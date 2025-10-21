జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక - 200కుపైగా నామినేషన్లు దాఖలు
జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికకు పెద్ద సంఖ్యలో నామినేషన్లు - చివరిరోజు ప్రధాన పార్టీలతో పాటు స్వతంత్రుల పోటాపోటీ నామినేషన్లు - అక్టోబర్ 24 వరకు అభ్యర్థులకు ఉపసంహరించుకునే అవకాశం
Published : October 21, 2025 at 10:25 PM IST
Large Number of Nominations for Jubilee Hills by Election : జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికలో నామినేషన్లు పోటెత్తాయి. ప్రధాన పార్టీలతో సహా సుమారు 140 మంది అభ్యర్థులు 200కుపైగా నామినేషన్ల దాఖలుతో రాజకీయం రసవత్తరంగా మారింది. చివరి రోజు ప్రధాన పార్టీలతో పాటు పలువురు స్వతంత్ర అభ్యర్థులు, రైతులు, విద్యార్థి, నిరుద్యోగ సంఘాల నాయకులు పోటాపోటీగా నామినేషన్లు వేశారు. రేపు నామపత్రాల పరిశీలన ఉండగా అక్టోబర్ 24 వరకు ఉపసంహరణ గడువు ఉంది.
200కుపైగా నామినేషన్లు దాఖలు : జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ఉప ఎన్నికల్లో పోటీకి పెద్ద సంఖ్యలో అభ్యర్థులు ముందుకొచ్చారు. నవంబర్ 11న జరిగే ఈ ఉప ఎన్నికలో నామినేషన్ల స్వీకరణ నుంచే జోరుగా నామినేషన్లు దాఖలవగా చివరి రోజు కూడా ప్రధాన పార్టీలతోపాటు స్వతంత్రులు, రైతులు, విద్యార్థి, నిరుద్యోగ సంఘాల నాయకులు పోటాపోటీగా నామిషన్ వేసేందుకు రిటర్నింగ్ అధికారి కార్యాలయానికి తరలిచ్చారు. మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు సుమారు 60 మంది నామినేషన్ దాఖలు చేయగా మరో 50 మందికిపైగా అభ్యర్థులు నామినేషన్ దాఖలు చేసేందుకు రిటర్నింగ్ అధికారి కార్యాలయం గేట్ లోపలికి వెళ్లారు. వారందరికి టోకెన్లు జారీ చేసి క్రమ పద్దతిలో ఆర్వో నామినేషన్లను స్వీకరించారు.
అక్టోబర్ 13 నుంచి ఇప్పటి వరకు దాదాపు 140 మంది అభ్యర్థులు 200కుపైగా నామినేషన్లు దాఖలు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సంఖ్య అధికారికంగా మారే అవకాశం ఉంది. కాంగ్రెస్ నుంచి నవీన్ కుమార్ యాదవ్ మొత్తం 4 సెట్ల నామిషన్ దాఖలు చేయగా, బీఆర్ఎస్ నుంచి కూడా మాగంటి సునీత గోపినాథ్ చివరి రోజు నాలుగో సెట్ నామినేషన్ వేశారు. బీజెపీ అభ్యర్థి లంకల దీపక్ రెడ్డి ఉదయం ఒక సెట్ నామినేషన్ వేశారు. ఆ తర్వాత భారీ ర్యాలీతో వచ్చి మధ్యాహ్నం 2.30 గంటలకు మరో సెట్ నామినేషన్ వేశారు.
ఎవరికి వారే గెలుస్తామని ధీమా వ్యక్తం : ఈ ఎన్నికల్లో ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థులంతా ఎవరికి వారే గెలుస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ప్రజాస్వామ్యంలో ఎవరైనా నామినేషన్లు దాఖలు చేయవచ్చని, ట్రిపుల్ఆర్, ఫార్మా రైతుల విషయాన్ని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దృష్టికి తీసుకెళ్తాని మహేశ్కుమార్గౌడ్ తెలిపారు.
"కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేసిన అభివృద్ధి ఓట్లు తెచ్చి పెడతాయి. మా అభ్యర్థి మంచి మెజార్టీతో గెలుస్తాడు. ఎవరైనా నామినేషన్ వేసే అవకాశం ఉంది. ప్రభుత్వం ఏ కార్యక్రమం చేపట్టినా రాష్ట్ర అభివృద్ధి, సంక్షేమం కోసమే." - మహేశ్కుమార్గౌడ్, టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు
ట్రిపుల్ ఆర్ బాధిత రైతుల ర్యాలీ : పెద్ద సంఖ్యలో స్వతంత్రులు, ట్రిపుల్ ఆర్ బాధిత రైతులు, విద్యార్థి, నిరుద్యోగ సంఘాల నాయకులు, తెలంగాణ ఉద్యమకారుల ఫోరం సభ్యులు, స్వతంత్రులు తమ తమ నామినేషన్ పత్రాలను ఆర్వోకు అందజేశారు. దీంతో ఆర్వో కార్యాలయం వద్ద ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా పోలీసులు బందోబస్తు నిర్వహించారు. ట్రిపుల్ ఆర్ బాధిత రైతులు ర్యాలీగా వచ్చి ఆందోళనకు దిగడంతో పోలీసులు వారిని అడ్డుకొని నామినేషన్ వేసే రైతులను మాత్రమే ఆర్వో కార్యాలయంలోకి పంపించారు. దీంతో కాసేపు అక్కడ ఇరువురికి వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది.
ఆర్వో పరిశీలిన : ఇప్పటి వరకు మొత్తం దాఖలైన నామినేషన్లను బుధవారం ఆర్వో పరిశీలించనున్నారు. నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉండే వాటిని పరిగణలోకి తీసుకొని జాబితా ప్రకటిస్తారు. అక్టోబర్ 24 వరకు అభ్యర్థులు తమ నామినేషన్లను ఉపసంహరించుకునేందుకు గడువు ఉంది.
