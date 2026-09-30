చాక్లెట్ డబ్బాల్లో డ్రగ్స్ - శంషాబాద్లో రూ.24.5 కోట్ల కొకైన్ పట్టివేత
శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో రూ.24.5కోట్ల విలువైన కొకైన్ను డీఆర్ఐ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దోహా నుంచి వచ్చిన వ్యక్తిని తనిఖీ చేయగా డ్రగ్స్ను చాక్లెట్ డబ్బాల్లో అక్రమంగా తరలిస్తున్నట్లు గుర్తించారు.
Published : September 30, 2026 at 9:06 PM IST
Drugs Seized in Shamshabad Airport : శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో భారీ మొత్తంలో కొకైన్ పట్టుబడింది. దోహా నుంచి హైదరాబాద్కు వస్తున్న ఓ ప్రయాణికుడిని తనిఖీ చేసిన డీఆర్ఐ అధికారులు రూ.24.5కోట్ల విలువైన కొకైన్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు.
చాక్లెట్ల డబ్బాల్లో రూ.24కోట్ల విలువైన కొకైన్
దోహా నుంచి హైదరాబాద్కు వస్తున్న ఓ ప్రయాణికుడి బ్యాగేజీలో కొకైన్ ఉందన్న సమాచారం మేరకు అతడిని డీఆర్ఐ అధికారులు తనిఖీ చేశారు. ఈ క్రమంలో 387 గ్రాముల బరువుగా పేర్కొన్న 7 డార్క్ చాక్లెట్ ట్యూబులను అతడి బ్యాగ్లో గుర్తించారు. ఐతే ట్యూబులపై పేర్కొన్న బరువుకంటే ఎక్కువగా ఉండటంతో అధికారులు తెరిచి పరిశీలించగా చాక్లెట్లతోపాటు దాచిన 207 క్యాప్సూల్స్ బయటపడ్డాయి. ఒక్కో క్యాప్సూల్లో తెల్లటి పొడి పదార్థం ఉండటంతో నార్కోటిక్ డ్రగ్ డిటెక్షన్ కిట్తో పరీక్షించగా కొకైన్గా నిర్ధారణ అయింది. 4 కిలోల 9 గ్రాముల కొకైన్ను అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పట్టుబడిన కొకైన్ విలువ సుమారు రూ.24.5 కోట్లు ఉంటుందని డీఆర్ఐ అధికారులు తెలిపారు. అనంతరం ప్రయాణికుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
సోషల్ మీడియా, కోడ్ భాష ద్వారా వ్యాపారం : రాష్ట్రంలో మాదకద్రవ్యాల కట్టడికి పోలీసులు ఎన్ని చర్యలు తీసుకున్నప్పటికీ డ్రగ్స్ ముఠాల ఆగడాలకు మాత్రం అడ్డుకట్ట పడటం లేదు. యాప్లు, సోషల్ మీడియాలో, వాట్సాప్ తదితర గ్రూపులు మాదకద్రవ్యాల వ్యాపారానికి అడ్డాలుగా పనిచేస్తున్నాయి. ఇటీవల డ్రగ్స్ పట్టుబడిన కేసుల్లో పోలీసులు జరిపిన దర్యాప్తులో బ్రో, ఎంజాయ్, దురంధర్, కాకా, ఫీడ్, మిర్జాపూర్ లాంటి కోడ్ భాష ఉపయోగిస్తున్నట్టు వెల్లడైంది. దేశవ్యాప్తంగా ప్రధాన నగరాలకు మాదకద్రవ్యాలను రవాణా చేసే ముఠాలు డెడ్డ్రాప్ పద్ధతిని ఉపయోగిస్తున్నాయి. కొనుగోలుదారులు పోలీసులకు పట్టుబడినప్పటికీ సరఫరాదారుల గుర్తింపు మాత్రం గోప్యంగా ఉండేలా చూస్తున్నాయని తేలింది.
యాప్లు లేదా సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా ఆర్డర్ అందిన వెంటనే, ముందుగానే నగదును తీసుకుంటారు. ఆ తర్వాత కొనుగోలుదారు హైదరాబాద్లోని తమ ఏజెంట్లను అప్రమత్తం చేస్తారు. వారికి దగ్గరలో ఉన్న మాల్ను పొట్లంలో చుట్టించి నిర్మానుష్య ప్రదేశం, రద్దీ తక్కువగా ఉండే ప్రదేశంలో ఉంచమని ఆదేశిస్తారు. ఆ ప్రాంతం, పార్శిల్ను ఫొటో తీసి తమకు పంపమంటారు. తమ దగ్గరకు వచ్చిన ఫొటో, లొకేషన్ ఫొటోలను కొనుగోలుదారుల వాట్సప్, సోషల్ మీడియా అకౌంట్కు పంపుతారు. ఎప్పుడైతే సరుకు సురక్షితంగా చేరిందని నిర్దరించుకున్నాక కొనుగోలుదారుడిని బ్లాక్ చేస్తారు.
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