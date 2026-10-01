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ఎర్రవల్లి భూ సర్వే నివేదిక సిద్ధం - ప్రభుత్వానికి అందజేయనున్న కలెక్టర్

ఎర్రవల్లిలో భూసర్వే నిర్వహించిన అధికారులు రెవెన్యూ, సర్వే ల్యాండ్ రికార్డ్స్ జిల్లా కలెక్టర్ హైమావతికి నివేదిక అందించారు. నేడు కలెక్టర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అందజేయనున్నారు. నివేదికలో పేర్కొన్న అంశాలపై ఉత్కంఠ నెలకొంది.

Erravalli Land Survey Report Ready
ఎర్రవల్లిలో భూసర్వే చేసిన రెవెన్యూ, సర్వే ల్యాండ్ రికార్డ్స్ అధికారులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 1, 2026 at 1:54 PM IST

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Erravalli Land Survey Report : సిద్దిపేట జిల్లా ఎర్రవల్లి భూ సర్వే నివేదిక దాదాపు సిద్ధమైంది. సర్వే నిర్వహించిన రెవెన్యూ, సర్వే ల్యాండ్ రికార్డ్స్ అధికారుల నుంచి జిల్లా కలెక్టర్ హైమావతికి నివేదిక అందింది. దాన్ని నేడు కలెక్టర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అందజేయనున్నారు. నివేదికలో పేర్కొన్న అంశాలపై ఉత్కంఠ నెలకొంది.

325లోని 388 ఎకరాల భూములపై ఆరా

ఎర్రవల్లిలో భూములు అన్యాక్రాంతం అయ్యాయని సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి ప్రకటించిన నేపథ్యంలో అధికారులు సర్వే ప్రక్రియ ప్రారంభించారు. మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ వ్యవసాయ క్షేత్రం సమీపంలో ప్రభుత్వ భూములున్న సర్వే నంబరు 325లో హద్దులు నిర్ధారించారు. రైతులకు నోటీసులు ఇచ్చి సర్వే నిర్వహించారు. ఎర్రవల్లి, శివారు వెంకటాపూర్, వరదరాజ్​పూర్ గ్రామాల సరిహద్దులోని 325 సర్వే నంబర్​లోని 388 ఎకరాల భూములకు సంబంధించి సర్వే చేశారు.

3 గ్రామాల సరిహద్దు భూములను గుర్తించి అధికారులు మార్కింగ్‌ చేశారు. సర్వే నెంబర్ 325లోని 388 ఎకరాల భూములపై ఆరా తీసి సర్వే నెంబర్లు, గతంలో ఉన్న రైతుల పేర్లపై సైతం వివరాలు సేకరించారు. ప్రస్తుత రెవెన్యూ రికార్డులపై దృష్టి సారించిన అధికారులు వివరాలను నివేదికల రూపంలో సిద్ధం చేశారు. సర్వే నివేదికలో ఆ గ్రామస్థుల అభ్యంతరాలను పరిగణనలోకి తీసుకోలేదని సమాచారం.

మాకు న్యాయం చేయండి

తమకు చెందిన భూములు సైతం 2014లో 325 సర్వే నంబరులో కలిపేశారని, న్యాయం చేయాలని శివారు వెంకటాపూర్ గ్రామస్థులు ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. జిల్లా కలెక్టర్​తో పాటు మంత్రి పొంగులేటిని కలిసి తమ సమస్యను ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లారు.

ప్రభుత్వ భూమి పట్టాలను దళితులకు ఇస్తా

గత ప్రభుత్వంలో అక్రమంగా ఆస్తులు సంపాదించారని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆరోపించారు. 700 ఎకరాల ఫామ్‌హౌస్‌ కేసీఆర్‌కు ఉందా లేదా తేల్చాలని స్పష్టం చేశారు. 388 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమి (అసైన్డ్) ఉందని కేసీఆర్ ఎందుకు చెప్పలేదని నిలదీశారు. ఫామ్‌హౌస్‌లోని ప్రభుత్వ భూమిపై పట్టాలను దళితులకు ఇస్తామని, శుద్ధి చేసిన చోటే దళితులకు భూములిచ్చి యజమానులను చేస్తానని స్పష్టం చేశారు.

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