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నిర్వహణ లోపాలే కొంపముంచుతున్నాయా? - ఆస్పత్రుల్లో అగ్నిప్రమాదాలకు కారణాలేంటి?

ఆస్పత్రుల్లో అగ్నిప్రమాద ఘటనలు కలకలం రేపుతున్నాయి. నిర్వహణలోపాలే దీనికి ముఖ్యకారణంగా తెలుస్తోంది. అగ్నిప్రమాదాల నివారణకు ఏర్పాటు చేసిన అగ్నిమాపక సిలిండర్లు అలంకారప్రాయంగా మారుతున్నాయి.

Lack of Fire Safety Measures in Hospitals
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 23, 2026 at 12:05 PM IST

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Lack of Fire Safety Measures in Hospitals : ఆదిలాబాద్‌ రిమ్స్‌ ఆస్పత్రిలో తాజాగా జరిగిన అగ్నిప్రమాద ఘటనతో ప్రభుత్వ దవాఖానాల్లో విద్యుత్తు వ్యవస్థ నిర్వహణపై పలు అనుమానాలు రేకెత్తుతున్నాయి. నిత్యం వందలాది మంది పేషెంట్లు చికిత్స పొందే దవాఖానాల్లో పేషెంట్ల భద్రతకు కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకోవాలి. ముఖ్యంగా వైరింగ్, కరెంటు బోర్డులు, సరఫరాలో ఉన్నటువంటి లోపాలను ఎప్పటికప్పుడు చెక్​ చేస్తూ సరిచేయాల్సిన బాధ్యత ఆస్పత్రి నిర్వహణ అధికారులపై ఉంటుంది. రాష్ట్రంలో గతంలో పలు హాస్పిటల్స్​లో ఈవిధంగా విద్యుత్‌ షార్ట్‌ సర్క్యూట్‌ ఘటనలు జరిగినా, అప్పటికప్పుడు హడావుడి చేస్తూ తర్వాత వాటి నుంచి పాఠాలు నేర్చుకోకపోవడం గమనార్హం.

అధ్వానంగా లైన్లు

రాష్ట్రంలో మొత్తం 35 ప్రభుత్వ బోధన ఆసుపత్రులు ఉన్నాయి. వీటికి అనుబంధంగా మరికొన్ని ఇతర ఆసుపత్రులు ఉన్నాయి. కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్లు, ఏరియా, జిల్లా ఆసుపత్రులు, ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల (పీహెచ్​సీలు) సంఖ్య కలిపి 800 వరకు ఉంటాయి. వీటిల్లో పెద్దాసుపత్రుల్లో జరుగుతున్న షార్ట్‌ సర్క్యూట్‌ ఘటనలు సర్వత్రా ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. ఆసుపత్రుల భవనాలు శిథిలావస్థకు చేరుకుంటే వాటిని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షణ చేస్తుండాలి. ఆదిలాబాద్‌ రిమ్స్‌ ఘటనకు ఒకరోజు ముందే వరంగల్‌ ఎంజీఎంలో శిథిలావస్థకు చేరి వార్డులో పైపెచ్చులు ఊడి పేషెంట్లపై పడటం కలకలం రేపింది. 2018 సెప్టెంబరులోనే వరంగల్‌ ఎంజీఎం పిల్లల వార్డులో విద్యుదాఘాతం జరిగింది. అదృష్టవశాత్తు ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదు. ఆస్పత్రి వార్డుల్లో విద్యుత్తు వైర్లు ప్రమాదకరంగా వేలాడుతూ ఉండటంతో పాటు వాటి నిర్వహణ సరిగా లేకపోవడం వల్లనే ప్రమాదం జరిగింది.

నిర్లక్ష్యమే కారణమా?

రాష్ట్రంలోనే అతిపెద్ద పిల్లల ఆసుపత్రి అయిన నిలోఫర్​లో సైతం 2024 ఫిబ్రవరి నెలలో జరిగిన విద్యుత్ షార్ట్​ సర్క్యూట్ భయాందోళనకు గురిచేసింది. మొదటి అంతస్తులోని బయోకెమిస్ట్రీ ల్యాబ్‌లో ప్రమాదం వల్ల వల్ల మంటలు చెలరేగగా, పొగ మొత్తం పిల్లల వార్డుల్లోకి వ్యాపించడంతో చిన్నారులతో తల్లిదండ్రులు బయటకు పరుగులు తీశారు.

