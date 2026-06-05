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పెరిగిన 'భూముల విలువ' - నేటి నుంచి అమలు

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 92 వేల ప్రాంతాల్లో సవరణలు - పలు జిల్లాలో కనిష్ఠంగా 50 శాతం గరిష్ఠంగా 100 శాతం పెరుగుదల - రిజిస్ట్రేషన్ల కోసం హెల్ప్‌డెస్క్‌ ఏర్పాటుతు మంత్రి పొంగులేటి ఆదేశం

Land Price Increase In Telanagana
Land Price Increase In Telanagana (ETV BHarat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 5, 2026 at 7:34 AM IST

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Land Price Increase In Telanagana : రాష్ట్రంలో వ్యవసాయ భూములు, ఖాళీ స్థలాలు, అపార్టుమెంట్లు, ఇళ్లకు కొత్త మార్కెట్‌ విలువలు అమల్లోకి వచ్చాయి. 144 సబ్‌ రిజిస్ట్రార్‌ కార్యాలయాల్లో ఇక కొత్త విలువల ఆధారంగానే రిజిస్ట్రేషన్లు జరుగుతాయి. సవరించిన భూముల ప్రభుత్వ విలువలను కార్ట్‌ సాఫ్ట్‌వేర్‌లో నమోదు చేశారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సాగు భూములు, ఖాళీ స్థలాలకు మార్కెట్‌ విలువను పలు చోట్ల 50 నుంచి 100 శాతం పెంచారు. అపార్టుమెంట్లకు 10 నుంచి 20 శాతం వరకు పెంపుదల జరిగింది. రిజిస్ట్రేషన్‌ ఛార్జీలు మాత్రం 7.5 శాతంగానే కొనసాగుతాయని ప్రభుత్వం తెలిపింది.

కనిష్ఠంగా భూముల ధర ఎంతంటే : బహిరంగ మార్కెట్లో అధిక ధరలు ఉండి, ప్రభుత్వ మార్కెట్‌ విలువ తక్కువగా ఉన్న చోట్లనే ప్రభుత్వం భూముల విలువ పెంచింది. పెద్దగా వ్యత్యాసం లేనిచోట్ల పాత విలువనే కొనసాగించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 92 వేల ప్రాంతాల్లో సవరణలు చేపట్టారు. వీటిలో ఎక్కువగా హైదరాబాద్‌ ఔటర్‌ రింగ్‌ రోడ్డు - ఓఆర్​ఆర్​ లోపలే ఉన్నాయి. రాష్ట్రంలో కనిష్ఠంగా భూముల ధర ఇంతకు ముందు ఎకరా 1.75 లక్షలు ఉండగా ఇప్పుడు 2.75 లక్షలకు పెంచారు. గరిష్ఠంగా బేగంపేట పైగాలో ఎకరా 35.29 కోట్లుగా ఉంది. ఈ విలువలో మార్పు చోటుచేసుకోలేదు. భూముల ధరలు అధికంగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో వంద శాతం పెంచారు.

హైదరాబాద్​లో విలువ పెరిగిన ప్రాంతాలు : కోకాపేట, నానక్‌రాంగూడ, కొంగర కలాన్, రాయ్‌దుర్గ్, బుద్వేల్‌ ప్రాంతాల్లో ప్రస్తుతం ఉన్న మార్కెట్‌ విలువ పెరిగింది. రంగారెడ్డి, మేడ్చల్‌ మల్కాజిగిరి జిల్లాల పరిధిలో సాగు భూముల విలువ కనిష్ఠంగా 50 శాతం గరిష్ఠంగా 100 శాతం పెంచారు. కరీంనగర్‌లో పాత విలువలే కొనసాగుతాయి. గ్రామీణ జిల్లాలో కనిష్ఠ, గరిష్ఠ విలువలను సవరించారు. నిజామాబాద్‌ ఉత్తర, దక్షిణ ప్రాంతాల్లో ఇప్పుడున్న విలువలను మార్చలేదు. గ్రామీణ జిల్లాలో కనిష్ఠంగా 50 శాతం, గరిష్ఠంగా 75 శాతం పెంచారు.

ఓఆర్‌ఆర్​లో పెరిగిన ప్లాట్ల విలువ : అపార్టుమెంట్లకు సంబంధించి ప్రభుత్వం పెద్దగా మార్పులు చేయలేదు. కనిష్ఠంగా 10 శాతం, గరిష్ఠంగా 20 శాతం వరకే పెంపుదల జరిగింది. ఓఆర్‌ఆర్‌ లోపల ప్రాంతాల్లోనే గరిష్ఠ పెంపును చేపట్టారు. ఓఆర్‌ఆర్‌ లోపలి, సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో ప్లాట్ల విలువను 100 శాతం పెంచారు. ఉదాహరణకు కోకాపేట ప్రాంతంలో చదరపు గజం విలువ రూ.23,800 ఉండగా దానిని రూ.47,600కు పెంచారు. హనుమకొండ, కాజీపేట, ఖమ్మం, నిజామాబాద్, నల్గొండ జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో 50 నుంచి 75 శాతం పెంపుదల జరిగింది.

