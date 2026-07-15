మూడు గ్రీన్ఫీల్డ్ పోర్టుల విస్తరణ - రూ.1,638.52 కోట్లతో భూసేకరణకు అనుమతి
మూడు గ్రీన్ఫీల్డ్ పోర్టుల రెండో దశ విస్తరణకు అనుమతి - రూ.1,638.52 కోట్లతో 6,248.54 ఎకరాల భూసేకరణ - ఓడరేవుల విస్తరణలో రెండవ దశకు ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపిందన్న జనార్ధన్ రెడ్డి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 15, 2026 at 3:49 PM IST
Lands Segregation For the Development Of Three Greenfield ports : ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మూడు గ్రీన్ఫీల్డ్ పోర్టుల (రామాయపట్నం, మూలపేట, మచిలీపట్నం) రెండో దశ విస్తరణకు గాను రూ.1,638.52 కోట్లతో 6,248.54 ఎకరాల భూసేకరణకు పాలనాపరమైన అనుమతులు మంజూరు చేసింది. రాష్ట్రంలో సముద్ర రవాణా రంగాన్ని అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లడానికి ఈ ప్రాజెక్టులను వేగవంతం చేస్తోంది.
రాష్ట్ర తీరప్రాంత అభివృద్ధిలో భాగంగా మూడు గ్రీన్ఫీల్డ్ ఓడరేవుల విస్తరణలో రెండో దశకు ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపినట్లు మంత్రి బీసీ జనార్ధన్ రెడ్డి ప్రకటించారు. మంగళవారం నాడు వెలగపూడి సచివాలయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మంత్రులు, శాఖాధిపతులతో నెలవారీ ప్రణాళికలపై సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో మంత్రి జనార్ధన్ రెడ్డి ఒక ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు.
ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాల మేరకు, భూసేకరణ కోసమే తాము పరిపాలనాపరమైన అనుమతులు జారీ చేసినట్లు తెలిపారు. 6,248 ఎకరాల భూమిని సేకరించేందుకు రూ.1,638.52 కోట్ల మొత్తాన్ని మంజూరు చేసినట్లు వివరించారు. రామాయపట్నం ఓడరేవు రెండవ దశ కోసం 2,924.45 ఎకరాల భూసేకరణకు రూ.851 కోట్లు కేటాయించారు. మూలపేట ఓడరేవు విస్తరణలో భాగంగా 1,903.29 ఎకరాల భూసేకరణకు రూ.440.52 కోట్లు మంజూరు చేశారు. అలాగే మూలపేటలో ఉప్పు మడుల భూముల సేకరణతో సహా పునరావాస, సహాయక చర్యలను చేపడుతున్నారు. మచిలీపట్నం గ్రీన్ఫీల్డ్ ఓడరేవు రెండవ దశ అభివృద్ధిలో భాగంగా 1,470.70 ఎకరాల భూసేకరణ కోసం సుమారు రూ.347 కోట్లు విడుదల చేస్తున్నారు.
|పోర్టు
|ఎకరాలు
|కోట్లు
|మచిలీపట్నం పోర్టు
|1,420.70 ఎకరాలు
|రూ.347 కోట్లు
|మూలపేట పోర్టు
|1,903.39 ఎకరాల
|రూ.440.52 కోట్లు
|రామాయపట్నం పోర్టు
|2,924.45 ఎకరాల
|రూ.851 కోట్లు
భవిష్యత్తు ప్రణాళికలు: రామాయపట్నం, మూలపేట పోర్టుల నుంచి ఈ ఏడాది వాణిజ్య కార్యకలాపాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. వీటితో పాటు పీపీపీ (PPP) విధానంలో కాకినాడ గేట్వే పోర్టు నిర్మాణాన్ని కూడా వేగవంతం చేశారు. ఈ కొత్త పోర్టుల నిర్మాణం పూర్తయితే ఏటా అదనంగా 109 మిలియన్ టన్నుల సరకు రవాణా సామర్థ్యం పెరుగుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో సముద్ర రవాణా రంగాన్ని అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లేలా రామాయపట్నం, మూలపేట, మచిలీపట్నం, కాకినాడ గేట్వే పోర్టుల నిర్మాణ పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి. తూర్పు తీరంలోనే ఏపీని అత్యుత్తమ లాజిస్టిక్స్ హబ్గా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం కార్యాచరణను ముమ్మరం చేసింది.
పోర్టుల వారీగా లక్ష్యాలు ఇవీ:
- ఈ ఏడాది చివరి నాటికే రామాయపట్నం, మూలపేట పోర్టుల నుంచి వాణిజ్య కార్యకలాపాలను ప్రారంభించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
- వచ్చే ఏడాది నాటికి మచిలీపట్నం పోర్టును వినియోగంలోకి తీసుకురానుంది.
- కాకినాడ గేట్వే పోర్టును 2028 నాటికి అందుబాటులోకి తెచ్చేలా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది.
నాలుగు పోర్టుల్లో పనులు ఎంతవరకు పూర్తయ్యాయంటే?: రాష్ట్రంలో నాలుగు కొత్త పోర్టుల పనులు వేగంగా సాగుతున్నాయి. శ్రీపొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలోని రామాయపట్నం పోర్టు పనులు 78.28 శాతం పూర్తి కాగా, దీని వ్యయం రూ.4,929.40 కోట్లు. శ్రీకాకుళం జిల్లా మూలపేట పోర్టు పనులు రూ.4,361.90 కోట్లతో 75.5 శాతం పూర్తయ్యాయి. కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నం పోర్టు పనులు రూ.5,155.80 కోట్లతో 57.91 శాతానికి చేరగా, కాకినాడ గేట్వే పోర్టు పనులు రూ.2,620 కోట్లతో 41 శాతం నిర్మాణ పనులు పూర్తయ్యాయి.
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