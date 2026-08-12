ఇంట్లో లేరు, ఇల్లు మారారు, చనిపోయారు - లక్షలాది మంది ఓట్లను రద్దు కేటగిరీలోకి చేర్చిన బీఎల్వోలు!
సొంతూళ్లలో ఓటు హక్కు కోసం నగరంలో వదులుకున్నారని చెబుతున్న బీఎల్వోలు - దీనికి విరుద్ధంగా వెలువడిన వివరాలు - 1.48 లక్షల మంది ఇల్లు మారినట్లు నమోదు చేసిన అధికారులు
Published : August 12, 2026 at 9:51 AM IST
Negligence Of BLOs And Officials In Hyderabad : హైదరాబాద్ నగరంలో ఓట్ల రద్దు వెనుక అధికారులు, బూత్ స్థాయి అధికారులు (బీఎల్వో)ల నిర్లక్ష్యం స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. ఇంతవరకు ఇతర రాష్ట్రాల ప్రజలు నగరంలో ఎక్కువగా ఉన్నారని వారంతా సొంత గ్రామాల్లో ఓటు హక్కు కోసం నగరంలో ఓటును వదులుకుంటున్నారని అంతా అనుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే అధికారులు కూడా అదే విషయం చెబుతూ వచ్చారు. కాగా మంగళవారం వెలువడిన వివరాలు దీనికి విరుద్ధంగా ఉన్నాయి.
ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలను పక్కన పడేసి : వివరాల్లోకి వెళితే, గణాంకాల ఆధారంగా వేర్వేరు నియోజకవర్గాల్లోని పరిస్థితులను పరిశీలిస్తే ఈ వివరాలు స్పష్టమవుతాయి. అధికారులు, బీఎల్వోల నిర్లక్ష్యం వల్లే అధికంగా ఓట్లు గల్లంతైనట్లు తెలుస్తోంది. ఓటర్లకు పంపిణీ చేయాల్సిన ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలను పక్కన పడేసి ఆయా ఫారాల్లోని ఓటర్లందరినీ ఇల్లు మారారు, ఇంట్లో లేరు, వేరే చోట ఓటరుగా ఉన్నారు, చనిపోయారు అని చెప్పి ఇతర కేటగిరీల్లో చేర్చారు. ఆపై ఓటు రద్దుకు సిఫార్సు చేశారు. ఉన్నతాధికారులూ వారి సిఫార్సులను గుడ్డిగా నమ్మి ఆమోదించారు. అధికారుల నిర్వాకం వల్లే హైదరాబాద్లో సుమారు 40 శాతం ఓట్లు రద్దు కానున్నాయని క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులు చెబుతున్నాయి.
నగరంలో పరిస్థితి ఇలా : ఖైరతాబాద్ నియోజకవర్గంలోని నవీన్నగర్, వెంకటరమణకాలనీ తదితర కాలనీల్లో వేలాది మంది నివాసం ఉంటున్నారు. కాగా వారి ఇంటి నంబర్లు పక్కాగా ఉంటాయి. ఓటరు కార్డుల్లోని ఇంటి నంబర్లు ఆధారంగా అడ్రస్ గుర్తించవచ్చు. అయితే బీఎల్వోలుగా నియామకమైన రెవెన్యూ విభాగం సిబ్బంది వారి కింద పనిచేసే ప్రైవేటు సిబ్బందికి ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలను అందజేశారు. ప్రైవేటు సిబ్బంది ఆయా పత్రాల్లోని మొబైల్ నంబర్లకు ఫోన్ చేసి ఫలానా ప్రాంతానికి వచ్చి ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలను తీసుకెళ్లాలని కోరారు.
అయితే వారిలో కొంతమంది వారం, పది రోజులకు ఆ సిబ్బందికి ఫోన్ చేయగా ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలు కనిపించడంలేదనే సమాధానం ఇచ్చారు. ఈ తరహా ఘటనలు ఒక్క ఖైరతాబాద్లోనే కాదు నగరవ్యాప్తంగా ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది.
1.48 లక్షల మంది ఇల్లు మారినట్లు నమోదు : హైదరాబాద్ నగరంలోని జూబ్లీహిల్స్లో ఎక్కువ శాతం ఓట్లు రద్దుకానున్నాయనే విషయం తెలిసింది. దీనికి కారణం ఏమిటని పరిశీలిస్తే ఈ ప్రాంతంలోని 1.48 లక్షల మంది ఇల్లు మారినట్లు బీఎల్వోలు నమోదు చేశారు. ఇదే తరహాలోని మలక్పేట్లో 1.2 లక్షలు, యాఖుత్పురలో 1.03 లక్షల మంది ఓటర్లను కూడా అదే కేటగిరీలో చేర్చారు. ఈ నేపథ్యంలోనే వారి ఓట్లను రద్దు చేస్తున్నారు. మొత్తంగా హైదరాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా 13 లక్షల మంది, రంగారెడ్డిలో 7.77 లక్షల మంది ఇల్లు మారిన కేటగిరీలో ఓటర్ల జాబితా నుంచి తొలగిపోనున్నారు.
ఆ 2 రోజులు రద్దు పైనే దృష్టి : చివరి రెండ్రోజుల్లోనే రద్దు కేటగిరీ ఓట్ల సంఖ్య 20 నుంచి 40 శాతానికి పెరిగింది. పంపిణీ చేయని ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలను రద్దు కేటగిరీలో చేర్చారనేందుకు ఒక్కసారిగా పెరిగిన గణాంకాలే నిదర్శనంగా నిలుస్తున్నాయి. జీహెచ్ఎంసీతో పాటు రంగారెడ్డి, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లాల పరిధిలోని పోలింగ్ కేంద్రాలకు బీఎల్వోలను నియమించడంలో అధికారులు సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోలేదు. విధుల పట్ల ఆసక్తి లేని సిబ్బందిని, దూర ప్రాంతాలకు చెందిన ఉద్యోగులను బీఎల్వోలుగా నియమించారు. దీంతో వారు విధుల్లో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించారు. సుమారు లక్ష మంది ఓట్లను రద్దు కేటగిరీల్లో చేర్చారు.
71 లక్షల మంది ఓటర్లే :నగరంలో సర్ ప్రక్రియ సోమవారం పూర్తయిన నేపథ్యంలో హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లాల ఎన్నికల అధికారులు గణాంకాలను విడుదల చేశారు. వీటి ప్రకారం మూడు జిల్లాల పరిధిలోని 28 నియోజకవర్గాల్లో 1.14 కోట్ల మంది ఓటర్లు ఉండగా నేడు ఆ సంఖ్య 71 లక్షలకు తగ్గింది.
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