
Hydroponic Cannabis Seized At Shamshabad Airport : సాధారణంగా విదేశాల నుంచి వచ్చే ప్రయాణికులు ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు, దుస్తులు, బహుమతులు పట్టుకురావడం సహజం. కానీ కొందరు స్మగ్లర్లు మాత్రం వినూత్న రీతిలో స్మగ్లింగ్ నెట్వర్క్ను విస్తరిస్తున్నారు. ఓ ఎలక్ట్రిక్ గీజర్ చెక్-ఇన్ బ్యాగేజీలో ప్రత్యక్షమైంది. అనుమానం వచ్చిన అధికారులకు దాన్ని విప్పి చూస్తే కళ్లు బైర్లు కమ్మే నిజాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. థాయ్లాండ్ నుంచి హైదరాబాద్కు గీజర్ ముసుగులో జరుగుతున్న కోట్ల రూపాయలు విలువ చేసే విదేశీ హైడ్రోపోనిక్ గంజాయి బయటపడింది. ఈ స్మగ్లింగ్ దందాను శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో డీఆర్ఐ అధికారులు గట్టురట్టు చేశారు.
7.750 కిలోల బరువున్న హైడ్రోపోనిక్ గంజాయి
హైదరాబాద్ నగరంలో డ్రగ్స్, గంజాయి వినియోగాన్ని అరికట్టేందుకు ఓవైపు పోలీసులు, తెలంగాణ యాంటీ నార్కోటిక్స్ బ్యూరో ఉక్కుపాదం మోపుతుంటే మరోవైపు అంతర్జాతీయ స్మగ్లర్లు సరికొత్త మార్గాల్లో డ్రగ్స్ను హైదరాబాద్లోకి డంప్ చేసేందుకు కుట్రలు పన్నుతున్నారు. థాయ్లాండ్ రాజధాని బ్యాంకాక్ నుంచి హైదరాబాద్ వస్తున్న ఓ భారతీయ ప్రయాణికుడిపై డీఆర్ఐ అధికారులకు సమాచారం వచ్చింది. బ్యాంకాక్ నుంచి శంషాబాద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో అడుగుపెట్టిన ఆ ప్రయాణికుడిని అధికారులు అదుపులోకి తీసుకుని, అతని చెక్-ఇన్ బ్యాగేజీని క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేశారు. ఆ ప్రయాణికుడి లగేజీలో భారీ పరిమాణంలో ఉన్న ఒక ఎలక్ట్రిక్ గీజర్ను గమనించిన అధికారులకు అనుమానం వచ్చి స్కానింగ్లో లోపల లోహ భాగాలు కాకుండా మరేదో పదార్థం ఉన్నట్లు గుర్తించి, గీజర్ను తెరిచి చూశారు. గీజర్ వాటర్ ట్యాంక్ స్థానంలో వ్యాక్యూమ్ సీల్ చేసిన 73 చిన్న ప్యాకెట్లు దర్శనమిచ్చాయి. ఆ ప్యాకెట్లలో పచ్చటి పొడి, ఆకుల రూపంలో ఉన్న పదార్థాన్ని బయటకు తీసి, నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ డిటెక్షన్ కిట్తో స్పాట్ టెస్ట్ నిర్వహించగా అది అత్యంత క్వాలిటీ కలిగిన విదేశీ హైడ్రోపోనిక్ గంజాయిగా అధికారులు తెల్చారు. 7.750 కిలోల బరువున్న ఈ హైడ్రోపోనిక్ గంజాయి మార్కెట్ విలువ దాదాపు రూ.2.71 కోట్ల ఉంటుందని అధికారులు అంచనా వేశారు.
సాధారణ గంజాయితో పోలిస్తే థాయ్లాండ్లో నిశితమైన వాతావరణంలో పెంచే ఈ హైడ్రోపోనిక్ గ్రాముల్లో వేల రూపాయల చొప్పున అమ్ముతుంటారు. ఘటనపై ఎన్డీపీఎస్ 1985 చట్టం కింద కేసు నమోదు చేసి, స్మగ్లింగ్కు పాల్పడిన ప్రయాణికుడిని అధికారులు అరెస్ట్ చేశారు. ఈ నెట్వర్క్ వెనుక ఉన్న అసలు సూత్రధారులు ఎవరు? బ్యాంకాక్లో ఈ గంజాయి ప్యాకెట్లను గీజర్లో ప్యాక్ చేసి ఇచ్చిన డ్రగ్ కార్టెల్ సభ్యులు ఎవరు? హైదరాబాద్లో ఈ భారీ సరుకును డెలివరీ తీసుకోవాల్సిన లోకల్ ఏజెంట్లు, డ్రగ్ పెడ్లర్లు ఎవరు? అనే కోణాల్లో డీఆర్ఐ అధికారులు దర్యాప్తును వేగవంతం చేశారు. నిందితుడి వద్ద ఉన్న మొబైల్ ఫోన్ డేటా, వాట్సాప్,సిగ్నల్ చాట్స్, బ్యాంక్ లావాదేవీలను నిశితంగా అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు.
స్మగ్లర్లు గీజర్లు మార్చినా ఎత్తుగడలు మార్చినా డీఆర్ఐ అధికారుల పగడ్బందీ నిఘా పెట్టడంతో వారి ఆటలు సాగలేదు. విదేశాల నుంచి నగరానికి ముంచుకొస్తున్న ఈ డ్రగ్స్ సప్లై చైన్ను ఛేదించడంతో పాటు, నగరంలో ఈ రూ.2.71 కోట్ల విలువైన హైడ్రోపోనిక్ గంజాయిని రిసీవ్ చేసుకునే అసలు తిమింగలాల జాతకాన్ని తేల్చే పనిలో అధికారులు ఉన్నారు.
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