లక్షల కోట్లు పెట్టుబడులు - మారనున్న ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లా రూపురేఖలు

జిల్లాకు ఇండోసోల్, బీపీసీఎల్, రామాయపట్నం పోర్టు - కార్యకలాపాలు మొదలైతే ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా వేల మందికి ఉపాధి - కొత్తపట్నంలో హార్బరు ఏర్పాటుకు స్థలం కేటాయింపు

Prakasam District News
Prakasam District News (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 22, 2026 at 4:52 PM IST

2 Min Read
Prakasam District News: సముద్ర తీర ప్రాంతంలో పారిశ్రామికీకరణకు ప్రభుత్వం నడుం బిగించడంతో ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లా వాసులకు ఎంతో మేలు జరగనుంది. ప్రధానంగా లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు తరలిరావడంతో ఈ ప్రాంత రూపురేఖలు మారనున్నాయి. ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా జిల్లా వాసులకు ఎంతో మేలు జరగనుంది. ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగైతే ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లా నుంచి వలసలకు అడ్డుకట్ట పడుతుంది.

విశాఖపట్నంలో మాదిరి ఇక్కడ రిఫైనరీ: ఉప్పలపాడు మండలం కరేడులో ఇండోసోల్‌ ప్రాజెక్టు రూ.60 వేల కోట్లతో చేపడుతున్నారు. ఇదే వరుసలో బీపీసీఎల్‌ ఆధ్వర్యంలో రూ.లక్ష కోట్ల మేర పెట్టుబడులు తరలివస్తున్నాయి. విశాఖపట్నంలో మాదిరి ఇక్కడ కూడా రిఫైనరీ ఏర్పాటు కానుంది. వీటికి సంబంధించి భూసేకరణ వడివడిగా జరుగుతోంది. క్షేత్రస్థాయిలో ఇబ్బందులను అధిగమించి భూసేకరణ జరిపేందుకు జిల్లా అధికార యంత్రాంగం కసరత్తు చేస్తోంది.

సరకు రవాణాకు చెన్నై వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా: రామాయపట్నం పోర్టు పనులు 80 శాతం పూర్తయినట్లు ఇటీవల కలెక్టర్‌ రాజాబాబు పోర్టు పనుల పరిశీలనకు వెళ్లినప్పుడు గుత్తేదారు సంస్థ ప్రతినిధులు వెల్లడించారు. పోర్టు నిర్మాణాన్ని త్వరితగతిన పూర్తిచేసి ఏప్రిల్‌ నాటికి అప్పగిస్తామని తెలిపారు. సరకు రవాణాకు చెన్నై వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా ఇక్కడ నుంచి నేరుగా ఎగుమతి చేసుకోవచ్చు. పోర్టులో కార్యకలాపాలు మొదలైతే ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా వేల మందికి ఉపాధి లభించనుంది.

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందిన గ్రానైట్‌ను ఎగుమతి చేయవచ్చు. కొత్తపట్నం సముద్ర తీరంలో మత్స్య ఉత్పత్తుల ఎగుమతులు మెరుగయ్యేలా హార్బరు నిర్మాణానికి నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇప్పటికే స్థలం ఎంపిక పూర్తయింది. నిర్మాణం ప్రారంభమైతే ఇక్కడి మత్స్యకారులకు మేలు జరుగుతుంది. దీనికి అనుబంధంగా ప్రాసెసింగ్‌ యూనిట్లు, శీతల గదులు వంటివి అందుబాటులోకి రావడంతో మరింత మందికి పని దొరుకుతుంది.

నియోజకవర్గానికో ఎంఎస్‌ఎంఈ పార్కు: ప్రతి నియోజకవర్గంలోనూ సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్యతరహా సంస్థల (ఎంఎస్‌ఎంఈ) స్థాపనను ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకుంది. ఔత్సాహికులతో సంప్రదింపులు జరిపి సంస్థలు స్థాపించే విధంగా అధికార యంత్రాంగం కసరత్తు చేస్తోంది. ఇవి అందుబాటులోకి వస్తే పెద్దఎత్తున ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగవుతాయి. రాష్ట్రంలోని 175 నియోజకవర్గాల్లో దశల వారీగా ఎంఎస్‌ఎంఈ పార్కులు/ ఫ్లాటెడ్‌ ఫ్యాక్టరీ కాంప్లెక్సులను అభివృద్ధి చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. మొదటి దశలో 56 పార్కులను అభివృద్ధి చేస్తోంది. మొత్తం 175 పార్కుల్లో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నిధులతో 122, ప్రైవేటు భాగస్వామ్యంతో 53 పార్కులను అభివృద్ధి చేయాలనుకుంది. ఇక్కడ మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు అవసరమైన నిధులను రుణంగా తీసుకునేందుకు ఏపీఐఐసీకి ప్రభుత్వం అనుమతించింది.

క్లస్టర్లు ప్రత్యేకతలు:
విశాఖపట్నంలో మెరైన్, ఫార్మా క్లస్టర్‌: సముద్ర ఆహార ఉత్పత్తుల ప్రాసెసింగ్, ఫార్మా, బయోటెక్‌ ఎగుమతులు
మూలపేట: ఇంటిగ్రేటెడ్‌ సీఈటీపీలు, లాజిస్టిక్స్, శిక్షణ కేంద్రాల ఏర్పాటు ద్వారా ఫార్మా, బయోటెక్, రసాయనాల ఎగుమతులకు అవకాశం
రాంబిల్లి: నౌకాదళానికి అవసరమైన రక్షణ పరికరాల తయారీ జోన్, హై సెక్యూరిటీ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌
కాకినాడ: పెట్రోలియం లాజిస్టిక్స్, వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల ఎగుమతులు
మచిలీపట్నం: లాజిస్టిక్స్‌ ఇంటిగ్రేషన్‌తో ఈవీ, ఆభరణాల తయారీ సెజ్, ఆటో విడిభాగాల తయారీ
రామాయపట్నం: ఈ ప్రాంతంలో చమురు నిల్వలు, మిశ్రమం, అంతర్గత పంపిణీ కనెక్టివిటీ బలోపేతం
దుగరాజపట్నం షిప్‌బిల్డింగ్‌: మెరైన్‌ సెజ్, రోబోటిక్‌ షిప్‌యార్డు, మాడ్యులర్‌ డ్రై డాక్‌యార్డులతో ఎకోసిస్టమ్‌ అభివృద్ధి
కృష్ణపట్నం ఎలక్ట్రానిక్స్, క్లీన్‌ ఎనర్జీ క్లస్టర్‌: క్లీన్‌టెక్, ఎలక్ట్రానిక్స్‌ పార్క్, సౌర విద్యుత్, కార్ల ఎగుమతికి వీలుగా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు

