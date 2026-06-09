నిర్వాహణ లోపమే శాపమా? - విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్లో ప్రమాదం వేళ నిర్వాహణ తీరుపై విమర్శలు
ప్లాంట్ నిర్వాహణలో లోపాలపై వెల్లువెత్తుతున్న ఆరోపణలు - ఏళ్ల తరబడి యంత్రాలు మరమ్మతులకు నోచుకోలేదంటున్న కార్మికులు - నిపుణులైన కార్మికులు, ఉద్యోగుల తొలగించారన్న విమర్శలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 9, 2026 at 7:30 AM IST
Safety Failures At The Visakha Steel Plant : విశాఖ స్టీల్ప్లాంట్లో ప్రమాదం జరిగి పలువురు మృతిచెందిన వేళ నిర్వాహణ లోపం, భద్రత వైఫల్యాలు కొట్టొచ్చినట్టు కనిపిస్తున్నాయన్న వాదన తెరపైకి వచ్చింది. నిపుణులైన మానవ వనరులను తగ్గించుకుంటూ, నిర్వాహణను గాలికొదిలేస్తే భారీ ప్రమాదాలు జరుగుతాయని చెప్పినా యాజమాన్యం పట్టించుకోలేదని కార్మిక సంఘాలు ఆరోపిస్తున్నాయి. కేంద్రం సాయం కింద 11 వేల 400కోట్ల రూపాయిలు అందించినా అందులో నిర్వాహణకు, విడిభాగాల కొనుగోలుకు నిధులు కేటాయించలేదనే విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఏళ్ల తరబడి యంత్రాలు మరమ్మతులకు నోచుకోలేదని చెబుతున్నారు.
17,000 టన్నుల వరకు ఉత్పత్తి : విశాఖ ఉక్కుకు నిపుణులైన మానవ వనరులే చాలా కీలకం. కానీ గత రెండేళ్లలో ఉద్యోగులను తొలగించుకుంటూ వస్తున్నారని కార్మిక సంఘాలు ఆరోపిస్తున్నాయి. గతంలో ప్లాంటులో ఒప్పంద కార్మికులు 15,000 మంది ఉండేవారని ప్రస్తుతం 7,500 మంది ఉన్నారని తెలిపారు. కొన్ని నెలల క్రితం నిష్ణాతులైన 6 వేల మందిని తొలగించినట్లు చెప్పారు. శాశ్వత ఉద్యోగులు ప్రస్తుతం 8,800 మందికి తగ్గారు. ఇప్పటికే స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణ పేరుతో 2,000 మందిని తొలగించారని కార్మిక సంఘాల నాయకులు తెలిపారు. 5,000 మందికిపైగా పదవీ విరమణ పొందారన్నారు.
ఈ నెలలోనూ 200 మంది పదవీ విరమణ చేయనున్నట్లు తెలిపారు. కొత్త రిక్రూట్మెంట్లు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయన్నారు. ఉన్న ఉద్యోగులపైనే ఒత్తిడి పెట్టి రోజుకు హాట్మెటల్ ఉత్పత్తి 19,000 టన్నుల లక్ష్యంగా నిర్దేశించినట్లు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం 17,000 టన్నుల వరకు ఉత్పత్తి చేస్తున్నారని తెలిపారు. క్యాస్టింగ్ మిషన్ వద్ద గతంలో 20 మంది నిపుణులు పనిచేసేవారని ఇప్పుడు ఆ సంఖ్య 12 నుంచి 13కు తగ్గిందని తెలిపారు. కార్మికులు, ఉద్యోగులు సెలవుల్లో ఉంటే ఆ సంఖ్య మరింత తక్కువగా ఉంటోందన్నది కార్మిక సంఘాల మాట.
30 ఏళ్లుగా అవే బ్యాటరీలు : ఇప్పటికైనా ఒక ఫర్నేస్ను నిలిపివేసి కోకోవన్, సింటర్ ప్లాంటు, పవర్ ప్లాంటుకు మేజర్ మరమ్మతులు చేయాలని కార్మిక సంఘాలు కోరుతున్నాయి. కోకోవన్లో సగం బ్యాటరీలు షట్డౌన్ చేసి పూర్తిగా మరమ్మతులు చేయాల్సి ఉందన్నారు. రన్నింగ్ మరమ్మతులతో నడిపించేస్తున్నారని 30 ఏళ్లుగా అవే బ్యాటరీలు వాడుతున్నారని కార్మిక సంఘాల నాయకులు తెలిపారు.
