జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక - బీజేపీ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా లంకల దీపక్రెడ్డి
జూబ్లీహిల్స్ బీజేపీ అభ్యర్థిగా లంకల దీపక్రెడ్డి పేరు ఖరారు - లంకల దీపక్రెడ్డి పేరును ఖరారు చేసిన బీజేపీ అధిష్ఠానం - 2023లోనూ జూబ్లీహిల్స్ బీజేపీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసిన లంకల దీపక్రెడ్డి
Published : October 15, 2025 at 11:54 AM IST|
Updated : October 15, 2025 at 1:03 PM IST
BJP Finalizes Candidate For Jubilee Hills By-Election : జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికకు సంబంధించి అభ్యర్థిని బీజేపీ ప్రకటించింది. ఈ మేరకు లంకల దీపక్రెడ్డి పేరును ఆ పార్టీ హైకమాండ్ ఖరారు చేసింది. పార్టీ వర్గాలు ఈ విషయాన్ని వెల్లడించాయి. ఇప్పటికే తమ అభ్యర్థులను కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్లు ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా బీజేపీ అభ్యర్థిని ప్రకటించడంతో ఎన్నికల ప్రచారం ఊపందుకోనుంది.
గతంలోనూ పోటీచేసిన దీపక్ రెడ్డి : 2023 ఎన్నికల్లోనూ దీపక్రెడ్డి జూబ్లీహిల్స్ బీజేపీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేశారు. ఆయన ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ సెంట్రల్ జిల్లా అధ్యక్షుడిగా ఉన్నారు. అనారోగ్య కారణాలతో ఈ ఏడాది జూన్ 8న బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్ తుదిశ్వాస విడిచిన విషయం తెలిసిందే. ఆయన మృతితో ఆ స్థానానికి ఉప ఎన్నిక అనివార్యమైంది. నవంబర్ 11వ తేదీన పోలింగ్ నిర్వహించి 14న ఓట్ల లెక్కింపును చేపట్టనున్నారు.
ముఖ్య తేదీలివే :
- నామినేషన్ల దాఖలకు చివరి తేదీ : అక్టోబర్ 21వ తేదీ
- నామినేషన్ల పరిశీలన : 22వ తేదీ
- ఉప సంహరణ చివరి తేదీ : అక్టోబర్ 24
- ఎన్నికలు : నవంబరు 11
- ఓట్ల లెక్కింపు : నవంబర్ 14
రసవత్తరంగా మారిన ఉపఎన్నికల పోరు : కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ పార్టీలు ఇప్పటికే తమ పార్టీ అభ్యర్థులను ప్రకటించాయి. తాజాగా బీజేపీ కూడా అభ్యర్థిని ఖరారు చేయడంతో రాష్ట్ర రాజకీయాలు రసవత్తరంగా మారాయి. ఈ ఎన్నికలను అన్ని పార్టీలు ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే జూబ్లీహిల్స్ ఎమ్మెల్యే స్థానాన్ని ఎలాగైనా నిలబెట్టుకోవాలని బీఆర్ఎస్ బావిస్తుండగా, ఆ స్థానంలో తమ అభ్యర్థిని ఎలాగైనా గెలిపించుకోవాలని అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎత్తులకు పైఎత్తులు వేస్తోంది. అభ్యర్థిని ఎంపిక చేసే విషయంలో చివరి వరకు ఆచితూచి అడుగులు వేసిన బీజేపీ ఎట్టకేలకు తమ అభ్యర్థిని ప్రకటించింది. ఆ స్థానంలో ఎలాగైనా తమ పార్టీ అభ్యర్థిని గెలిపించుకోవాలని ఉవ్విళ్లూరుతోంది. దీంతో ఈ ఎన్నికల్లో ఎమ్మెల్యే పీఠాన్ని దక్కించుకోబోయేది ఎవరో అని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఆయా పార్టీలు ఇప్పటికే తమ ప్రచారాల్లో వేగం పెంచారు.
నామినేషన్ దాఖలు చేసిన మాగంటి సునీత : జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికకు భారత రాష్ట్ర సమితి(బీఆర్ఎస్) అభ్యర్థిగా మాగంటి సునీత నామినేషన్ను దాఖలు చేశారు. షేక్పేట తహసీల్దార్(మండల రెవెన్యూ అధికారి) కార్యాలయంలో ఆమె నామపత్రాలను సమర్పించారు. ఆమె వెంట పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్, తలసాని, పద్మారావు, పలువురు పార్టీ నేతలు పాల్గొన్నారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ నేతలు ఇప్పటికే ఆమె తరఫున నియోజకవర్గంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ప్రచారం చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. కాంగ్రెస్ పార్టీ తమ అభ్యర్థిని ఇప్పటికే ప్రకటించింది.