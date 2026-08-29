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రాయదుర్గంలో ఎకరం రూ.269 కోట్లు - ప్రభుత్వానికి బంగారు 'గని'గా ఐటీ కారిడార్‌

రికార్డులు తిరగరాసిన రాయదుర్గం భూముల వేలం - 5.38 ఎకరాల విక్రయంతో సర్కారుకు రూ.1,447.22 కోట్ల ఆదాయం - భూమిని కైవసం చేసుకున్న హైదరాబాద్‌కు చెందిన వంశీరాం బిల్డర్స్‌

RAYADURGAM LAND PRICE
రాయదుర్గ్​ భూముల వేలం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 29, 2026 at 7:26 AM IST

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Raidurgam Land Price All Time Record in Hyderabad : హైదరాబాద్​లోని ఐటీ కారిడార్‌ రాయదుర్గం భూమి ధర వేలంలో రికార్డులను తిరగరాసింది. గత వారంలో నమోదైన గరిష్ఠ ధర లెక్కలను తుడిచి పెట్టి ఇప్పుడు ఏకంగా ఎకరా రూ.269 కోట్ల ధర పలికింది. 5.38 ఎకరాల విస్తీర్ణం కల్గిన ప్లాట్‌ పీ2 వేలం వేయగా ప్రభుత్వానికి ఎకరాకు రూ.269 కోట్ల చొప్పున మొత్తం రూ.1,447.22 కోట్ల ఆదాయం లభించింది.

హైదరాబాద్​కు చెందిన సంస్థకే : తెలంగాణ పారిశ్రామిక మౌలిక వసతుల సంస్థ (టీజీఐఐసీ) శుక్రవారం నిర్వహించిన రాయదుర్గం భూముల వేలానికి వివిధ రియాల్టీ సంస్థల నుంచి ఊహించనంత స్పందన లభించింది. స్థానిక, జాతీయ రియల్‌ ఎస్టేట్‌ సంస్థలు వేలంలో పోటీపడుతూ ఉత్సాహంతో పాల్గొన్నాయి. బ్రేగేడ్‌ సంస్థ చివరి వరకు పోటీ పడినా హైదరాబాద్‌కు చెందిన వంశీరాం బిల్డర్స్‌ అనే కంపెనీ ఎకరాకు రూ.269 కోట్లతో వేలంలో భూమిని సొంతం చేసుకోవడం ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. ఇది రిజర్వ్‌ చేసిన ధర కంటే 52.3 శాతం అధికం కావడం ఇక్కడ గమనార్హం.

వారం తిరక్కుండానే : ఇదే ప్రాంతంలో గత వారం నిర్వహించిన ప్లాట్‌ పీ1 వేలంలో ఎకరం రూ.264 కోట్ల ధర పలికింది. 5.25 ఎకరాలకు గాను ప్రభుత్వానికి రూ.1,386 కోట్ల ఆదాయం సమకూరింది. వేలం విలువలో 25 శాతాన్ని మొదటి విడతలో భాగంగా చెల్లింపుగా ఇప్పటికే ప్రభుత్వానికి సదరు సంస్థ జమ చేసిందని టీజీఐఐసీ ఉన్నతాధికారులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం రాయదుర్గం భూములు ప్రభుత్వ ఖజానాకు బంగారు గనులుగా మారాయని రియల్​ ఎస్టేట్​ ప్రముఖులు మాట్లాడుకుంటున్నారు. 2025, 2026లో టీజీఐఐసీ రాయదుర్గంలో 41.74 ఎకరాల భూమిని వేలం వేయగా ఏకంగా రూ.8,457.47 కోట్ల ఆదాయం సమకూరినట్లు టీజీఐఐసీ రికార్డులు చెబుతున్నాయి.

  • 2014 నుంచి 2024 వరకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం 31.88 ఎకరాల భూమిని వేలం వేసింది. దీనికి రూ.730.66 కోట్ల ఆదాయం సమకూరింది.
  • 2007 నుంచి 2013 వరకు 102.49 ఎకరాలను వేలం వేయగా సర్కారుకు రూ.2,143.69 కోట్ల ఆదాయం వచ్చింది.
  • రాయదుర్గం ప్రాంతంపై దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పెట్టుబడిదారుల్లో బలమైన ఆసక్తికి వరుసగా రెండు వేలం పాటల్లో రికార్డు స్థాయిలో భూముల ధరలు పలకడమే ఇందుకు నిదర్శనమని టీజీఐఐసీ ఎండీ, వైస్‌ ఛైర్మన్ కె.శశాంక తెలిపారు.

ఇక్కడ భూములకు భారీ డిమాండ్​కు కారణమిదే : రాయదుర్గం ప్రాంతంలో అంతర్జాతీయ స్థాయి మౌలిక సదుపాయాలు ఉండటంతో మల్టీనేషనల్ కంపెనీలు కార్యాలయాల ఏర్పాటు కోసం లీజు, లేదా అద్దెకు తీసుకోవడానికి ఆసక్తి చూపిస్తున్నాయి. బెంగళూరు, పుణె, ముంబయి, దిల్లీ వంటి మహానగరాలతో పోలిస్తే కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ తక్కువగా ఉండటం, మానవ వనరుల లభ్యత ఎక్కువగా ఉండటంతో జీసీసీలు, డేటా సెంటర్లు ఏర్పాటు అవుతున్నాయి. దీంతో రియల్​ ఎస్టేట్​ సంస్థలు విశాలమైన స్థలాలు కొనుగోలు చేసి భారీ స్కైటవర్స్​ వంటి భవనాలను నిర్మించి లీజుకు ఇస్తున్నాయి. టీజీఐఐసీ వేలం వేసే భూములకు సంబంధించి ఎటువంటి వివాదాలు ఉండవనే ఉద్దేశంతో స్థిరాస్తి సంస్థలు విలువైన భూములను దక్కించుకోవడానికి తీవ్రంగా పోటీ పడుతున్నాయి. దీంతో ఎకరం ధర గత రికార్డు బద్దలుకొట్టి రూ.269 కోట్లకు పలకడం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది.

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