హెచ్‌ఎండీఏ వేలం పాటల్లో హైదరాబాద్‌ శివార్లలో పలుచోట్ల ఎకరా 200 కోట్లు దాటగా ఆ ప్రాంతాల్లోనూ 100 శాతం పెంచారు. ప్లాట్లకు సంబంధించి హైదరాబాద్‌లోని బంజారాహిల్స్‌ రోడ్‌ నెంబర్‌ 1, 12లలో చదరపు గజం 1.16 లక్షలుగా నిర్ణయించారు. రాష్ట్రంలో స్థలాల అత్యల్ప విలువ చదరపు గజానికి 600గా ఉంది. రాష్ట్రంలోని వాణిజ్య ప్రాంతాలను ప్రాతిపదికగా తీసుకుని మార్పులు చేశారు. గ్రామీణ ప్రాంతాలు, మండల కేంద్రాలు, చిన్న పట్టణాల్లో భారం వేయలేదు. 100 అడుగుల రోడ్లు, హైవేలకు సమీపంలోని ప్రాంతాలను పరిగణనలోకి తీసుకున్నారు.

భూముల మార్కెట్​ విలువల్లో మార్పులు : వివిధ ప్రాంతాల్లో వ్యవసాయ భూముల మార్కెట్‌ విలువలు ఇలా పెరిగాయి. బుద్వేల్‌లో పాత విలువ ఎకరాకు రూ.5.5 కోట్లు ఉండగా రూ.8.25 కోట్లకు పెంచారు. హఫీజ్‌పేట్‌లో పాత విలువ రూ.11 కోట్లు ఉండగా రూ.18 కోట్లకు పెంచారు. రాయ్‌దుర్గంలో పాత విలువ రూ.11 కోట్లు ఉండగా రూ.20 కోట్లకు పెంచారు. నాగోలులో రూ.6 కోట్ల నుంచి రూ.7.5 కోట్లకు పెంచారు. అపార్టుమెంట్ల విలువ చూస్తే మాసబ్‌ట్యాంక్‌లో చదరపు అడుగుకు పాత విలువ రూ.2,500 ఉండగా 2,700 రూపాయలు పెంచారు. పటాన్‌చెరులో 2,500 నుంచి 3,000లకు పెంచారు. ప్లాట్ల విలువ చదరపు గజానికి చూస్తే కోకాపేటలో పాత విలువ రూ.23,800 వేలు ఉండగా రూ.47600కు పెంచారు. అత్తాపూర్‌ రూ.20,300 నుంచి రూ.30,500 పెంచారు. హనుమకొండలో రూ.5,800 నుంచి రూ.8,700కు పెంచారు. కాజీపేటలో రూ.9,500 నుంచి రూ.14,250 పెంచారు.

7.5 శాతం ఛార్జీలతోనే రిజిస్ట్రేషన్లు : భూములు, స్థలాలు, ఫ్లాట్ల ప్రభుత్వ విలువ సవరణతో అనధికార ధరలకు కళ్లెం పడటంతోపాటు విలువల క్రమబద్ధీకరణకు ఆస్కారం ఉంటుందని రిజిస్ట్రేషన్లశాఖ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. రాష్ట్రంలో అమల్లో ఉన్న 7.5 శాతం ఛార్జీలతోనే రిజిస్ట్రేషన్లు కొనసాగనున్నాయి. ఈ ఛార్జీలకు సంబంధించి ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు.

ఉదాహరణకు కొంపల్లి ప్రాంతంలోని ఒక అపార్టుమెంట్‌లోని 2 వేల చదరపు అడుగుల ఫ్లాట్‌ను కొనుగోలు చేస్తే చదరపు అడుగు పాత విలువ రూ.2,200 ఉండగా కొత్త విలువ రూ.2,700గా మారింది. పాత విలువ ప్రకారం ఆ ఫ్లాట్‌కు 44 లక్షలు అవుతుంది. దానికి రిజిస్ట్రేషన్ల ఛార్జీ 7.5 శాతం ప్రకారం ప్రభుత్వానికి చెల్లించాల్సిన రుసుం రూ.3.30 లక్షలు ఉండేది. ఇప్పుడు సవరించిన తర్వాత ఆ ఫ్లాట్‌ కొత్త విలువ రూ.54 లక్షలు అవుతుండగా చెల్లించాల్సిన రిజిస్ట్రేషన్ల ఛార్జీ రూ.4.05 లక్షలు అవుతుంది. వాస్తవానికి బహిరంగ మార్కెట్లో చదరపు అడుగు విలువ రెండింతలకుపైగా ఉంటోంది. ప్రస్తుత సవరణతో కొంతవరకు ధరల క్రమబద్ధీకరణ జరుగుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు.

రిజిస్ట్రేషన్​ల తీరుపై ప్రత్యేక దృష్టి : పెంచిన కొత్త విలువలపై 6 నెలల అనంతరం మరోసారి సమీక్ష చేపడతారు. ఇప్పుడు అమల్లోకి తెచ్చిన కొత్త విలువలతో రిజిస్ట్రేషన్ల తీరు ఎలా ఉంది? ఇంకా ఎక్కడైనా పెంపుదల చేపట్టాల్సి ఉందా? ఎక్కడైనా ప్రజలపై భారం పడిందా? వంటి అంశాలపై అధ్యయనం చేయనున్నారు. ప్రజల నుంచి సలహాలు, సూచనలు స్వీకరించనున్నారు. ఇందుకోసం ప్రత్యేకంగా హెల్ప్‌డెస్క్‌ను ఏర్పాటుచేయాలని రెవెన్యూశాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖను ఆదేశించారు. టోల్‌ ఫ్రీ నంబరు 1800 599 4788, వాట్సప్‌ నంబర్‌ 82476 19983లలో ఉదయం 10 నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు సంప్రదించొచ్చని స్టాంపులు రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖ సూచించింది.

భూముల ధరలు పెంచిన ప్రభుత్వం - జూన్ 5 నుంచి అమలు

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