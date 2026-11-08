అప్లై చేయకుండానే పట్టాదారు పేరు మార్పు - భూ భారతి పోర్టల్ను హ్యాక్ చేశారా ?
Irregularities in BhuBharati : దరఖాస్తు చేయకుండానే అసలు పట్టాదారు పేరు నుంచి మరొకరి పేరులోకి మారిపోయింది. ఈ వ్యవహారంపై పోలీస్స్టేషన్లో కేసునమోదుకాగా సాంకేతిక అక్రమాలు ఉన్నట్లు గుర్తించిన పోలీసులు కేసును సీఐడీకి బదలాయించారు.
Published : November 8, 2026 at 8:19 AM IST
ప్రభుత్వ భూముల రికార్డులను భద్రంగా ఉంచేందుకు అధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో భూభారతి పోర్టల్ తీసుకొచ్చినా అక్రమార్కులు మాత్రం అందులోని లొసుగులను వదలడం లేదు. పోర్టల్లో దరఖాస్తు చేయకుండానే అధికారుల లాగిన్ల ద్వారా జరగాల్సిన ప్రక్రియతో సంబంధం లేకుండానే భూయాజమాన్య హక్కులు మార్చేశారు. ఏకంగా అసలు పట్టాదారు పేరు మీదున్న మూడు ఎకరాల భూమిని మరొకరి పేరిట మార్చేశారు.
సంగారెడ్డి జిల్లా కొల్లూరులో వెలుగుచూసిన ఈ వ్యవహారంలో రెవెన్యూ అధికారుల ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదుకాగా రంగంలోకి దిగిన సీఐడీ ఇప్పటికే నలుగురిని అరెస్టు చేసింది. అసలు పోర్టల్ను హ్యాక్ చేశారా ? బ్యాక్ ఎండ్లోకి వెళ్లి రికార్డులు మార్చారా ? 1978 నాటి రిజిస్ట్రేషన్ డాక్యుమెంట్ను ఇందుకు ఎలా ఉపయోగించారనే అంశంపై పోలీసులు ముమ్మర దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
ఇతర మార్గాల్లో అక్రమ రిజిస్ట్రేషన్లు
భూముల క్రయవిక్రయాలు, మ్యుటేషన్లను పారదర్శకంగా నిర్వహించే ఉద్దేశ్యంతో ప్రభుత్వం ధరణి స్థానంలో భూభారతి పోర్టల్ తీసుకొచ్చింది. అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో భూముల రికార్డులను నిర్వహిస్తోంది. అయినా కొందరు అక్రమార్కులు పోర్టల్లోని సాంకేతిక లొసుగులను ఆసరాగా చేసుకొని అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నట్లు ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. బ్యాక్ ఎండ్తో పాటు ఇతర మార్గాల్లో అక్రమ రిజిస్ట్రేషన్లు, పట్టామార్పిడులు, వారసత్వ బదిలీలు చేస్తూ వసూళ్లకు పాల్పడుతున్నట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.
దరఖాస్తు చేయకున్నా పట్టాదారు పేరు మార్పు
తాజాగా సంగారెడ్డి జిల్లా రామచంద్రాపురం మండలం కొల్లూరు రెవెన్యూ గ్రామంలో అలాంటి వ్యవహారమే వెలుగులోకి వచ్చింది. సర్వే నంబర్ 191-30లోని మూడు ఎకరాల భూమి అసలు పట్టాదారు పేరు నుంచి మరొకరి పేరుపైకి మారిపోయింది. విచిత్రమేంటంటే ఈ మార్పిడి కోసం భూభారతి పోర్టల్లో ఎలాంటి దరఖాస్తు చేయలేదు. నిబంధనల ప్రకారం తహసీల్దార్, ఆర్డీవో లాగిన్ల ద్వారా జరగాల్సిన మ్యుటేషన్ ప్రక్రియ అనుసరించలేదు. ఐనా భూమి యాజమాన్య వివరాలు మారిపోవడాన్ని గుర్తించిన తహసీల్దార్ ఉన్నతాధికారులకు సమాచారమిచ్చారు. అనంతరం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
ఇప్పటివరకు నలుగురు అరెస్టు
ఈ ఏడాది జులై 3న రామచంద్రాపురం పోలీస్స్టేషన్లో కేసు నమోదుకాగా ఆ వ్యవహారంలో సాంకేతిక అక్రమాలు ఉన్నట్లు గుర్తించిన పోలీసులు కేసును సీఐడీకి బదలాయించారు. దర్యాప్తు చేపట్టిన సీఐడీ అధికారులు ఇప్పటికే అక్రమాలకు పాల్పడినట్లు అనుమానిస్తున్న నలుగురిని అరెస్టు చేశారు. మరికొందరి పాత్రపైనా ఆరా తీస్తున్నట్లు సమాచారం.
పోర్టల్ను హ్యాక్ చేశారా ?
అసలు ఆ భూమి మార్పిడి ఎలా జరిగింది ? పోర్టల్ను హ్యాక్ చేశారా ? లేక ఇతర రెవెన్యూ కార్యాలయం నుంచి బ్యాక్ ఎండ్ ప్రక్రియ ద్వారా రికార్డులను మార్చారా ? అన్నదే ఇప్పుడు కీలకంగా మారింది. అక్రమార్కులు 1978 నాటి రిజిస్ట్రేషన్ డాక్యుమెంట్ నంబర్ ఆధారంగా మ్యుటేషన్ చేసినట్లు రెవెన్యూ అధికారులు గుర్తించారు. సాధారణంగా తహసీల్దార్, ఆర్డీవో స్థాయి అధికారుల లాగిన్ల ద్వారా జరగాల్సిన ప్రక్రియ నేరుగా ఎలా పూర్తయిందన్న అంశంపై విచారణ సాగుతోంది.
గతంలోనూ ఇదే తరహా ఆరోపణలు
గత మూడు నెలలుగా పోలీసులు, సీఐడీ అధికారులు కేసుకు సంబంధించిన పూర్వాపరాలను సేకరిస్తున్నారు. భూమి మార్పిడికి ఉపయోగించిన డాక్యుమెంట్లు, పోర్టల్లో నమోదైన వివరాలు, సాంకేతికంగా జరిగిన మార్పులు, వాటి వెనుక ఉన్న వ్యక్తుల ప్రమేయాన్ని పరిశీలిస్తున్నారు. ఇదే తరహా ఆరోపణలు గతంలో సిద్ధిపేట జిల్లా కుకునూరుపల్లిలో వెలుగుచూశాయి. అక్కడ ప్రభుత్వ భూమిని బ్యాక్ ఎండ్ ప్రక్రియ ద్వారా పట్టాభూమిగా మార్చినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి.
లోతైన దర్యాప్తు జరిగితేనే
ఈ వ్యవహారంలో తహసీల్దార్ ఆమోదం ఉన్నట్లు నిర్ధారణ కావడంతో ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు తహసీల్దార్ను సిద్ధిపేట కలెక్టర్ సస్పెండ్ చేశారు. ఇప్పుడు కొల్లూరు వ్యవహారంలో స్థానిక రెవెన్యూ సిబ్బంది ప్రమేయం ఉందా ? లేక ఉన్నతస్థాయిలోనే అక్రమాలు జరిగాయా ? అన్నది తేలాల్సి ఉంది. సాంకేతిక లొసుగులను ఆసరాగా చేసుకుని భూముల రికార్డులను మార్చే వ్యవహారాలపై లోతైన దర్యాప్తు జరిగితే అసలు సూత్రధారులు ఎవరో బయటపడే అవకాశం ఉంది.
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