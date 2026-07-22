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రైతులు త్వరగా భూసమీకరణకు వస్తే పనులు చేపడతాం: మంత్రి నారాయణ

రైల్వే లైన్‌, అవుటర్‌ రింగ్‌ రోడ్‌, కొండవీటి వాగు విస్తరణకు భూములు - గుంటూరు జిల్లా తాడికొండలో గ్రామసభ - 4 వేల ఎకరాలు సమీకరించాలని ప్రభుత్వం ప్రతిపాదన

Minister Narayana On Railway Line Land Givers
Minister Narayana On Railway Line Land Givers (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 5:23 PM IST

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Minister Narayana On Railway Line Land Givers : అమరావతి రైల్వేలైన్‌కు భూములిచ్చే రైతులకు రాజధాని సమీపంలో ప్లాట్లు కేటాయిస్తామని మంత్రి నారాయణ అన్నారు. రైల్వే లైన్‌, అవుటర్‌ రింగ్‌ రోడ్‌, కొండవీటి వాగు విస్తరణకు భూములు సమీకరించేందుకు గుంటూరు జిల్లా తాడికొండలో గ్రామసభ నిర్వహించారు. 3 ప్రాజెక్టులకు కలిపి తాడికొండ గ్రామ పరిధిలో 4,000 ఎకరాలకు పైగా సమీకరించాలని ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించింది. దీనిపై రైతుల అభిప్రాయాలు, అభ్యంతరాలను మంత్రి నారాయణ తెలుసుకున్నారు.

6 రేట్ల పరిహారం ఇవ్వాలని కోరిన రైతులు : గుంటూరు జిల్లా తాడికొండలో సీఆర్డీఏ (CRDA) ఆధ్వర్యంలో గ్రామసభ జరిగింది. అమరావతి రైల్వేలైన్, ఇన్నర్ రింగ్‌రోడ్‌, రాజధాని రేడియల్ రోడ్ల కోసం తాడికొండ పరిధిలో 4,348 ఎకరాల భూమిని సేకరించాలని ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించింది. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న రైతులు సానుకూలంగా స్పందించారు. రైల్వే, రోడ్డు కనెక్టివిటీ పనుల కోసం భూములు ఇచ్చేందుకు రైతులు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు చెప్పారు. ఇప్పటికే ఇద్దరు రైతులు తమ సంసిద్ధత పత్రాలను కూడా అందించారు. అయితే, ఎర్రుపాలెం లాగే ఇక్కడ కూడా 6 రెట్లు పరిహారం ఇవ్వాలని, ప్లాట్లు ఏక్కడ కేటాయిస్తారో ముందే స్పష్టంగా చెప్పాలని రైతులు డిమాండ్ చేశారు. అలాగే ఏళ్ల తరబడి వ్యవసాయం చేస్తున్న తమ అభిప్రాయాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని, అంతర్గత రహదారుల విస్తరణ పేరుతో ఇబ్బంది పెట్టవద్దని భూములిచ్చిన రైతులు కోరారు. తమ పిల్లలకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించేలా ప్రభుత్వం చొరవ చూపాలన్నారు.

రైతులు త్వరగా భూసమీకరణకు వస్తే పనులు చేపడతాం (ETV Bharat)

"రైతులు చెప్పిన అంశాలు, అభ్యంతరాలు నోట్ చేసుకున్నాం. 2015లో భూ సమీకరణ మొదలైనా పనులు మాత్రం 2018లో మొదలయ్యాయి. జగన్ హయాంలో ఐదేళ్లు పనులు జరగలేదు. మళ్లీ మా ప్రభుత్వం వచ్చాక పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి. నిర్మాణాలు పూర్తయిన భవనాలు అతిత్వరలో వినియోగంలోకి తెస్తున్నాం. ఇప్పుడు రైల్వే లైన్, రింగ్‌రోడ్‌ కోసం భూములు కావాలి. రైతులు త్వరగా భూ సమీకరణకు వస్తే పనులు చేపడతాం. తాడికొండ నుంచి రాజధాని వెళ్లే రోడ్డు పనులు త్వరగా పూర్తి చేస్తాం"- నారాయణ, మంత్రి

అభ్యంతరాలు నోట్​ చేసుకున్న మంత్రి : రాజధాని అమరావతి విషయంలో జగన్ చేస్తున్న వ్యాఖ్యలపై రైతులు సందేహాలు లేవనెత్తారు. భూసమీకరణతో పాటు భూసేకరణకు కూడా అవకాశం కల్పిస్తే తమ ఇష్టం వచ్చిన విధానాన్ని ఎంచుకుంటామని కొందరు రైతులు తెలిపారు. ఇద్దరు రైతులు గ్రామసభలోనే భూసమీకరణకు తమ అంగీకారాన్ని తెలియజేస్తూ పత్రాలు అందజేశారు. అమరావతి రైల్వేలైన్‌కు భూములిచ్చే రైతులకు రాజధాని సమీపంలో ప్లాట్లు కేటాయిస్తామని మంత్రి నారాయణ అన్నారు. రైతుల అభ్యంతరాలన్నింటినీ నోట్ చేసుకున్నామని మంత్రి నారాయణ ఈ సభలో స్పష్టం చేశారు.

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TAGGED:

AMT GRAMA SABHA FOR RAILWAY LANE
LAND POOLING SCHEME
AMARAVATI RAILWAY LINE
అమరావతి రైల్వేలైన్‌కు భూములు
AMARAVATI GRAMA SABHA

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