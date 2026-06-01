రాయదుర్గంలో భూములకు టీజీఐఐసీ వేలం - ఎకరా భూమి రూ.204 కోట్లు

రాయదుర్గంలో ప్లాట్‌ నంబర్ -4కు వేలం నిర్వహించిన టీజీఐఐసీ - రాయదుర్గంలో 5 ఎకరాల 9 గుంటల భూమికి వేలం - 5 ఎకరాల వేలంతో రూ. వెయ్యి కోట్లకు పైగా ఆదాయం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 1, 2026 at 5:51 PM IST

Crores of Rupees Per Acre at Raidurgam : రాయదుర్గం భూముల డిమాండ్ ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు. ఇవాళ టీజీఐఐసీ నిర్వహించిన వేలంలో ఎకరం ధర రూ.204 కోట్లు పలికింది. రాయదుర్గంలో ప్లాట్‌ నంబర్ -4కు చెందిన 5 ఎకరాల 9 గుంటల భూమికి టీజీఐఐసీ వేలం నిర్వహించింది. ఎకరం రూ.204 కోట్లు పలకడంతో టీజీఐఐసీకి ఇవాళ్టి వేలంలో వేయి కోట్లకు పైగా ఆదాయం లభించింది.

రెండ్రోజుల క్రితం జరిగిన వేలంలో ఎకరం ధర రికార్డ్ స్థాయిలో రూ.237 కోట్లు పలికింది. దాంతో రూ.1,490 కోట్ల ఆదాయం వచ్చింది. రెండు విడతల్లో కలిపి టీజీఐఐసీకి దాదాపు రూ.2,500 కోట్ల ఆదాయం వచ్చింది. హైదరాబాద్ గ్లోబల్ హబ్​గా మారుతుండటం, రియల్ ఎస్టేట్​కు అవకాశాలు పెరగడం, రాయదుర్గం, నార్సింగి ప్రాంతాల్లో భూములకు రెక్కలు వచ్చాయి.