సికింద్రాబాద్‌ గాంధీ ఆస్పత్రిలో 2021లో ఉదయం వేళ ఆపరేషన్‌ థియేటర్లో అగ్నిప్రమాదం సంభవించి దట్టమైన పొగలు వ్యాపించాయి. ఈ విధంగా రాష్ట్రంలో ఆసుపత్రుల్లో జరిగిన అగ్ని ప్రమాదాలను పరిశీలించినట్లయితే షార్ట్‌ సర్క్యూట్‌తోనే జరిగినట్లు స్పష్టమవుతోంది. చాలావరకు పెద్దాసుపత్రుల్లో ఇప్పటికీ విద్యుత్తు సరఫరా నిర్వహణపై నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆదిలాబాద్​లోని రిమ్స్‌ ఘటన అనంతరం మంగళవారం గాంధీ హాస్పిటల్​ను పరిశీలిస్తే అనేక లోపాలు ఉన్నట్లు తేలింది. పలుచోట్ల విద్యుత్తు వైర్లు ప్రమాదకరంగా వేలాడుతున్నాయి. ఆస్పత్రి వార్డుల్లో స్విచ్‌బోర్డులకు మూతలు లేకుండా ఉన్నాయి. ఫైర్‌ సేఫ్టీ బాక్సులు అలంకారప్రాయంగా మారాయి. ఉస్మానియా హాస్పిటల్, వరంగల్‌ ఎంజీఎం లాంటి ఆసుపత్రుల్లో సైతం విద్యుత్తు వైర్లు వేలాడుతూ ప్రమాదకరంగా ఉండటం గమనార్హం.

యంత్రాలకు తగ్గ లోడ్‌

గత కొంతకాలంగా ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో వైద్య పరిక్షలు చేసేందుకు వీలుగా రోగ నిర్దారణ యంత్రాల అందుబాటులో ఉన్నాయి. మరికొన్నిచోట్ల ఆపరేషన్‌ థియేటర్లలోనూ విద్యుత్తుతో పనిచేసేటువంటి అత్యాధునిక పరికరాలు వచ్చాయి. కానీ కొన్నిచోట్ల సరఫరాకు తగిన విధంగా విద్యుత్తు లోడ్​ పెంచకపోవడం కారణంగా కూడా ప్రమాదాలకు కారణం అవుతోంది. ఆసుపత్రుల్లో ఏసీలు (ఎయిర్​ కండీషనర్లు) ఎక్కువగా ఉండే ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్, పిల్లల వార్డుల్లో మరింత శ్రద్ధ పెట్టడం మంచిది. చిన్న మరమ్మతు అయినా ఎలక్ట్రీషియన్‌ వెంటనే చేపట్టాలి. చాలాచోట్ల రోజువారీ పనిచేసే ఎలక్ట్రీషియన్లు లేకపోవడమనేది పరిస్థితికి అద్దం పడుతోంది.

ఇదీ నిబంధన

ఆసుపత్రుల్లో క్లినికల్‌ ఎస్టాబ్లిష్‌మెంట్‌ చట్టం (సీఈఏ) ప్రకారం తప్పనిసరిగా ఫైర్​ అండ్ సేఫ్టీ పరికరాలు ఏర్పాటు చేయాలి. సంవత్సరానికి రెండుసార్లు ఫైర్‌ సేఫ్టీ ఆడిట్‌ నిర్వహించాలి. ఆస్పత్రి సిబ్బందికి మాక్‌డ్రిల్‌ ద్వారా అగ్నిప్రమాదాల సన్నద్ధతపై శిక్షణ ఇవ్వాలి. తెలంగాణలో మొత్తం ఇప్పటికే 20 వేలకు పైగా ప్రభుత్వ, ప్రయివేటు ఆస్పత్రుల్లో ఫైర్‌ సేఫ్టీ వ్యవస్థ ఉన్నట్లుగా అధికారులు వివరించారు. అయినప్పటికీ క్షేత్రస్థాయిలో పలులోపాలుండటం ప్రమాదాలకు కారణాలవుతున్నాయి.

అలంకార ప్రాయంగా

ఆదిలాబాద్‌ రిమ్స్‌ హాస్పిటల్​లో సోమవారం అర్ధరాత్రి ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో అక్కడ ఉన్న ఫైర్ నియంత్రణ పరికరాల్లో కొన్ని పనిచేయలేదని తెలిసింది. ఘటనాస్థలంలో ఉన్న ఒక అగ్నిమాపక సిలిండర్‌పై ఉన్న వివరాలను పరిశీలిస్తే అప్పటికే గడువు ముగిసినట్లుగా ఉన్నాయి. వాటిని ఈ ఏడాది మార్చి 26వ తేదీనే దానిని మార్చాల్సి ఉంది. ఆర్నెల్లయినప్పటికీ దాన్ని పట్టించుకునే నాథుడే లేడు.

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FIRE ACCIDENTS IN GOVT HOSPITALS
ADILABAD RIMS FIRE ACCIDENTS
ఆస్పత్రుల్లో అగ్నిప్రమాదాలు
LACK OF SAFETY IN GOVT HOSPITALS
FIRE ACCIDENTS IN GOVT HOSPITALS

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