ETV Bharat / state

'లంకమల అభయారణ్యం'లో ప్రకృతి సౌందర్యం - ఎకో టూరిజం ఏర్పాటుకు సన్నాహాలు

అరుదైన వన్యప్రాణులకు పెట్టనికోటగా సిద్దవటం అడవులు - ప్రకృతి ప్రేమికులకు త్వరలోనే ఆహ్వానం

ECO Tourism in Lankamala Forest at YSR Kadapa
ECO Tourism in Lankamala Forest at YSR Kadapa (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 4, 2025 at 7:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ECO TOURISM in lankamala forest: ఎటూ చూసిన ఎత్తైన వృక్షాలు పచ్చని తోరణాల్లా రా రమ్మని ఆహ్వానిస్తున్నాయా అన్నట్లుగా అనిపిస్తుంది. ఓ వైపు లోయలు, మరోవైపు జలపాతాలు హృదయాన్ని మురిపిస్తాయి. పంచరంగుల పాలపిట్టల హొయలు, చెంగు చెంగున గెంతే లేడి పిల్లల గంతులు, కలివికోడి దాగుడు మూతలు లంకమల అభయారణ్యం సొంతమనే చెప్పవచ్చు. బహుశా చాలామందికి ఈ అడవి ప్రత్యేకతలు గురించి తెలిసి ఉండకపోవచ్చు. రాష్ట్రంలో ఇప్పుడిప్పుడే వెలుగులోకి వస్తున్న ఓ అరుదైన అటవీ పర్యాటక ప్రాంతమిది.

ఇక అభయారణ్యం విషయానికి వస్తే: కడప జిల్లా సిద్ధవటం దగ్గర పెన్నా నది వరకూ శేషాచలం అడవులు విస్తరించి ఉన్నాయి. ఈ నదికి దక్షిణం అంచున సిద్ధవటం నుంచి లంకమల అడవులు మొదలవుతాయి. ఇవి బద్వేలు దాకా సుమారు 800 చదరపు కిలోమీటర్లు విస్తరించి ఉన్నాయి. అక్కడి నుంచి నల్లమల అడవులు ప్రారంభమవుతాయి. అలా ఓ వైపు శేషాచలం అరణ్యం, మరోవైపు నల్లమల అడవులు వీటి మధ్య త్రికోణ ఆకృతిలో లంకమల అడవులు ఉంటాయి.

లంకమల అభయారణ్యం 46,442.82 హెక్టార్లు విస్తీర్ణం కలిగి ఉంది. కడప జిల్లా సిద్దవటం రేంజ్​లో 26,392.75 హెక్టార్లు విస్తరించి ఉన్నాయి. ఈ అడవిలో 24 రకాల వన్యప్రాణులు ఉన్నాయి. అలాగే 109 రకాల గడ్డిజాతి మొక్కలు, 102 రకాల ఔషధ మొక్కలు, 270 వృక్షజాతులు, 113 రకాల పక్షులు, 18 రకాల పాములు ఉన్నాయి.

ఎకో టూరిజం ఏర్పాటు: లంకమల అభరయారణ్యం అరుదైన వన్యప్రాణులకు పెట్టని కోటగా విరాజిల్లుతోంది. ఎంతో విలువైన వన సంపద కలిగి పచ్చదనంతో ప్రకృతి సౌందర్యానికి ఇది ప్రతీకగా అలరారుతోంది. ఇంతటి ప్రత్యేకతను సంతరించుకున్న సిద్దవటం లంకమల అడవులు ప్రకృతి ప్రేమికులను త్వరలోనే ఆహ్వానం పలకనున్నాయి. ఆ దిశగా అటవీ శాఖ అధికారులు ఎకో టూరిజం ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదనలు రూపొందించారు.

ఈ విషయం గురించి డీఎఫ్‌వో వినీత్‌ కుమార్‌ మాట్లాడుతూ అటవీ సంపద పరిరక్షణకు ప్రజల భాగస్వామ్యం అవసరమని అన్నారు. అటవీ ప్రాంతాల్లో ఉన్న చారిత్రక సంపదపై ప్రతి ఒక్కరికి అవగాహన కల్పించేందుకు ఎకో టూరిజం ఏర్పాటుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసినట్లు చెప్పారు. సౌకర్యాల కల్పనకు పర్యాటక శాఖ అధికారులతో చర్చిస్తున్నామని, నిధులు మంజూరు అవ్వగానే పనులు చేపడుతామని తెలిపారు.

మరికొన్ని సౌకర్యాల ప్రతిపాదనలు: ఎకో టూరిజం ఏర్పాటుకు అటవీ అధికారులు సిద్దవటం శివారులోని అటవీ చెక్‌పోస్ట్‌ పక్కన పార్కింగ్, కపర్థీశ్వర స్వామి, వనేశ్వరం, నిత్యపూజస్వామి కోవెల అటవీ ప్రాంతం పరిసరాల్లో జీపు సఫారీ, వాకింగ్‌ ట్రాక్, టెంట్‌ హౌస్, పిల్లల పార్క్, ట్రెక్కింగ్, బేస్‌క్యాంపుల వద్ద టెంట్‌ హౌస్, మరికొన్ని సౌకర్యాలకు ప్రతిపాదించారు.

ప్రముఖ శైవ క్షేత్రంగా ప్రసిద్ధిగాంచిన నిత్యపూజస్వామి కోవెల, గోపాలస్వామి ఆలయం, లంకమల్లేశ్వరస్వామి, కపర్థీశ్వరస్వామి, వనేశ్వరం, మరికొన్ని పురాతన కోవెలలు భక్తుల కొంగు బంగారంగా విరాజిల్లుతున్నాయి. కోవెలల వద్ద జలపాతాలు కొండ పైనుంచి గుండాల్లోకి దూకుతూ కనువిందు చేస్తుంటాయి. గడ్డి జింకలు, పొడ దుప్పులు, కొండగొర్రెలు, అడవి కోళ్లు పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తాయి. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ప్రకృతి ప్రేమికులకు స్వర్గమే ఇది.

అభివృద్ధికి ప్రణాళికలు సిద్ధం: లంకమల అభయారణ్యం విశేషాల గురించి పాత తరం వాళ్లకి తప్ప ఎవరికీ తెలియదు. ఆధునిక జీవితంతో పాటూ అటవీ చట్టాలూ అడవిని చుట్టు పక్కల ప్రజలకి అంతగా దూరం చేశాయి. దీన్ని కథలుగా వినడం తప్ప నిజంగా ఉందనే విషయం చాలా మందికి తెలియదు. ప్రభుత్వం దీన్ని ఎకో టూరిజం ప్రాంతంగా అభివృద్ధి చేసేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది. ఆసక్తి ఉన్నవాళ్లు ఈ ప్రదేశాన్ని పర్యటించవచ్చు.

ప్రకృతి ఒడిలో రోజంతా ఆనందంగా - నల్లమలను చూసొద్దాం రండి

ఆతిథ్యానికి సిద్ధమైన కోనసీమ మండువా లోగిళ్లు - హోంస్టేలకు కొత్త అందాలు

TAGGED:

ECO TOURISM IN LANKAMALA FOREST
LANKA MALA FOREST AT YSR KADAPA
లంకమలలో ఎకో టూరిజం ఏర్పాటు
LANKA MALA FOREST
LANKA MALA FOREST ECO TOURISM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.