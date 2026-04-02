మాజీ ప్రజాప్రతినిధి బావమరిది ఒత్తిడి - 'భూ భారతి'కి మస్కా కొట్టి నాలా భూమికి అధికారుల పట్టా
అధికారులపై తుంగతుర్తి మాజీ ప్రజాప్రతినిధి బావమరిది ఒత్తిళ్లు - సూర్యాపేట జిల్లా కేంద్రంలో నాలా భూమికి పట్టా - భూమి హక్కులను దొడ్డిదారిన మార్చారన్న చర్చ - ఆధారాలతో కలెక్టర్కు సమర్పించిన బాధితులు
Published : April 2, 2026 at 2:39 PM IST
Land Rights Worth Crores Of Rupees Illegally Altered : నాలా అనుమతులు జారీ అయ్యాయి. వ్యవసాయ భూమిని వెంచర్ వేసి విక్రయించేశారు. భూమి రిజిస్ట్రేషన్లు కూడా పూర్తి అయ్యాయి. అక్కడ వ్యవసాయ భూమి మచ్చుకైనా లేదు. అయినప్పటికీ అధికారులు భూ భారతిలో ఆ భూమికి పట్టా పాసు పుస్తకాలు జారీ చేసేశారు. రెవెన్యూ అధికారులు భూ భారతి పోర్టల్కు మస్కా కొట్టిన చేసిన ఈ వ్యవహారం ప్రస్తుతం సూర్యాపేట జిల్లాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
భూమి హక్కులను దొడ్డిదారిన మార్చారన్న చర్చ : సూర్యాపేట జిల్లా తుంగతుర్తికి చెందిన ఓ మాజీ ప్రజాప్రతినిధి బావమరిది ఒత్తిడి చేయడంతో 'ప్రత్యేక' శ్రద్ధ తీసుకున్నట్లు క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులు చెబుతున్నాయి. ఆ ప్రజాప్రతినిధి చక్రం తిప్పి కొందరు రెవెన్యూ అధికారులపై ఒత్తిడి తెచ్చి ఈ వ్యవహారాన్ని చక్కబెట్టినట్లు సమాచారం. రూ.కోట్ల విలువైన భూమి కావడంతో అక్రమాలకు తెరలేపినట్లు తెలుస్తోంది. అక్రమాలకు తావులేకుండా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భూ భారతి పోర్టల్ తీసుకువచ్చినా హక్కుల మార్పిడి సందర్భంగా విచారణ చేయాలన్న చట్టంలోని నిబంధనలు అమల్లోకి రాకపోవడంతో కొందరు అధికారులు ఇలాంటి వాటికి పాల్పడుతున్నట్లు ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. సూర్యాపేట శివారులో రూ.కోట్ల విలువ ఉన్న భూమి కావడంతో ఆ భూమి హక్కులను దొడ్డిదారిన మార్చారన్న చర్చ జరుగుతోంది. దీనిపై బాధితులు హైదరాబాద్ నగరంలోని భూ పరిపాలన ప్రధాన కార్యాలయంలో బుధవారం కంప్లైంట్ చేశారు.
లేఅవుట్ వేసి వెంచరుగా మార్చి : సూర్యాపేట మండల పరిధిలోని సర్వే నంబరు 71/3లోని 2.34 ఎకరాల భూమి ఉంది. కోదాటి ఆండాళమ్మ నుంచి ఈ భూమి చేతులు మారుతూ కొండపల్లి వెంకటరెడ్డి, బొలిశెట్టి శ్రీరాములు, కొరివి వీరన్న, ధారవత్ భిక్షం ఇలా నలుగురు యజమానుల పేర్లపైకి చేరింది. యఫ్/13036/09, 10/02/2009 దస్త్రాలతో యాజమాన్య హక్కుల మార్పిడి జరిగింది. వారు వ్యవసాయ భూమిని నాలా కన్వర్షన్ ఫీజు చెల్లించి వ్యవసాయేతర భూమిగా మార్చుకున్నారు. ఆ భూమిలో లేఅవుట్ వేసి వెంచరుగా మార్చి ప్లాట్లను అమ్ముతున్నారు.
ఆధారాలతో కలెక్టర్కు సమర్పించిన బాధితులు : మరోవైపు 2024 సంవత్సరంలో ఆండాళమ్మ మనవడు శ్యాంసుందర్ పేరుతో వారసత్వ బదిలీ కింద ఈ భూమికి భూ భారతి పోర్టల్లో హక్కులు మార్చారు అధికారులు. తిరిగి ఈ సంవత్సరం జనవరిలో ఒక ఎకరా విస్తీర్ణాన్ని మరొకరి పేరు మీద భూ భారతిలో రిజిస్ట్రేషన్ చేశారు. నిజానికి క్షేత్రస్థాయిలో వ్యవసాయ భూమి లేకున్నా పోర్టల్లో మార్పిడి చేసేశారు. నలుగురు బాధితులు వెంటనే జిల్లా కలెక్టర్, ఆర్డీవో, ఎమ్మార్వోలకు కంప్లైంట్ చేశారు. 2025 సంవత్సరం అక్టోబరు 13న బాధితులు జిల్లా కలెక్టర్కు ఆధారాలను సమర్పించారు. అనంతరం తదుపరి లావాదేవీలు జరగకుండా చూడాలని కోరారు. కలెక్టర్, ఆర్డీవో, ఎమ్మార్వోకు పంపారు. అయినప్పటికీ ఈ సంవత్సరం జనవరి నెలలో వేరే వ్యక్తులకు భూమిని రిజిస్ట్రేషన్ చేసేశారు.
వ్యవస్థలో లోపాలు - పరిష్కారం ఎక్కడ? : ఈ ఘటన భూ రికార్డుల నిర్వహణలో ఉన్న లోపాలను స్పష్టంగా చూపిస్తోంది. డిజిటల్ పోర్టల్ ఉన్నప్పటికీ, సరైన ధృవీకరణ లేకపోతే అక్రమాలు ఆగవని ఇది నిరూపిస్తోంది. ముఖ్యంగా హక్కుల మార్పిడి సమయంలో క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన తప్పనిసరి చేయడం, బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవడం అవసరం. అలాగే, ప్రజల ఫిర్యాదులను వేగంగా పరిష్కరించే విధంగా వ్యవస్థను బలోపేతం చేయాలి.
భూ భారతి వంటి ఆధునిక వ్యవస్థలు పారదర్శకతకు మార్గం చూపాలి గానీ, అక్రమాలకు వేదిక కావడం ఆందోళనకరం. సూర్యాపేట ఘటన ప్రభుత్వం, అధికార వ్యవస్థలపై నమ్మకాన్ని దెబ్బతీసేలా ఉంది. ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటేనే ప్రజల విశ్వాసం నిలబడుతుందని పలువురు అంటున్నారు.