ఇప్పటికే పలు ప్రమాదాలు జరిగాయి: విశాఖ స్టీల్ప్లాంట్లో గతంలోనూ పలు ప్రమాదాలు జరిగాయి. 2012లో జూన్ 13న ప్లాంట్లోని స్టీల్ మెల్డింగ్ షాప్-2 లోని ఆక్సిజన్ కంట్రోల్ యూనిట్లో భారీ పేలుడు సంభవించింది. ఆ ప్రమాదంలో ఒక సీనియర్ జనరల్ మేనేజర్, పలువురు అధికారులు, కార్మికులతో కలిసి మొత్తం 19 మంది మరణించారు. కొత్తగా నిర్మించిన విభాగాన్ని పరీక్షించే సమయంలో ఈ ఘటన జరిగింది. స్టీల్ ప్లాంట్ చరిత్రలోనే అత్యంత విషాదకరమైన ప్రమాదమిది. 2014 మేలో ప్లాంట్లోని బ్లాస్ట్ ఫర్నెస్-3 వద్ద జరిగిన ప్రమాదంలో ఇద్దరు కార్మికులు మరణించారు. మరికొందరు గాయపడ్డారు. 2019 నవంబర్లో స్టీల్ మెల్డింగ్ షాప్లో ద్రవరూపంలో ఉన్న వేడి ఇనుము పొంగిపొర్లడంతో ఒక కార్మికుడు మృతి చెందాడు. 2021 జనవరిలో బ్లాస్ట్ ఫర్నెస్ విభాగంలో కార్బన్మోనాక్సైడ్ గ్యాస్ లీక్ అయ్యింది. ప్రమాదంలో ఇద్దరు కాంట్రాక్ట్ కార్మికులు మృతి చెందారు. 2022 మార్చిలో ప్లాంట్లోని కన్వేయర్ బెల్ట్ విభాగంలో జరిగిన ప్రమాదంలో ఒక కార్మికుడు మృతి చెందాడు.
"దాదాపు నాలుగున్నర సంవత్సరాలుగా విశాఖపట్నం ఉక్కు కర్మాగారంలో వాస్తవంగా ఎటువంటి నిర్వాహణ పనులు జరగడం లేదు. అన్ని విభాగాలలో పరిస్థితి ఇలాగే ఉంది. ఉద్యోగులు ఇప్పుడు తమ ప్రాణాలకు భయపడుతూ విధులకు హాజరు కావాల్సి వస్తోంది. తాము క్షేమంగా ఇంటికి తిరిగి వస్తామో లేదో అనే అనిశ్చితిలో ఉన్నారు. పాతబడిన యంత్రాలతో ఉత్పత్తి చేయడం ఈ దారుణ పరిస్థితికి దారితీసింది. ప్రభుత్వం 2,000 మంది శాశ్వత ఉద్యోగులను స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణ పథకం (VRS) కింద తొలగించి, 6,000 మంది కాంట్రాక్ట్ కార్మికులను ఉద్యోగాల నుండి తీసివేసింది. వారి స్థానంలో ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కొత్త కార్మికులను తీసుకువస్తున్నారు. దీని ఫలితంగా ఇప్పటికే ఉన్న కార్మికులపై పనిభారం విపరీతంగా పెరిగింది. అంతేకాకుండా పని ప్రదేశాలలో తీవ్రమైన మ్యాన్ పవర్ కొరత కూడా ఈ ప్రమాదం జరగడానికి ఒక కారణం. పాతబడిన యంత్రాలను పునరుద్ధరించి, సరైన సౌకర్యాలు కల్పిస్తే, భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశాలు గణనీయంగా తగ్గే అవకాశాలు ఉన్నాయి"_కార్మిక సంఘ నాయకులు .
LIVE: విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్లో ఘోర ప్రమాదం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం