ETV Bharat / state

జూబ్లీహిల్స్​ ఉపఎన్నిక - బీజేపీ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా లంకల దీపక్​రెడ్డి

జూబ్లీహిల్స్‌ బీజేపీ అభ్యర్థిగా లంకల దీపక్‌రెడ్డి పేరు ఖరారు - లంకల దీపక్‌రెడ్డి పేరును ఖరారు చేసిన బీజేపీ అధిష్ఠానం - 2023లోనూ జూబ్లీహిల్స్‌ బీజేపీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసిన లంకల దీపక్‌రెడ్డి

BJP JUBILEE HILLS CANDIDATE
BJP JUBILEE HILLS CANDIDATE (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 15, 2025 at 11:54 AM IST

|

Updated : October 15, 2025 at 1:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

BJP Finalizes Candidate For Jubilee Hills By-Election : జూబ్లీహిల్స్​ అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికకు సంబంధించి అభ్యర్థిని బీజేపీ ప్రకటించింది. ఈ మేరకు లంకల దీపక్​రెడ్డి పేరును ఆ పార్టీ హైకమాండ్ ఖరారు చేసింది. పార్టీ వర్గాలు ఈ విషయాన్ని వెల్లడించాయి. ఇప్పటికే తమ అభ్యర్థులను కాంగ్రెస్​, బీఆర్ఎస్​లు ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా బీజేపీ అభ్యర్థిని ప్రకటించడంతో ఎన్నికల ప్రచారం ఊపందుకోనుంది.

గతంలోనూ పోటీచేసిన దీపక్​ రెడ్డి : 2023 ఎన్నికల్లోనూ దీపక్‌రెడ్డి జూబ్లీహిల్స్‌ బీజేపీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేశారు. ఆయన ప్రస్తుతం హైదరాబాద్‌ సెంట్రల్‌ జిల్లా అధ్యక్షుడిగా ఉన్నారు. అనారోగ్య కారణాలతో ఈ ఏడాది జూన్‌ 8న బీఆర్ఎస్​ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్‌ తుదిశ్వాస విడిచిన విషయం తెలిసిందే. ఆయన మృతితో ఆ స్థానానికి ఉప ఎన్నిక అనివార్యమైంది. నవంబర్‌ 11వ తేదీన పోలింగ్‌ నిర్వహించి 14న ఓట్ల లెక్కింపును చేపట్టనున్నారు.

ముఖ్య తేదీలివే :

  • నామినేషన్ల దాఖలకు చివరి తేదీ : అక్టోబర్ 21వ తేదీ
  • నామినేషన్ల పరిశీలన : 22వ తేదీ
  • ఉప సంహరణ చివరి తేదీ : అక్టోబర్​ 24
  • ఎన్నికలు : నవంబరు 11
  • ఓట్ల లెక్కింపు : నవంబర్​ 14

రసవత్తరంగా మారిన ఉపఎన్నికల పోరు : కాంగ్రెస్​, బీఆర్ఎస్​ పార్టీలు ఇప్పటికే తమ పార్టీ అభ్యర్థులను ప్రకటించాయి. తాజాగా బీజేపీ కూడా అభ్యర్థిని ఖరారు చేయడంతో రాష్ట్ర రాజకీయాలు రసవత్తరంగా మారాయి. ఈ ఎన్నికలను అన్ని పార్టీలు ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే జూబ్లీహిల్స్​ ఎమ్మెల్యే స్థానాన్ని ఎలాగైనా నిలబెట్టుకోవాలని బీఆర్ఎస్​ బావిస్తుండగా, ఆ స్థానంలో తమ అభ్యర్థిని ఎలాగైనా గెలిపించుకోవాలని అధికార కాంగ్రెస్​ పార్టీ ఎత్తులకు పైఎత్తులు వేస్తోంది. అభ్యర్థిని ఎంపిక చేసే విషయంలో చివరి వరకు ఆచితూచి అడుగులు వేసిన బీజేపీ ఎట్టకేలకు తమ అభ్యర్థిని ప్రకటించింది. ఆ స్థానంలో ఎలాగైనా తమ పార్టీ అభ్యర్థిని గెలిపించుకోవాలని ఉవ్విళ్లూరుతోంది. దీంతో ఈ ఎన్నికల్లో ఎమ్మెల్యే పీఠాన్ని దక్కించుకోబోయేది ఎవరో అని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఆయా పార్టీలు ఇప్పటికే తమ ప్రచారాల్లో వేగం పెంచారు.

నామినేషన్ దాఖలు చేసిన మాగంటి సునీత : జూబ్లీహిల్స్‌ ఉపఎన్నికకు భారత రాష్ట్ర సమితి(బీఆర్ఎస్​) అభ్యర్థిగా మాగంటి సునీత నామినేషన్​ను దాఖలు చేశారు. షేక్‌పేట తహసీల్దార్‌(మండల రెవెన్యూ అధికారి) కార్యాలయంలో ఆమె నామపత్రాలను సమర్పించారు. ఆమె వెంట పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్‌, తలసాని, పద్మారావు, పలువురు పార్టీ నేతలు పాల్గొన్నారు. బీఆర్ఎస్​ పార్టీ నేతలు ఇప్పటికే ఆమె తరఫున నియోజకవర్గంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ప్రచారం చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. కాంగ్రెస్​ పార్టీ తమ అభ్యర్థిని ఇప్పటికే ప్రకటించింది.

Last Updated : October 15, 2025 at 1:03 PM IST

TAGGED:

BJP JUBILEE HILLS CANDIDATE
JUBILEE HILLS BJP MLA CANDIDATE
జూబ్లీహిల్స్​ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి
BJP JUBILEE HILLS CANDIDATE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

తెలంగాణలో టూరిస్ట్​ పోలీసులు - పర్యాటక ప్రాంతాల్లో ఇక ఫుల్​ సేఫ్టీ

ఇక్కడ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటే వంద శాతం జాబ్ గ్యారెంటీ!

నోరూరించే "ఎండు చేపలు - చింతచిగురు" - ఒక్కసారైనా తినాల్సిందే!

'ఇందిరమ్మ ఇళ్లు మాకొద్దు' - సొంతింటి కలపై లబ్ధిదారుల్లో అనాసక్తి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.