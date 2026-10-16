మూసీ రివర్ ఫ్రంట్ భూముల్లో 'రియల్' దందా - రూ.వెయ్యి కోట్ల విలువైన భూముల్లో అక్రమ నిర్మాణాలు
Musi Riverfront Lands Encroached : శంషాబాద్లోని మూసీ రివర్ఫ్రంట్ భూముల్లో కొందరు అక్రమార్కులు పాగా వేశారు. సుమారు రూ.వెయ్యి కోట్ల విలువైన భూముల్లో అక్రమంగా నిర్మాణాలు చేస్తున్నారు.
Published : October 16, 2026 at 12:52 PM IST
Musi Riverfront Lands Encroached : తెలంగాణ ప్రభుత్వం ముసీనది పునరుజ్జీవం కోసం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా చేపట్టిన విషయం తెలిసిందే. అయితే దీనికి సంబంధించి మూసీ రివర్ఫ్రంట్ భూముల్లో కొందరు అక్రమార్కులు పాగా వేశారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం కేటాయించిన భూముల్లో వారు ఫంక్షన్హాళ్లు, గోదాములు, కంపౌండ్వాల్లు నిర్మించుకున్నారు. ఇలా వారు ఆక్రమించిన భూముల విలువ సుమారు రూ.వెయ్యి కోట్లు ఉంటుందని ప్రభుత్వం అంచనా వేస్తోంది.
రూ. వెయ్యి కోట్ల విలువైన భూముల్లో
ఇదంతా శంషాబాద్ మండలంలోని కొత్వాల్గూడ సర్వే నంబరు 54లో జరుగుతోంది. ఈ సర్వే నంబరులో మొత్తం 270.17 ఎకరాల్లో ప్రభుత్వ భూములున్నాయి. 60 శాతానికి పైగా ఖాళీగా ఉండటంతో రియల్ వెంచర్లు ప్రతినిధుల కన్ను ఈ భూములపై పడింది. రెవెన్యూ, జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు ఎలాగో ఇటువైపు రారు, చూడలేరు అనే ధీమాలో రూ. వెయ్యి కోట్ల విలువైన 25 ఎకరాల్లో అక్రమ నిర్మాణాలకు తెరలేపారు. భారీ స్థాయిలో ఫంక్షన్ హాళ్లు, వాణిజ్య సముదాయాలు, అతిథి గృహాలు వంటివి నిర్మించారు. ఇప్పటికీ నిర్మిస్తున్నారు. తాజాగా కొద్దిరోజుల కిందట గోదాముల కోసం పెద్ద పెద్ద షెడ్లను నిర్మిస్తున్నారు.
నిషేధిత భూముల జాబితాలో
శంషాబాద్ విమానాశ్రయానికి సమీపంలోని కొత్వాల్గూడ, బహదూర్గూడ ప్రాంతాల్లో వందల ఎకరాల్లో ప్రభుత్వ భూములున్నాయి. ఈ భూములన్నీ 111 జీవో పరిధిలో ఉన్నందున పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించేందుకు, రహదారుల అభివృద్ధి చేసేందుకు ప్రభుత్వం వీటిని కేటాయించింది. అయితే సర్వే నంబరు 54లోని 270.17 ఎకరాల భూములు ఉండగా వాటిని సుమారు రెండు దశాబ్దాల క్రితం ఓఆర్ఆర్ కోసం 40 ఎకరాలకు ఇచ్చింది. అనంతరం ఓఆర్ఆర్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఆపై విమానాశ్రయం కూడా ప్రారంభమైంది. దీంతో ఈ భూములపై కబ్జాదారుల కన్ను పడే అవకాశముందని ప్రభుత్వం వీటిని నిషేధిత జాబితాలో చేర్చింది. కాగా తాజాగా ప్రభుత్వం ఎకోపార్కు కోసం హెచ్ఎండీయేకు 80 ఎకరాల భూమిని కేటాయించింది. ఇయితే మిగతా భూములు ఖాళీగా ఉండటంతో కొందరు ప్రైవేటు వ్యక్తులు వీటిపై కన్నేశారు. వీటిలోనే ఎనిమిది గోదాములు, నాలుగు దుకాణాలు, రెండు హోటళ్లు, ఒక ఫంక్షన్హాల్, ఓ ఫామ్హౌస్ నిర్మించారు.
భూములు కొన్నామంటూ వాదన
శంషాబాద్ మండలం కొత్వాల్గూడ పరిసర ప్రాంతాల్లో హిమాయత్సాగర్ నిర్మించడానికి 1921లో ఏడో నిజాం మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ పనులను ప్రారంభించారు. అదే సమయంలో అక్కడి గ్రామాల్లోని ప్రజలు, రైతులు తమ పొలాలు మునిగిపోతాయని నవాబుకు విన్నవించారు. దీంతో వారికి మరో చోట భూములు కేటాయించినట్లు తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలోనే కోత్వాల్గూడ సర్వే నంబరు 54లో 52 ఎకరాల భూములను కొనుగోలు చేశామంటూ 2009లో జూనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్టును ఆశ్రయించారు. విచారణ అనంతరం న్యాయస్థానం ఆ భూములు ప్రైవేటు వ్యక్తులవే అంటూ న్యాయ స్థానం తీర్పునిచ్చింది.
ఆ భూములన్నీ ప్రభుత్వానివే
ఈ తీర్పును సవాలు చేస్తూ అధికారులు రంగారెడ్డి జిల్లా కోర్టులో కౌంటర్ ఫైల్ దాఖలు చేశారు. న్యాయస్థానం ఆ భూములన్నీ ప్రభుత్వానివే అంటూ 2025 డిసెంబరులో వెల్లడించింది. ప్రైవేటు వ్యక్తులు కోర్టు నిర్ణయంపై స్టే తీసుకురాగానే రెవెన్యూ అధికారులు అప్పీల్కు వెళ్లారు. కోర్టులో విచారణ పూర్తి కాకముందే రియల్ ప్రతినిధులు ఈ ప్రాంతాల్లో నిర్మాణాలు చేశారు. రాజేంద్రనగర్ ఆర్డీవో శ్రీధర్ను వివరణ కోరగా సర్వే నంబరు 54లోని భూములు నిషేధిత జాబితాలో ఉన్నాయని తెలిపారు.
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